Velryba prodávala a cena bitcoinu šla rychle dolů

Bitcoin tento týden zažil propad až pod hranici 110 tisíc dolarů (2,3 milionu korun). Výrazně tomu napomohla velryba, tedy účet s obří sumou bitcoinů. Tahle velryba během víkendu prodala 24 tisíc bitcoinů za víc než 2,7 miliardy dolarů (56,7 miliardy korun).
V neděli taky konečně překonal svůj letitý rekord ether a spekuluje se, že některé velké prodeje bitcoinu jsou ve skutečnosti přeléváním peněz do etheru. Možné to je. Ale taky je možné, že velryba, která to udělá, je plejtvák.
Růst etheru podle mnoha analytiků zdaleka nekončí, pokud k němu ale něco přispělo, spíš to bude americká legislativa, která nastavila vlídný rámec pro fungování stablecoinů: z těch totiž podstatná část běží na ethereové síti, která by s rozvojem stablecoinů dostala lepší opodstatnění a táhla nahoru i svůj nativní token ether. Na druhou stranu ale konkurence roste. O tom ostatně níž.
Nálada trhu vůči bitcoinu ale každopádně ani přes tento propad nesklouzla k nějakému strachu. Bitcoin Fear and Greed Index, který nálady na trhu odráží, se drží na hodnotě okolo 50 bodů ze 100, což označuje neutrální stav.
Pokud odhlédneme od ceny, zůstává bitcoin stále stejně silný a např. hash rate, tedy výpočetní výkon zabezpečující bitcoinovou síť, se blíží novému rekordu. Jeho hodnota je nyní kolem 909 milionů Th/s, což je blízko maximální hodnotě z počátku srpna, kdy bitcoin stál přes 115 tisíc dolarů (2,42 milionu korun).
Google testuje vlastní blockchain
Google potvrdil, že jeho blockchainová platforma Google Cloud Universal Ledger (GCUL) vstoupila do fáze privátního testnetu. GCUL umožní tvorbu chytrých kontraktů v jazyce Python a je navržený jako neutrální infrastruktura pro různé finanční instituce, což ho odlišuje od konkurenčních blockchainů Stripe či Circle. Finanční instituce jako Tether či Adyen tak budou moci na GCUL volně stavět, na rozdíl od konkurenčních řešení, která upřednostňují vlastní ekosystémy.
Projekt byl poprvé představen letos v březnu, kdy Google oznámil pilotní spolupráci s derivátovou burzou CME Group. Cílem je tokenizace a inovace v oblasti vypořádání a plateb. Do širšího testu s účastníky trhu má testování vstoupit ještě letos a nové služby by měly být dostupné v roce 2026.
Google dobře ví, co dělá – jeho nedávná studie ukázala, že objemy transakcí stablecoinů se letos ztrojnásobily na pět bilionů dolarů u organických převodů a na 30 bilionů celkem. A stablecoiny kryté dolarem už tvoří přes jedno procento z celkové dolarové zásoby.
USDT poběží na bitcoinovém chainu
Tether oznámil uvedení svého stablecoinu USDT na bitcoinový protokol RGB, což umožní uživatelům držet bitcoin i USDT ve stejné peněžence. Protokol RGB, který byl spuštěn v červenci, umožňuje vytvářet a spravovat smart kontrakty přímo na bitcoinovém blockchainu. Díky tomu je možné mít na bitcoinu nativně stablecoiny, NFT nebo komunitní tokeny, podobně jako na síti Ethereum.
Uživatelé budou moct držet USDT společně se svými bitcoiny ve stejné peněžence, převádět je, využívat výhod soukromých a suverénních transakcí a dokonce posílat a přijímat platby offline.
„Bitcoin si zaslouží stablecoin, který je skutečně nativní, lehký, soukromý a škálovatelný,“ řekl Paolo Ardoino, generální ředitel Tetheru. „Díky RGB získává USDT v bitcoinu novou silnou cestu, což posiluje naši víru v bitcoin jako základ svobodnější finanční budoucnosti.“
O bitcoinové rezervy se zajímají i v Asii
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra nedávno vyjádřil podporu návrhu, aby Thajsko zřídilo strategickou rezervu v bitcoinu. Návrh má kořeny v politických i korporátních kruzích a zemi má přinést větší finanční stabilitu a zvýšit její význam pro region. Šinavatra, i přes svou komplikovanou politickou situaci, zůstává vlivnou postavou, která dokáže ovlivňovat vládní koalice a strategické směřování země.
Podobnou iniciativu sledujeme i v Japonsku, kde debatu bitcoinové rezervě iniciují významní opoziční politici, zejména Júičiró Tamaki z Demokratické strany pro lid (DPP) a Sohei Kamija ze strany Sanseito. Jejich návrh zahrnuje snížení daní z kapitálových výnosů i daňové úlevy pro menší platby a kryptoměnové směny. Návrhy mají podporu i některých klíčových členů vládnoucí Liberálně-demokratické strany (LDP), například předsedkyně parlamentního výboru pro finance Satsuki Katayamaové, což zvyšuje šance na jejich přijetí.
Jeff Ross: čtyřleté bitcoinové cykly nekončí
Zakladatel a CEO hedgeového fondu Vailshire Capital Management, který spravuje portfolio zaměřené částečně i na bitcoin a kryptoměny, se domnívá, že bitcoin je stále úzce spjat s makroekonomickými silami a bude i nadále procházet cykly, i když s postupně klesající volatilitou. Jde tak proti názorům, které tvrdí, že s čtyřletými cykly je konec.
Podle Rosse je ale představa, že cena bitcoinu je striktně svázána s halvingem, zavádějící. Namísto toho tvrdí, že největším hnacím motorem ceny bitcoinu je likvidita, protože se do něj absorbuje přebytečná peněžní zásoba.
Ross srovnává fiat měny, zlato a bitcoiny: fiat měny časem ztrácejí hodnotu, zlato si hodnotu udržuje, ale bitcoin je podle něj jedinečný jako zhodnocující se uchovatel hodnoty. Očekává proto, že bitcoin se uklidní, až když se jeho tržní kapitalizace přiblíží kapitalizaci zlata, která činí 20 bilionů dolarů. Do té doby prý bude volatilita i nadále přinášet příležitosti k velkým ziskům.
Rychlovka pod čarou: Perou se v kryptu peníze? Určitě ne tolik jako v dolarech. Mezi lety 2020 a 2024 prošlo americkými bankami 312 miliard dolarů spojených s praním špinavých peněz čínských gangů, které úzce spolupracují s mexickými drogovými kartely. Vyplývá to z nové zprávy FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
