První síť obchoďáků bere krypto. Goldmani vidí biliony v stablecoinech

V dubnu jsem psal, že obchodní řetězec Spar testuje v jedné prodejně placení bitcoinem. Test asi dopadl dobře, řetězec zavádí příjem krypta a stablecoinů ve všech prodejnách ve Švýcarsku. Platit půjde víc než stovkou kryptoměn a stablecoinů. Technologicky všechno zajišťuje švýcarský fintech DFX.swiss a Binance Pay.
Zaplatit nákup kryptem je stejně snadné jako platební kartou. Zákazník pomocí aplikace Binance Pay jen načte QR kód a zvolí kryptoměnu. Platba je provedena okamžitě a vypořádána ve švýcarském franku, takže obchod neřeší kurzová rizika. Dnes možnost funguje ve stovce prodejen a v dalších měsících by se měla rozšířit do všech tří set švýcarských Sparů (a několika v Lichtenštejnsku).
Placení kryptem, tvrdí vedení švýcarského Sparu, je pro obchodníka levnější než placení kartou – prý až o dvě třetiny.
Švýcarsko patří k nejotevřenějším zemím pro kryptoměny v Evropě - přes 1 000 obchodníků tam přijímá bitcoin a města jako Zug nebo Lugano běžně umožňují platit bitcoinem městské poplatky i daně.
Goldman Sachs: stablecoinová horečka začíná
Goldman Sachs ve své nové zprávě (pdf) upozorňuje, že trh se stablecoiny je teprve na začátku svého růstu a má potenciál dosáhnout hodnoty v bilionech dolarů. Současná hodnota všech stablecoinů se odhaduje na nějakých 271 miliard dolarů (5,7 bilionu korun). Banka předpokládá, že do roku 2027 trh v průměru poroste každý rok o 40 procent. Největší potenciál má prý stablecoin USDC, vydávaný společností Circle, jehož tržní podíl může podle Goldman Sachs výrazně narůst, zejména díky novým americkým zákonům, jako je GENIUS Act, které systému stablecoinů dávají pevný zákonný rámec, legitimitu a stabilitu.
Hlavním využitím stablecoinů jsou zatím kryptoměnové obchody a uspokojování poptávky po dolarech (kterými je nějakým způsobem většina stablecoinů kryta) mimo území USA. Nicméně jejich platební potenciál, tvrdí Goldmanové, zejména pro přeshraniční platby, je značný: podle nich by stablecoiny mohly postupně nahradit tradiční platební systémy. A trh plateb je ohromný – třeba Visa ho odhaduje na 240 bilionů dolarů ročně.
Bankéři ale zároveň upozorňují, že stablecoiny pravděpodobně nevystřídají tradiční finanční instituce, ale naopak s nimi budou kooperovat. Stablecoinové placení prý budou minimálně zčásti zprostředkovávat platebními giganti jako Visa nebo Mastercard.
Wyoming má vlastní coin
Ve Wyomingu asi zprávu Goldmanů četli a jako první americký stát spustili vlastní stablecoin Frontier Stable Token (FRNT). Ten je plně krytý americkými dolary a krátkodobými americkými státními dluhopisy, které spravuje investiční společnost Franklin Advisers. Na rozdíl od běžných stablecoinů od soukromých firem stojí za FRNT přímo veřejný subjekt: Wyoming Stable Token Commission, kterou stát založil v roce 2023 zvláštním zákonem.
Token má být dostupný na sedmi blockchainech – Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, Optimism, Polygon a Solana, což má zaručit okamžité a levné transakce v globálním měřítku. Státní stablecoin musí mít rezervu přesahující o dvě procenta objem vydaných tokenů, což by mělo zvýšit jeho důvěryhodnost a stabilitu. O pravidelné měsíční audity se postará auditorská firma The Network Firm.
Podle prohlášení úřadů je cílem projektu nabídnout moderní digitální peníze s důrazem na bezpečnost a transparentnost pro jednotlivce, podniky i veřejné instituce, a také posílit pozici Wyomingu jako regionálního lídra v oblasti regulace a inovací v kryptu. Úroky získané z rezerv budou pravidelně směřovat do školního fondu státu, nikoliv do kapes soukromých vlastníků stablecoinů jako u konkurenčních projektů.
SoFi pošle dolary přes Lightning Network
Neobanka SoFi, jeden z předních fintechů, chystá spuštění nové služby pro mezinárodní převody peněz, která využije bitcoinový Lightning Network.
SoFi ve spolupráci s firmou Lightspark, která nabízí infrastrukturu pro Bitcoin Lightning, nasadí technologii Universal Money Address (UMA). Ta umožní téměř okamžité a levné přeshraniční platby přímo v mobilní aplikaci SoFi. Uživatelé budou moci posílat americké dolary, ty se převedou na bitcoin, přenesou přes Lightning Network a po dosažení cílové země konvertují do fiat měny, která se připíše na účet příjemce.
Systém prý přináší výrazné zrychlení převodů a výrazné snížení poplatků oproti tradičním službám pro mezinárodní platby, které často trpí vysokými skrytými náklady a zpožděním. Výhodou je i transparentnost – dopředu budou zobrazeny směnné kurzy a poplatky, což eliminuje nepříjemná překvapení v podobě nevýhodných kurzů.
Služba bude nejprve dostupná pro převody z USA do Mexika, pak se plánuje rozšíření do dalších zemí – nejdřív zejména těch, odkud pocházejí lidé, kteří pracují ve Státech a domů posílají peníze. SoFi tímto krokem míří na trh s přeshraničními platbami v hodnotě přibližně 740 miliard dolarů ročně (15,5 bilionu korun).
Take it YZY
Kontroverzní rapper Kanye West, který si teď říká Ye, představil svůj memecoin YZY. Velké očekávání ale brzy přerostlo v rozčarování tisíců drobných investorů. Token, který běží na blockchainu Solana, zaznamenal během první hodiny neuvěřitelný růst o 1400 procent až na hodnotu tří dolarů za minci. Během následujících 24 hodin se ale cena propadla na 0,77 dolaru.
Data z blockchainu ukazují, že s tokenem během původního pumpu obchodovalo přes 56 tisíc peněženek. Přes 27 tisíc peněženek ještě drží zbytky YZY koupených za cenu přes jeden dolar.
Hlavním problémem byl zásah koordinovaných „sniperů“ – zkušených obchodníků, kteří využívají rychlých nákupů a prodejů pro maximalizaci zisku na úkor ostatních. Těchto sniperů bylo identifikováno několik, třináct nejúspěšnějších si rozdělilo přes 24 milionů dolarů (přes pět miliard korun). Největší ztrátu mezi běžnými držiteli utrpěla jedna peněženka se ztrátou až 1,8 milionu dolarů (38 milionů korun).
Podle analytiků šlo o řízenou manipulaci, kdy organizované skupiny insiderů využily důvěry a nadšení fanoušků Kanyeho Westa, aby vydělaly obrovské částky. Obyčejní „investoři“ skončili se ztrátami.
Rychlovka pod čarou: Za deset let bude bitcoin stát spíš 100 dolarů než 100 000 dolarů, tvrdil před sedmi lety Kenneth Rogoff, ekonom z Harvardu. V úterý popsal na X, v čem všem se tehdy ohledně bitcoinu spletl.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
