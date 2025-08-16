Bitcoin rekord překonal. Ethereum ho má na dosah a věští mu pětinásobek

FOMO, fear of missing out, strach, že to prošvihnu a příležitost i uteče. To je hlavní síla, která v poslední době žene nahoru cenu druhé největší kryptoměny a analytici se předhánějí v prognózách, kam až se může cena etheru vyšplhat.
Analytici banky Standard Chartered zvýšili cílovou cenu etheru. Očekávají, že do konce roku 2025 ether dosáhne ceny 7500 dolarů (157 tisíc korun) za minci. Jejich předchozí odhad přitom mluvil jen o čtyřech tisících dolarů (84 tisíc korun).
V delším výhledu jsou u Standard Chartered ještě mnohem optimističtější: do konce roku 2028 se cena etheru prý dostane na 25 tisíc dolarů (dnes asi půl milionu korun).
Důvodem je prý hlavně vyšší poptávka institucí a firem, prudký růst etherových ETF i nová americká legislativa GENIUS Act, který podporuje rozvoj stablecoinů – a těch většina funguje právě na ethereové síti.
Silným argumentem je i příliv kapitálu do tzv. treasury firem, tedy firem, které za podstatnou část svých peněz nakupují krypto. Ty za poslední dva měsíce skoupily téměř čtyři procenta veškerého etheru v oběhu.
Střízlivěji viděno ale ethereum jen dohání, co za čtyři roky poztrácelo. Cenový rekord měl ether před čtyřmi roky, jeho současná cena se mu sice blíží, ale překonán ještě nebyl. A pokud započteme inflaci, je někdejší vrchol vlastně ještě pořádně daleko, konkrétně někde okolo 5774 dnešních dolarů za minci.
Danajský bitcoinový dar: z miliardy v plusu jdeme do minusu
Když jsem v minulém Týdnu v kryptu psal o chaosu kolem auditu, který měl prověřit, jak to bylo s bitcoiny darovanými ministerstvu spravedlnosti, rozhodně jsem netušil, jaké obrátky kauza ještě nabere.
Ve čtvrtek policie dramaticky zatýkala dárce Tomáše Jiřikovského, naháněli ho dokonce po střechách. Při zásahu se našly dvě bedny plné eur v hodnotě desítek milionů korun.
„Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti,“ uvedl k zásahu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Stát mimochodem stále nedodal bitcoiny od Jiřikovského lidem, kteří je vydražili v aukci, již spravedlnost uspořádala. A ti je samozřejmě budou chtít. Nakonec to taky může dopadnout tak, že místo sotva prodejných „špinavých“ bitcoinů od Jiřikovského bude muset stát kupujícím vydat bitcoiny čisté, tak o tom mluví právní zástupce poškozených. Jenže žádné čisté bitcoiny stát nemá, musel by je koupit – a kurz v mezičase slušně stoupal. Z výhodného miliardového daru tak prý nakonec může být miliarda a čtvrt ztráty.
Do Kwon bojuje o snížení trestu za vypařené miliardy
Do Kwon (Kwon Do-hjong) se přiznal. O zakladatele a šéfe Terraform Labs a zhroucených kryptoměn Terra (LUNA) a stablecoinu UST (škoda 40 miliard dolarů) velice stála rodná Jižní Korea i Spojené státy. Ty ho také nakonec – po zatčení a zadržování v Černé Hoře – loni na Silvestra dostaly.
Kwon založil kryptoměnový ekosystém Terra, jehož hlavními produkty byly token Luna a algoritmický stablecoin TerraUSD (UST). Sliboval obrovské výnosy a Luna se rychle stala jednou z největších kryptoměn na trhu. V dubnu 2022 dosáhla tržní kapitalizace víc než 40 miliard dolarů (840 miliard korun). Stablecoin UST ale nedokázal udržet stabilní vazbu na americký dolar, a když se zhroutil, zkolaboval celý ekosystém.
Kwon už byl uznán vinným v civilním procesu, ve kterém ho žalovala americká Komise pro cenné papíry. S ní se pak dohodl, že společně se svou firmou uhradí 4,5 miliardy dolarů. Vede se proti němu ale i trestní řízení – a zdá se, že je ochoten kát se, aby si vymohl snížení trestu.
„V letech 2018 až 2022 jsem se vědomě účastnil se podvodu, jehož cílem bylo okrást lidi, kteří u mé společnosti Terraform Labs, kupovali kryptoměny“ řekl Kwon soudci a přiznal se i ke lžím o stabilizaci kurzu TerraUSD. „Věděl jsem, že moje prohlášení jsou nepravdivá.“
V rámci dohody o přiznání viny se Kwon zavázal zaplatit pokutu ve výši 19 milionů dolarů (téměř 400 milionů korun). A ačkoli mu hrozí až 25 let vězení, žalobce uvedl, že díky dohodě bude požadovat maximálně 12 let. Jak to dopadne, rozhodně newyorský soud v prosinci.
Když nevíš, tak si to vygoogli
Google oznámil změnu pravidel pro kryptoměnové peněženky nabízené v obchodě Play Store. Formuloval je tak, že to vypadalo, že úplně všechny společnosti provozující peněženky – tedy i ty non-custodial, kde si sami uživatelé spravují své privátní klíče – budou muset mít licenci poskytovatele platebních služeb (například FinCEN v USA nebo MiCA v EU). To vedlo ke zmatkům a odporu ze strany kryptoměnové komunity i odborníků, kteří se obávali, že většina nezávislých peněženek z Google Play prostě zmizí.
Šlo ale opravdu jen o nešťastnou formulaci, Google teď říká, že nová pravidla se týkají pouze peněženek a aplikací, které drží prostředky uživatelů (custodial). Ty musí být registrovány podle místních regulací. Non-custodial peněženky, kde má uživatel svá aktiva pod vlastní kontrolou, zůstanou v Play Store i po aktualizaci pravidel, která vstoupí v platnost 29. října, a licence po nich nikdo chtít nebude.
Justin Sun, klaun
Justin Sun, zakladatel kryptoměny Tron, chtěl zapůsobit na Bloomberg a ukázat se v jeho žebříčku miliardářů. Předal tedy redakci důkaz, že vlastní více než 60 miliard mincí TRX – skoro dvě třetiny všech existujících. A Bloomberg informace zveřejnil, což samo o sobě stačilo na menší krizi důvěry v Tron.
Ale show tím teprve začala: Justin Sun, zřejmě překvapený tím, že média opravdu zveřejnila přesně to, co jim dodal, okamžitě Bloomberg za zveřejnění žaloval. Prý šlo o důvěrná data a teď jsou v ohrožení jeho peněženky i jeho rodina, protože každý ví, kolik TRX vlastní. Prý měl od Bloombergu příslib, že detaily se do žebříčku nedostanou.
Těžko říct, co je bizarnější: že Sun opravdu vlastní 60 miliard TRX, nebo že očekával, že Bloomberg nezveřejní to, co jim sám dal, aby se do žebříčku miliardářů dostal?
Rychlovka pod čarou: Bitcoin v týdnu posunul svůj rekord na úroveň 124,5 tisíce dolarů (2,6 milionu korun) za minci a celková tržní kapitalizace všech kryptoměn poprvé v historii překonala čtyři biliony dolarů (necelých 84 bilionů korun). Na bitcoin z této sumy připadá přibližně 60 procent.
