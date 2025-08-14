Bitcoin (BTC) zase trhá rekordy. Cena jedné mince nejstarší a nejznámější kryptoměny překonala 124 tisíc dolarů (přes 2,6 milionu korun). Nový vrchol tak přichází právě měsíc po tom přechozím; 14. července byl bitcoin za téměř 123 tisíc amerických dolarů.
Blížící se psychologická hranice 125 tisíc dolarů za bitcoin svádí analytiky k úvahám, jestli růst bude pokračovat a jak rychle. „Pokud se podaří déletrvající průlom nad 125 tisíc [dolarů za bitcoin], mohlo by to bitcoin popohnat až k ceně 150 tisíc,“ tvrdí analytik londýnské brokerské firmy IG Group Tony Sycamore.
Příčiny růstu ceny bitcoinu jsou už delší dobu stále ty samé. V první řadě jsou to nové a nové vstřícné kroky a gesta vůči kryptoměnám obecně, které dělají politici nejsilnější světové ekonomiky. Kryptu přeje jak federální administrativa Spojených států včetně prezidenta, tak i mnohé z jednotlivých států USA.
„Bitcoin v roce 2025 dosud vzrostl o téměř 32 procent díky dlouho očekávaným uvolněným regulacím po návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu,“ Rostislav Plachý z investiční firmy Golden Gate. „Kryptoměny zaznamenaly v roce 2025 v USA několik regulačních úspěchů, včetně přijetí předpisů týkajících se stablecoinů a kroku amerického regulátora cenných papírů k revizi předpisů s cílem přizpůsobit se této třídě aktiv.“
Uvolňování regulací a akceptace bitcoinu politickými elitami podporuje zájem velkých investorů, zejména velkých investičních společností, které od loňska provozují bitcoinová ETF.
Od ledna 2024, kdy americká Komise pro cenné papíry (SEC) povolila obchodování prvních spotových bitcoinových ETF, do těchto fondů přiteklo přes 53 miliard dolarů. Dohromady drží zhruba 1,3 milionu bitcoinů, tedy víc než šest procent maximální nabídky. Největším fondem je iShares Bitcoin Trust od BlackRocku s více než 740 tisíci bitcoiny.
Na začátku srpna sice z amerických fondů odteklo rekordních 812 milionů dolarů, ale během několika následujících dnů se trend otočil a přibyly miliardy korun nových investic.
Podle analytiků prý trhy navíc věří tomu, že americká centrální banka Fed nakonec přece jen v dohledné době sníží úrokové sazby, jakkoli se tomu její šéf Jerome Powell brání.
Klima nesvědčí jen samotnému bitcoinu, růst zaznamenáváme i u etheru (ETH). Druhá největší kryptoměna dosáhla ceny 4780 dolarů za minci (zhruba sto tisíc korun). Je to nejvyšší úroveň od konce roku 2021.
