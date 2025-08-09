Peníze.cz
Loupež, kterou nikdo nepřiznal. Před pěti lety zmizely bitcoiny za miliardy

Tomáš Krause | rubrika: Co se děje | 9. 8. 2025
Bitcoinu a spol. se otevřela cesta k penězům amerických penzijních fondů. Americké banky už nesmí diskriminovat lidi a firmy za krypto. Právě byla odhalena největší loupež bitcoinů: stala se před pěti lety. Bitcoinová kauza ministerstva spravedlnosti je čím dál větší fraška. Satoshiho našli pod vodou. Je tu další Týden v kryptu.
Zdroj: Pleska / OpenAI

Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který otevírá americkým penzijním fondům cestu k investicím do alternativních aktiv včetně kryptoměn. Nově budou moci tyto fondy nabízet produkty obsahující kromě kryptoměnových ETF i přímo kryptoměny jako je bitcoin či ether.

Příkaz ukládá ministerstvu práce a dalším regulátorům, aby přehodnotili a případně změnili pravidla, která teď omezují správce penzijních fondů ve výběru alternativních investic.

Bitcoin na zprávu reagoval růstem a vítají ji i správci alternativně zaměřených fondů (například bitcoinových ETF), protože se jim otevírá cesta ke zhruba 12 bilionům dolarů (skoro 253 bilionů korun), které mají Američané v penzijních plánech uloženy. Kritici ovšem upozorňují, že alternativní aktiva jsou rizikovější, a jsou tedy vhodnější pro investory, kteří tahle rizika chápou.

Dodejme, že dotažení pravidel a jejich nasazení zaberou měsíce, penzijní fondy tedy určitě nezačnou nakupovat bitcoiny ještě dneska.

Vývoj ceny bitcoinu

Zdroj: peníze.cz

Americké banky nesmí šikanovat lidi od krypta

A Donald Trump podepsal i exekutivní příkaz, který má postihovat banky, jež omezují nebo ruší bankovní služby klientům kvůli politickým názorům nebo kontaktům s bitcoinovými a kryptoměnovými firmami.

Příkaz ukládá federálním regulátorům, aby vyšetřili, jestli banky neporušují zákony jako Equal Credit Opportunity Act nebo antimonopolní pravidla a nediskriminují zákazníky. 

Jde o reakci na opakované stížnosti kryptoměnových firem, že za Bidenovy administrativy čelily systematickému odpírání přístupu ke klasickým bankovním službám. Měly prý problém se zakládáním účtů, přijímáním plateb a získáváním úvěrů. Banky je údajně odmítaly s odvoláním na regulace proti praní špinavých peněz.

Podobně to dosud funguje nebo donedávna fungovalo i u nás, kde banky systematicky likvidovaly účty například kryptosměnárnám. Nicméně u nás se očekává, že problém skončí v okamžiku, kdy kryptofirmy splní požadavky regulací MiCa.

Dobře utajená loupež

V prosinci 2020 prý došlo k největší krádeži kryptoměn v historii. Přišlo se na to ale až teď, kdy loupež odhalila analytická firma Arkham Intelligence.

Podle ní tehdy z čínského těžebního poolu LuBian někdo odcizil přes 90 procent mincí, které pool měl. A LuBian byl v té době významným těžařem, jeho zařízení v Číně a Íránu představovala v květnu 2020 asi šest procent celkové těžební síly v bitcoinové síti. 

Celkem mělo z LuBianu zmizet 127 426 bitcoinů, tehdy asi 3,5 miliardy dolarů. Dneska je to ovšem už asi 14,5 miliardy dolarů (305,5 miliardy korun).

Pool po incidentu – který nikdy nepřiznal – ukončil provoz, ale pořád drží 11 886 bitcoinů v hodnotě okolo 1,35 miliardy dolarů (skoro 28 a půl miliardy korun). Neznámý hacker je pak podle dat Arkhamu 13. největším držitelem bitcoinů na světě.

Satoshi se zašel vykoupat

O minulém víkendu zmizela z parku Ciani v Luganu socha zakladatele bitcoinu Satoshiho Nakamota. Dílo italské umělkyně Valentiny Picozzi tvoří stylizovaná silueta člověka z několika vrstev kovových pásů, která při správném úhlu pohledu pozorovateli mizí před očima – podobně jako sám Satoshi. 

V bitcoinové komunitě se zpráva o zmizení kultovní sochy rychle šířila a autorský kolektiv SatoshiGallery dokonce ihned vypsal odměnu 0,1 bitcoinu za jakoukoliv informaci vedoucí k jejímu nalezení.

Případ ale skončil tak rychle, jak začal, městští zaměstnanci objevili Satoshiho ve vodě kousek od břehu místního jezera. Spíš než o krádež šlo tedy asi o obyčejný vandalismus. Byl nakonec největší státní svátek, Švýcaři slavili, že si před 734 lety založili Švýcarsko…

Ještě, že je spravedlnost slepá

Kauza s bitcoiny, které pro ministerstvo spravedlnosti přijal jako dar někdejší ministr Pavel Blažek, dál baví veřejnost. Ani po měsíci a půl od jejího vypuknutí (a odchodu Pavla Blažka) není politikům jasné, co se stalo, respektive jestli někdo pochybil a kdo je za co odpovědný. 

Bývalý koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř prý po svém předčasném odchodu nehodlá sepsat závěrečnou zprávu. Blažkova nástupkyně Eva Decroix nejprve potvrdila, že zpráva tedy nebude, ale po tlaku opozice rychle otočila, takže zpráva asi bude – ale ne od Uhlíře. Teď ministryně slibuje vyšetření do konce srpna, ale bude to platit i zítra?

Mezitím audit firmy Grant Thornton, zadaný koordinátorem Uhlířem a zveřejněný začátkem srpna, potvrdil, že ministerstvo dar nemělo přijímat – protože mělo informace o riziku, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. To je panečku překvapení!

Rychlovka pod čarou: Mánie firemních bitcoinových investic už dorazila i k našim sousedům. Dvě veřejně obchodované polské herní společnosti, Ice Code Games a Immersion Games, oznámily plány na „vybudování bitcoinových rezerv“. První jmenovaná už si na to sehnala od investorů milion eur. Ice Code Games roky hospodaří se ztrátou a doufají, že bitcoiny využije jako základ pro nový směr podnikání.

Týden v kryptu: novinky z kryptosvěta

Kouřový blockchain
Zdroj: Pleska/Dall-e

Tomáš Krause

V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA