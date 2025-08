Zpráva Bílého domu o kryptoměnách bitcoin na Měsíc nevystřelila

Co se děje

Bílý dům vydal dlouho očekávanou zprávu o kryptoměnách, která potvrdila řadu konkrétních doporučení pro regulaci a rozvoj odvětví v USA. Nepřinesla ale žádný posun v otázce státní bitcoinové rezervy.

O přidání bitcoinu do federálních rezerv byla zmínka v jednom z březnovém exekutivních nařízení amerického prezidenta a očekávalo se, že zpráva ji rozvede. Jasnější kroky k zařazení bitcoinů, třebas i jen těch zabavených z trestné činnosti, do amerických rezerv by mohly nastartovat další růst cen krpytoměn s bitcoinem v čele, ale nakonec se jen na samém konci zprávy opakují deklarace z března.

V regulaci krypta zpráva počítá s jednodušším udělováním bankovních licencí firmám zaměřeným na kryptoměny a s tím, že banky budou moct nabízet úschovu krypta. Doporučuje, aby dohled nad spotovým trhem krypta prováděly společně Komise pro komoditní futures (CFTC) a Komise pro cenné papíry (SEC). Navrhuje také jednotná daňová pravidla pro digitální aktiva, která by lépe reflektovala jejich rozdíl proti tradičním komoditám či cenným papírům.

Z ETF půjde vybrat bitcoiny nebo ethery

Americká Komise pro cenné papíry schválila klíčovou změnu ve fungování kryptoměnových Exchange Traded Products, mezi které patří i Exchange Traded Funds (tedy ETF). Nově teď bude možné vyplácet podílníky nejen v tradičních penězích, ale také in-kind, tedy přímo v kryptoměnách, které fond drží. Schválením tohoto kroku se bitcoinové a etherové ETP dostávají na úroveň komoditních ETP.

Podle Paula Atkinse, předsedy Komise, může in-kind vypořádání snížit náklady pro investory a zvýšit efektivitu jmenovaných produktů.

Důležité je ale doplnit to, koho se změna v praxi dotkne. Nás ne. In-kind mechanismus využívají pouze autorizovaní účastníci trhu – velké instituce (například banky nebo market makeři), které mají oprávnění vytvářet a zpětně odkupovat nové balíky ETF přímo u správce fondu.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

PayPal: u obchodníků v USA zaplatíte stovkou kryptoměn

PayPal v USA spustil službu, která umožní obchodníkům přijímat platby ve víc než stu kryptoměn – včetně bitcoinu, etheru, ale i meme tokenů typu trumpcoin či fartcoin.

Firmy používající PayPal si v menu jednoduše zaškrtnou tuto možnost a zákazníkovi pak při nákupu stačí připojit kryptoměnovou peněženku. Podle typu peněženky PayPal automaticky směňuje kryptoměnu na centralizované burze nebo decentralizované platformě na svůj vlastní stablecoin PYUSD, který pak může dál okamžitě směnit na americké dolary, které pošle na účet obchodníkovi. Nebo si obchodník může zvolit variantu „spoření s PayPalem“, kdy tokeny PYUSD nesměňuje na dolary hned, ale nechává si je v úschově u PayPalu, který mu za to slibuje úrok 4 procenta ročně.

Pro první rok PayPal nastavil zaváděcí transakční poplatek 0,99 procenta, později by ho měl zvýšit na na 1,5 %. To je sice poměrně hodně, ale pořád míň než poplatky za platby kartou. Významným přínosem má být i snížení nákladů na přeshraniční platby.

Tether vydělal 4,9 miliardy dolarů za čtvrt roku

Tether International, firma stojící za stablecoinem USDT, vykázala v druhém čtvrtletí čistý zisk 4,9 miliardy dolarů (105,4 miliard korun).

Za první polovinu roku hlásí Tether kumulativní zisk 5,7 miliardy dolarů (122,5 miliard korun), z čehož 3,1 miliardy připadá na provozní zisk a zbytek na nárůst hodnoty rezerv v bitcoinu a zlatě. Firma investuje do umělé inteligence, obnovitelných zdrojů energie a digitální komunikace.

Stablecoiny se stále víc integrují do tradiční finanční infrastruktury a americký zákon GENIUS Act tento sektor jasněji reguluje. Generální ředitel Tetheru Paolo Ardoino potvrdil, že firma nabídne verzi USDT vyhovující novým regulím amerického trhu.

CryptoPunk is not dead

Minulý týden se prodaly digitální obrázky z kolekce CryptoPunks NFT za víc než 24,6 milionu dolarů (529 milionů korun), hlásí The Block. Je to nejvíc od března 2024. Průměrná prodejní cena punka vzrostla během dvou týdnů z 140 000 dolarů (skoro tři miliony korun) na zhruba 182 000 dolarů (3,9 milionu korun).

Zájem o NFT pravděpodobně vzbudila mediální společnost GameSquare. Aby mohla koupit punka číslo 5577, vydala prioritní akcie v hodnotě 5,15 milionu dolarů (110,7 milionu korun). Za jednoho z punků zaplatila zhruba trojnásobek toho, co v té době stál nejlevnější kousek v kolekci. NFT pak zaúčtovala jako dlouhodobé aktivum s potenciálním výnosem. Fondy i sběratelé nákup zřejmě berou jako signál, že „blue-chip“ NFT se už nenakupují jen výstředníci a nadšenci, ale i seriózní firmy, kotované v tomhle případě na technologické bruze NASDAQ, a vzali sérii útokem.

Rychlovka pod čarou: Odvolací soud zrušil odsouzení bývalého produktového manažera NFT tržiště OpenSea Nathaniela Chastaina za podvod a praní špinavých peněz. Toho se měl původně dopustit tím, že zneužil své pravomoci a interní informace o tom, které NFT kolekce budou na platformě promované, před zveřejněním je nakoupil a následně prodal se ziskem.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

