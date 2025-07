Startuje v Americe ethereové rally? Těžaři zlata věří bitcoinu

Trumpova firma nakoupila bitcoinu za dvě miliardy dolarů, britská vláda nechce vracet zabavené bitcoiny lidem podvedeným kyberzločinci, Lightning Network prý čeká skvělá budoucnost, ether není akcie a těžař zlata nakupuje do rezerv to digitální. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 26. 7. 2025

Společnost Trump Media and Technology oznámila nákup bitcoinu a souvisejících aktiv za dvě miliardy dolarů (42 miliard korun). Dalších 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) vyčlenila na nákup bitcoinových opcí. Bitcoin teď tvoří přibližně dvě třetiny likvidních aktiv společnosti, jejichž souhrnná hodnota je tedy asi tři miliardy dolarů (63 miliard korun).

Po letech, kdy byly pilířem Trumpova byznysu reality, se jeho impérium rychle přerodilo v kryptoholding. Tedy pro přesnost: Donald Trump sice vlastnil většinu akcií firmy, ale těsně před vstupem do prezidentského úřadu je převedl do svěřenského fondu. Jeho podíl pak snížila i emise nových akcií na financování obřího bitcoinového nákupu.

Od konce roku 2022 spustila Trump Media and Technology sérii kryptoprojektů – od NFT kolekcí s Trumpovou podobiznou až po vlastní kryptoměnu a těžební aktivity. Ve volební kampani se Trump otevřeně postavil za bitcoin a navázal kontakty s lídry americké kryptoscény.

Na konci tohoto měsíce má být také oficiálně zveřejněna dlouho očekávaná zpráva pracovní skupiny prezidenta USA pro digitální aktiva. Zpráva bude klíčovým dokumentem nové americké strategie v oblasti kryptoměn, zejména se zaměřením na tzv. strategickou bitcoinovou rezervu.

Okrade Británie okradené?

Britské ministerstvo vnitra podle deníku The Telegraph aktivně spolupracuje s policií na přípravě prodeje obrovského množství zabavených kryptoměn.

Jádrem portfolia je zhruba 61 tisíc bitcoinů, které policie získala v roce 2018 při vyšetřování tzv. čínské pyramidy. To byla rozsáhlá podvodná síť, která lákala investory na sliby vysokých zisků z kryptoměnových investic. Podvodníci cílili hlavně na čínské, jihokorejské a japonské investory, kterým slibovali vysoké zisky. Šlo ale o klasické Ponziho schéma a výsledkem bylo, že tisíce lidí přišly o peníze. A ty nakonec byly zabaveny.

Možná ale britská vláda tak trochu porcuje medvěda, který ještě běhá po lese. Poškození se totiž domáhají navrácení prostředků. Asi by se zdálo, že je logické vrátit peníze právě jim, ale britská prokuratura chce po soudech, aby je ponechaly v rukou státu. Výnosy z případného prodeje by pak šly z velké části k dobru děravého státního rozpočtu.

Zajímavé na tom je – jak to v takových případech bývá – jak se pohnula hodnota zabavených peněz. V roce 2018, tedy v době zabavení, měly bitcoiny cenu zhruba šest tisíc dolarů za minci. Dneska je to 123 tisíc dolarů za minci. Vyjádřeno v librách policie zabavovala balík v hodnotě 300 milionů – který jí pod rukama nabobtnal do hodnoty 5,4 miliardy liber (v korunách: z 8,5 miliardy na zhruba 152 miliard).

Ještě zajímavější samozřejmě bude, co se s hodnotou zabavených bitcoinů stane za tu dobu, co se právníci budou o jejich osud ještě přetahovat.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Lightning Network: za tři roky devět miliard dolarů denně

Podle odhadu Grahama Krizeka, zakladatele a CEO firmy Voltage, by Lightning Network mohl v příštích třech letech obsloužit až 5 % globálního pohybu stablecoinů. Při současném celkovém objemu transferů, kdy se denně hýbe prostředky v hodnotě zhruba 180 miliard dolarů (3,78 bilionu korun), by to znamenalo denní tok v hodnotě zhruba devíti miliard dolarů (189 miliard korun).

Zatím sice byly pohyby stablecoinů na Lightningu prakticky nulové, ale situace se rychle mění. Tether už oznámil podporu USDT na bitcoinovém blockchainu s nativní integrací pro Lightning a firma Lightning Labs zase letos v červnu vydali Taproot Assets, což může velmi usnadnit transakce ve stablecoinech na bitcoinovém protokolu. A to, že je Lightning díky svému P2P charakteru vhodný i pro velké platby stablecoiny, potvrzuje i CEO Tetheru Paolo Ardoino.

Hnací silou adopce Lightningu budou podle Krizeka zejména retailoví uživatelé a vývojáři, kteří vymýšlejí nové možnosti používání. A roste také poptávka ze strany obchodníků – ti zavádějí Lightning kvůli rychlosti a nižším nákladům.

Lightning Network má nyní kapacitu kolem 3820 bitcoinů (cca 448 milionů dolarů, 9,5 miliardy korun), 14 000 uzlů a 44 800 kanálů. Kapacita sítě od začátku roku mírně klesla, ale síť se zároveň stala efektivnější, protože místo vícera malých kanálů vznikají větší a kapitálově efektivnější spojení. Přístup k Lightningu má dnes více než 700 milionů uživatelů, dvojnásobek oproti minulému roku.

Ether není cenný papír, říká šéf amerického regulátora

Šéf americké Komise pro cenné papíry (SEC) Paul Atkins oznámil, že ether podle něj není cenný papír. Zařazuje tak ether po bok bitcoinu a vnímá jej spíše jako komoditu než investiční nástroj podle amerických zákonů o cenných papírech.

Komise ale upozorňuje, že nejde o vyjádření jejího oficiálního postoje a finální pravidla přijdou až v budoucnu. I tak tu ale máme jasný signál o novém přístupu k regulaci kryptoměn v USA a zároveň uklidnění investorů, kteří dosud ohledně etheru váhali kvůli právní nejistotě.

Otázka, jestli ether je nebo není cenný papír, zatím bránila velkým institucionálním investorům ve vstupu na trh s touto kryptoměnou. Větší právní jistota otevře cestu pro adopci etheru penzijními fondy, hedgeovými fondy a dalšími hráči z Wall Street. Investiční firmy si Aktinsova slova nepochybně vyloží tak, že do budoucna nemusí mít obavy z regulatorních postihů a můžou s etherem svobodně obchodovat.

Analytici tedy čekají růst ceny etheru, s možným výhledem až čtyři nebo dokonce pět tisíc dolarů za jednu minci.

Vývoj ceny etheru (ETH) Zdroj: peníze.cz

Zlato nad zlato (digitální nad ryzí)

Britská společnost Nativo Resources, která těží v Peru zlato, schválila 24. července vlastní strategii pro digitální aktiva. Nově bude část volného cash flow pravidelně investovat do bitcoinu. Ten má doplnit tradiční firemní rezervy ve zlatě.

Hlavní motivací vedení je diverzifikace rizik a ochrana firemního majetku proti inflaci. Bitcoin je podle Nativa digitální obdoba zlata, a díky omezené nabídce a decentralizaci nabízí jiný bezpečnostní profil než fiat měny, ale i samotné zlato.

Rychlovka pod čarou: Salvador, upozorňuje The Block, od února 2025 nenakoupil ani bitcoin, což je v rozporu s tvrzeními prezidenta Bukeleho i Úřadu pro bitcoin, kteří opakovaně mluvili o každodenních nákupech jednoho bitcoinu. Analytická firma Arkham sice potvrzuje, že na oficiálních adresách dochází ke každodenním pohybům přibližně jednoho bitcoinu, ale prý nemusí jít o nákup, ale jenom o přesouvání z místa na místo. Tak si vyberte…

