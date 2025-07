Bitcoinové ETF od Blackrocku roste a Satoshi bohatne. Týden v kryptu

Bitcoin začátkem tohoto týdne sice lehce ustoupil ze svých nových maxim u 123 tisíc dolarů (2,6 milionu korun) za jednu minci, ale nešlo zatím o obrat trendu – po poklesu k 116 tisícům dolarů (2,46 milionu korun) se cena vydal zpět ke 120 tisícům a je klidně možné, že o víkendu uvidíme opět nové ATH (All Time High).

K rekordním cenám bitcoinu významně přispívají nákupy ETF fondů a rostoucí ceny zase přispívají k rekordům v ETF branži – IBIT společnosti Blackrock se oficiálně stal nejrychleji rostoucím burzovně obchodovaným fondem (ETF), když dosáhl už 80 miliard dolarů (1,7 bilionu korun) v aktivech pod správou (AUM), čímž se zařadil na 21. místo žebříčku největších ETF na světě.

Tohoto milníku navíc dosáhl za pouhých 374 dní, což je téměř pětkrát rychleji než u předchozího rekordmana, Vanguard's S&P 500 ETF ($VOO), kterému to trvalo 1814 dní.

Všechna spotová bitcoinová ETF dohromady také překročila významnou hranici – celková aktiva spravovaná všemi fondy nyní přesahují 140 miliard dolarů (takřka tři biliony korun).

Satoshi Nakamoto je 11. nejbohatší člověk na světě

A rekordní ceny bitcoinu svědčí i tajemnému tvůrci bitcoinu. Satoshi Nakamoto se totiž podle serveru Coing Telegraph při těchto cenách stal 11. nejbohatším člověkem na světě. Odhaduje se totiž, že drží 1,096 milionu bitcoinů, což představuje přes 130 miliard dolarů (2,8 bilionu korun).

Na první místo žebříčku se Satoshi dostane v případě, že bitcoin vzroste o dalších více než 200 % na cenu okolo 370 000 dolarů (7,8 milionu korun) za jednu minci. Potom by jeho jmění překonalo Elona Muska, který je aktuálně nejbohatším člověkem světa s majetkem přes 404 miliard dolarů (8,6 bilionu korun).

Druhým nejbohatším člověkem na světě by se ale podle analytiků mohl stát už v roce 2026. Stačí k tomu „jen” to, aby bitcoin rostl svým „běžným tempem“ okolo 50 % ročně. Připomeňme si ale, že Satoshi si své peníze nijak neužívá a ani dost dobře nemůže. Jakmile by se jeho bitcoiny pohnuly, způsobilo by to pěkný poprask, protože by tím potvrdil, že žije a pravděpodobně by to spustilo hon na něj.

Tržní kapitalizace kryptoměn překročila 4 biliony dolarů

Globální tržní kapitalizace kryptoměn ve čtvrtek poprvé překročila hranici 4 bilionů dolarů. Podle údajů serveru Coingecko činila celková tržní kapitalizace kryptoměn přibližně 4,003 bilionu dolarů (85 bilionů korun).

Překonání tohoto milníku přichází uprostřed všeobecného optimismu na kryptoměnovém trhu. Bitcoin láme rekordy a ještě výraznější zisky zaznamenaly některé altcoiny. Například XRP vzrostlo o 20 % a Ether se dostal nad 3600 dolarů (76,5 tisíce korun) a dosáhl nejvyšší ceny od začátku tohoto roku.

Rallye je také poháněna událostmi ve Washingtonu, kde během Crypto Weeku Sněmovna reprezentantů schválila tři klíčové kryptoměnové zákony, včetně zákona o stablecoinu GENIUS a zákona Clarity Act.

„Co se v tomto cyklu změnilo, je vyspělost ekosystému,“ uvedla kryptoanalytička BTC Markets Rachael Lucas. „Rally je podporována institucionální infrastrukturou, regulovanými produkty a rostoucím přijetím ze strany firem. Bitcoin se nyní objevuje v rozvahách, ETF fungují jako důvěryhodné vstupní brány a stablecoiny rostou jako paralelní platební systém,“ dodala.

Sněmovna reprezentantů USA zakázala digitální dolar

Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona zvaného Anti-CBDC Surveillance State Act, který zásadně omezuje možnosti americké centrální banky vydávat nebo testovat digitální dolar bez výslovného schválení Kongresem. Jde o jasný signál, že Republikánská strana se obává možných rizik digitálních měn centrálních bank z hlediska státního dohledu nad občany.

Zákon Anti-CBDC Surveillance State Act prošel těsným poměrem 219 ku 217 hlasům. Zakazuje Fedu digitální měnu vydávat, testovat nebo používat v praxi bez souhlasu Kongresu. Zároveň výslovně brání centrální bance v tom, aby komukoliv vedla účet, nabízela služby nebo vydávala měnu pod jiným názvem, ale se stejnými možnostmi. Fed nesmí používat digitální dolar ani jako nástroj měnové politiky – tím reaguje na obavy, že by vláda díky programovatelnosti digitálního dolaru získala bezprecedentní kontrolu nad finančními aktivitami občanů.

CBDC (Central Bank Digital Currency) je digitální forma národní měny, kterou vydává a spravuje centrální banka. Na rozdíl od kryptoměn je CBDC plně pod kontrolou státu. Digitální dolar by mohl fungovat podobně jako hotovost, avšak s potenciálem pro programovatelnost, sledování pohybu peněz a přísnější měnovou politiku.

Připomeňme, že úplně opačným směrem se bohužel vydává Evropa, kde Evropská centrální banka chce digitální euro představit už letos.

Citigroup uvažuje o vlastním stablecoinu

Citigroup, třetí největší banka v USA, oznámila, že uvažuje o vydání vlastního stablecoinu. Podle šéfky Jane Fraser je cílem zlepšit digitální platební systémy a nabídnout klientům moderní nástroje pro transakce a správu financí. Fraser uvedla, že Citi je aktivní zejména v oblasti tokenizovaných vkladů, ale stablecoin vnímá jako další logický krok ve své digitální strategii.

Rostoucí zájem tradičních bank o stablecoiny a blockchainové služby není náhodný – konkurence sílí, zejména po úspěchu ETF na bitcoin a ethereum. Dominantní banky jako JPMorgan a Bank of America rovněž připravují vlastní digitální produkty. Svou roli hraje i změna regulací v USA, kde politika pod vedením Donalda Trumpa několik regulačních bariér pro kryptoměny uvolnila.

Očekává se, že trh se stablecoiny by mohl do roku 2030 vyrůst až na 3,7 bilionu dolarů (78 bilionů korun). V současnosti jsou stablecoiny využívány hlavně k vyrovnávání transakcí na kryptoburzách, ale banky a regulované instituce chtějí jejich využití rozšířit pro běžné platby a mezinárodní převody.

Rychlovka pod čarou: Ponzi funguje i v kryptu. Shane Donovan Moore, bývalý poloprofesionální ragbyový hráč, byl odsouzen k 30 měsícům vězení za podvod na více než 40 investorech. Moore sliboval 1% denní výnosy z těžebního zařízení, které neexistovalo, a peníze investorů použil k financování luxusního životního stylu a vyplácení dřívějších obětí.

