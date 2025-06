Stablecoinový GENIUS o krok blíž ke schválení. Vrabci spálili Íráncům krypto

Spojené státy se brzy dočkají regulace stablecoinů. JPMorgan se pravděpodobně ponoří víc do krypta.Justin Sun se rozhodl dokázat, že když dva dělají totéž, je to něco úplně jiného. Hackeři okradli íránskou burzu, coiny si prý nenechali. Generátor memecoinů měl trable s Xkem. Je tu další Týden v kryptu.

V úterý prošel americkým Senátem tzv. GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act). Jde o první komplexní federální rámec pro regulaci stablecoinů. Teď zákon míří do Sněmovny.

Zákon by měl vydavatelům stablecoinů nařídit získat licenci, a to buď na federální, nebo na státní úrovni. Emitenti, kteří vydají mince za víc než deset miliard dolarů (215 miliard korun) mají podléhat federálnímu dohledu, ti menší můžou zůstat pod dohledem regulátorů v jednotlivých státech.

Federálním dohledem bude pověřen Úřad kontrolora měny (Office of the Comptroller of the Currency – OCC), který nyní dohlíží na národní banky. Zatím jednotná regulace schází – i když průběžně se o roli regulátora hlásívala Komise pro cenné papíry, která stablecoiny považovala za cenný papír.

Dál zákon nařizuje vydavatelům, že musí držet krytí 1:1 v likvidních aktivech, pravidelně provádět audity a striktně oddělovat rezervy kryjící stablecoin od provozních prostředků.

GENIUS Act, jehož schválení popohání Donald Trump, prošel Senátem výraznou většinou 68:30 a má vysokou šanci projít i Sněmovnou reprezentantů. I v dolní komoře mají většinu, byť mírnou, republikáni.

Pro představu tržní kapitalizace dvou největších stablecoinů – USDT (tether) a USDC (USD coin) je teď asi 370 miliard dolarů (skoro 8 bilionů korun). Po případném schválení GENIUS Act by mohl přijít růst této sumy, třeba i prudký.

JPMorgan bude taky digital. Chystá stablecoin?

Bankovní gigant JPMorgan Chase podal v USA žádost o ochrannou známku JPMD. Podle lidí z oboru by to mohlo znamenat, že se banka chystá rozšiřovat nabídku blockchainových a krypto služeb. D by tu mělo podle nepotvrzených spekulací stát za Digital.

Přihláška, kterou JPMorgan podala v neděli u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky, ostatně zmiňuje širokou škálu služeb souvisejících s kryptoměnami, včetně obchodování s digitálními aktivy, směny, převodu, zúčtování a zpracování plateb.

To samozřejmě neznamená, že všechny tyhle služby JPM začne nabízet nebo nabízet hned.

Podle některých hlasů ale takto široký seznam činností může naznačovat, že JPMorgan zkoumá možnost provádět víc svých finančních služeb na blockchainu, včetně nabídky stablecoinů.

A ačkoliv slovo stablecoin samo explicitně nezaznělo, podle květnové zprávy z The Wall Street Journal JPMorgan chystá spolu s dalšími velikány oboru (třeba Bank of America a Wells Fargo) spuštění společného stablecoinu. Spekulace, že to s nynější žádostí o ochrannou známku nějak souvisí, jsou pochopitelně nasnadě.

Saylor není Sun a bitcoin není TRON

Firma Tron Justina Suna se chystá vstoupit na burzu NASDAQ prostřednictvím takzvané reverzní fúze s výrobcem hraček a suvenýrů na zakázku SRM Entertainment. To znamená, že firma SRM, která už je na burze kotovaná, formálně pohltí TRON – i když ve skutečnosti to bude naopak. Ostatně SRM se má po fúzi přejmenovat na Tron Inc.

Hračkářská firma v pondělí oznámila, že od soukromého investora dostane sto milionů dolarů (2,15 miliardy korun) na nákup tokenů TRON. K tomu sama hodlá vydat prioritní akcie a předkupní práva na akcie, takže v součtu by podle těchto prohlášení měl celý obchod mít hodnotu až 210 milionů dolarů (4,5 miliardy korun).

Vývoj ceny TRONu Zdroj: peníze.cz

Zfúzovaná firma SRM uvedla, že bude „budovat dlouhodobou hodnotu pro akcionáře prostřednictvím expozice digitálních aktiv“. Jinými (normálními) slovy: bude držet krypto a věřit, že poroste. Konkrétně tedy má stakovat token TRON a napodobovat tak taktiku Michaela Saylora a jeho (Micro)Strategy.

Jenže Saylor nakupoval bitcoiny. A TRON není bitcoin. U bitcoinerů tedy Sunův nápad vyvolává jen pobavené nebo shovívavé úsměvy. Akcie SRM nicméně po oznámení obchodu vyletěly o 460 procent a jejich tržní kapitalizace vzrostla zhruba na 140 milionů dolarů (tři miliardy korun).

Justin Sun v posledních měsících dělal všechno pro to, aby se zalíbil Donaldu Trumpovi. V lednu zvýšil podíl v tokenu World Liberty Financial na 75 milionů dolarů (16 miliard korun), později nakupoval i prezidentův meme coin TRUMP, a to v té míře, že se stal jeho největším držitelem. Asi se to vyplatilo: fúzi se SRM totiž zprostředkovala makléřská firma Dominari Securities, součást Dominari Holdings. A členem poradního sboru Dominari Holdings je od začátku roku Donald Trump mladší, možná i jeho bratr Eric Trump.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Hackeři spálili Íráncům 81 milionů dolarů

Že konflikt mezi Izraelem a Íránem probíhá i v kyberprostoru není asi žádné tajemství, natož překvapení. Válku hackerů odnesla tento týden íránská kryptoměnová burza Nobitex, která přišla o 81,7 milionu dolarů (1,75 miliardy korun).

K útoku se přihlásila proizraelská hackerská skupina známá jako Gonjeshke Darande – Dravý vrabčák (jejich motto je Malý jako vrabec, dravý jako orel). Tvrdí, že Nobitex pomáhá íránskému režimu obcházet sankce a financovat terorismus.

V případě nešlo primárně o peníze. Známý blockchainový analytik ZachXBT totiž vysledoval ukradené prostředky až k adresám, které obsahují jasný vzkaz íránskému režimu a vypadají třeba takto:

TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX, 0xffFFfFFffFFffFfFffFFfFfFfFFFFfFfFFFFDead 1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX a DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t

Co je ale podstatné, mělo by jít o adresy, ke kterým prý nemají přístup ani útočníci. Odesláním na ně byly údajně coiny spáleny.

Burza útok potvrdila a do odvolání pozastavila obchodování. Slíbila taky, že veškeré ztráty pokryje z vlastního pojišťovacího fondu a rezerv.

Stroj na meme coiny Pump.fun nepumpoval

Vlnu zájmu vyvolala pondělní blokace účtu Pump.fun i účtu jeho spoluzakladatele Alona Cohena na síti X. Síť pro zablokování neuvedla žádný důvod, a tak se spekulovalo o porušení pravidel, možném zneužití API, používání robotů nebo dokonce o tlaku regulátorů kvůli podezření, že Pump.fun pomáhá realizovat podvody typu pump and dump.

Platforma je totiž známá tím, že si na ní kdokoliv i bez technických znalostí dokáže spustit na několik kliků svůj vlastní meme coin. A právě v kategorii meme coinů fungují tahle podvodná schémata nejlépe – stačí vygenerovat nesmyslný coin, najít dost naivních obětí, které si ho s vidinou bezpracného zisku koupí a pak všechny svoje mince prodat.

Nicméně o boj proti podvodům pravděpodobně nešlo. Po zhruba 24 hodinách byly účty obnoveny bez jakéhokoliv vysvětlení jak blokace, tak jejího zrušení.

Rychlovka pod čarou. Donaldu Trumpovi krypto svědčí – v aktuálním majetkovém přiznání uvedl, že získal 57,35 milionu dolarů z prodeje tokenů společnosti World Liberty Financial. Kromě toho vydělal jeho meme coin TRUMP jen na poplatcích dalších 320 milionů dolarů.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

