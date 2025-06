Co se děje

Společnost Strategy v pondělí oznámila, že koupila dalších 1045 bitcoinů za přibližně 110,2 milionu dolarů (asi 2,35 miliardy korun) a celkově jich už má 582 tisíc. Poklesu jejich hodnoty se nebojí. Její šéf Michael Saylor nedávno Financial Times řekl, že kapitálová struktura firmy je díky kombinaci vlastního kapitálu, konvertibilního dluhu a prioritních nástrojů schopná odolat poklesu bitcoinui o devadesát procent, a to i kdyby měl dole zůstat čtyři roky nebo pět let.

Stále agresivnější přístup firem, které se specializují na shromažďování bitcoinů, prý ale může ohrozit důvěryhodnost bitcoinu jako rezervy centrálních bank, odkazuje The Block na zprávu švýcarsko-singapurské banky Sygnum.

„Vysoká koncentrace vlastnictví představuje riziko u každého aktiva. Společnost Strategy už teď vlastní skoro tři procenta všech zatím vydaných bitcoinů a ještě výrazně větší podíl skutečně likvidní nabídky,“ uvádějí analytici společnosti Sygnum. „Jejich koncentrace v jedněch rukou se tak blíží úrovni, která začíná být problematická.“

Cílem Strategy je získat pět procent a firma není samotná, kdo kupuje ve velkém. A jak upozorňují lidé ze Sygnum: „Když tak velkou část bitcoinů drží jedna soukromá firma, je to důvod, proč by ho centrální banky neměly používat jako rezervní aktivum.“

Tohle je osobní! Evropa chce mazat blockchain

Evropští úředníci nepřestávají vést nesmyslné války s bitcoinem. Nejnovější návrh Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) má podle Alexandra Stachtchenka ze společnosti Paymium potenciál učinit z bitcoinu v Evropské unii de facto ilegální záležitost.

EDPB navrhuje, aby veřejné klíče na blockchainu byly považovány za osobní údaje. To znamená, že každá bitcoinová transakce by podléhala přísným pravidlům GDPR, včetně práva na výmaz dat („právo být zapomenut“).

Úředníkům přitom nijak nevadí, že blockchain je ze své podstaty neměnný a tvrdí, že to, že něco není technicky možné, ještě neznamená, že se kvůli tomu nebude dodržovat GDPR. Pokud by nebylo možné data smazat, EDPB hypoteticky zmiňuje i možnost „smazání celého blockchainu“ – což je úplně absurdní.

Kdyby návrhy prošly, bitcoin by prý mohl být v Evropské unii považován za nezákonný protože nesplňuje požadavky na ochranu osobních údajů. To by mohlo znamenat zákaz služeb spojených s bitcoinem, zákaz obchodování na burzách a výrazné omezení pro uživatele i firmy.

K tomu je ale naštěstí docela daleko. Tento týden končilo období, kdy k nim veřejnost mohla přinášet připomínky. Tak snad díky tlaku odborné veřejnosti vyhraje zdravý rozum a pravidla nakonec budou vypadat jinak.

Paraguay (ne)přijala bitcoin

Účet paraguayského prezidenta Santiaga Peñi na siti X přinesl v pondělí senzační zprávu. Země přijala bitcoin jako zákonné platidlo a zřizuje bitcoinovou rezervu!

O pár minut později ale účet paraguayské vlády vyzval uživatele, aby prezidentský účet nějakou dobu raději nebrali vážně. „Na oficiálním účtu prezidenta na síti X byla zaznamenána nestandardní aktivita, jež může svědčit o neoprávněném přístupu,“ naznačila prezidentská kancelář úředním jazykem práci hackera.

Pro Neparaguayce znělo „prezidentské provolání“ poměrně uvěřitelně. Zemí, které ve Střední a Jižní Americe údajně zvažují, že by následovaly příklad Salvadoru, je dost.

Vlastně se může opakovat to, k čemu došlo před povolením bitcoinových ETF v Americe. I tehdy hacker z účtu SEC oznámil jejich schválení, SEC to vzápětí popřela – druhý den ETFka povolila. Podle mnoha komentátorů totiž není otázkou zda, ale kdy další země bitcoin jako své zákonné platidlo zavedou.

Argentinský prezident s Librou nepochybil. A občan Milei?

Argentinský Protikorupční úřad (Oficina Anticorrupción), rozhodl, že prezident Javier Milei letos v únoru neporušil etiku veřejného činitele, když na síti X propagoval memecoin $LIBRA.

Když se pak cena tokenu propadla o 90 procent, Milei příspěvek smazal. Následoval skandál, místními médii nazvaný Criptogate, výzvy opozice k Mileiovu odvolání nebo odstupení a žaloby lidí, kteří kvůli sázce na Libru přišli o peníze.

„Příspěvek prezidenta republiky na sociální síti X z 28. prosince 2023 nepředstavoval porušení povinností veřejného činitele ani nenarušil zásady nestrannosti či ochrany veřejného zájmu,“ píše se ve zprávě úřadu. Navíc prý jde o osobní účet občana Mileie, nikoli o oficiální komunikační kanál prezidentského úřadu.

Šetření Protikorupčního úřadu – který mimochodem používá tytéž argumenty, které na svou obranu hned po propuknutí skandálu používal sám Milei – tedy pro prezidenta končí dobře, vyhráno ale ještě nemá. Dál běží vyšetřování federálního trestního soudu a soudy řeší hromadné žaloby investorů z Argentiny, USA a Velké Británie.

Shaquille měl miliony za reklamu. Byla klamavá, zaplatí dvakrát víc

Legendární basketbalista Shaquille O'Neal dosáhl mimosoudního vyrovnání proti skupině žalobců. Za to, že propagoval zkrachovalou burzu FTX zaplatí 1,8 milionu dolarů (přes 38 milionů korun).

Podle žaloby se O'Neal aktivně podílel na propagaci nabídky a prodeje neregistrovaných cenných papírů společnosti FTX, když v reklamním spotu prohlašoval, že je „all in“ v FTX. Za to měl dostat zhruba 750 tisíc dolarů (16 milionů korun).

Dohoda představuje jedno z prvních velkých finančních vyrovnání ve sporech s celebritami, které FTX dělaly reklamu před jejím velkolepým krachem. Žalobci tvrdí, že osobnosti jako O'Neal pomáhaly FTX vykreslit jako důvěryhodnou a legitimní firmu – což se ukázalo jako nepravda, když její bankrot připravil zákazníky o miliardy.

Mezi celebrity, na které míří podobné žaloby, patří hvězdy amerického fotbalu Tom Brady a Trevor Lawrence nebo tenisová šampionka Naomi Ósakaová.

Rychlovka pod čarou: Už příští víkend se v Praze koná jedna z největších bitconových konferencí na světě - BTC Prague. Mimo jiné hvězdy přijede i Michael Saylor, o jehož Strategy píšeme výš, nebo bitcoinová legenda Adam Back, který je jediným člověkem, jehož jméno je zmíněno v bitcoinovém whitepaperu.

