Ve čtvrtek večer cena bitcoinu sklouzla dolů až ke stu tisíc dolarů (2,17 milionu korun) za minci. Celá řada investorů, kteří sázeli na jeho růst, přišla o peníze. Z trhu bylo vymazáno přes 308 milionů dolarů (6,69 miliardy korun) v obchodech s bitcoinem a celkově víc než miliarda dolarů (21,7 miliardy korun) ve všech kryptoměnách, protože bitcoin nešel dolů sám.

Ke kalamitě bezesporu přispěl divoký rozchod Donalda Trumpa a Elona Muska. Ti si na sociálních sítích vyměňovali ostrá slůvka: Musk Trumpa obviňuje, že chystá brutální navýšení státního dluhu, Trump hrozí, že Muskovým firmám nechá sebrat státní zakázky, Musk kontruje propojením Trumpa se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem… A než tenhle Týden v kryptu vyjde, pár emocemi nabitých výměn ještě asi proběhne.

Na cenu bitcoinu měl ale vliv i výprodej jeho dlouhodobějších držitelů, kteří začali po nedávném dosažení maxima vybírat zisky. Peníze se ve velkém vybíraly i z bitcoinových ETF, například BlackRock zaznamenal denní odliv ve výši 430 milionů dolarů (9,3 miliardy korun).

Zatímco bitcoin se ale v pátek vydal zpátky nahoru, totéž se nedá říct o akciích Muskovy Tesly, která zažila pád o víc než 14 procent a přišla řádově o stovky miliard dolarů tržní hodnoty.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Lijte bitcoin do kanálu, pojede to rychleji

Starosta Panama City Mayer Mizrachi na konferenci Bitcoin 2025 v Las Vegas mluvil o plánech, jak udělat ze svého města bitcoinovou metropoli. Věří tomu, že příklad hlavního města by mohl přesvědčit i vládu a zákonodárce, že mají z Panamy udělat latinskoamerické centrum digitálních inovací, které by dohnalo nebo snad i předehnalo Salvador.

V Panama City už se dá platit bitcoiny za hromadnou dopravu (město je nesmí přijímat, ale platba probíhá přes třetí stranu, která je smění na dolar), Mizrachi mluví také o tom, že by město mohlo mít v bitcoinech část hotovosti. A nejlepší nakonec: podle panamského starosty by stálo za to uvážit, jestli by se v bitcoinu nemělo dát platit taky za použití Panamského kanálu. Panamský průplav je jedna z nejdůležitějších světových dopravních tepen, kterou ročně projede na deset tisíc lodí, které převážejí stovky milionů tun zboží za stovky miliard dolarů.

Mizrachi ale nenavrhuje jenom to, aby se za proplutí dalo bitcoinem platit, líbilo by se mu, kdyby ten, kdo zaplatí v bitcoinech mohl předběhnout ostatní čekající lodi. Bez drahé rezervace se na volné místo čekává v řádu dní, v době sucha dokonce i několik desítek dní.

Tři roky netknutý bitcoin se přepíše na Kalifornii

Panika zachvátila sociální sítě v Kalifornii. Dolní komora tamějšího parlamentu schválila návrh zákona AB 1052, který mimo jiné umožní státu převzít správu kryptoměn uložených na burze.

Podle návrhu budou muset burzy a další firmy, které pro své klienty uchovávají kryptoměny, sledovat, jestli se na účtech něco děje. Pokud uživatel o účet tři roky neprojeví zájem: neprovede transakci, nevybere z něj, nepřidá na něj nebo se aspoň nepřihlásí, bude jeho obsah považovaný za takzvaný opuštěný majetek. Burza se pak musí pokusit majitele kontaktovat – a pokud se neozve, převést kryptoměny na stát.

Stát je pak bude držet ve správě, dokud se majitel nepřihlásí. Stejně jako je to u jiných peněz – to je mimochodem zajímavý detail, protože třeba opuštěné akcie se prodávají, a když se o ně majitel později přihlásí, dostane výtěžek z prodeje.

Zastánci této části zákona (který ale mimo jiné taky legalizuje krypto jako oficiální platidlo při transakcích mezi firmami i lidmi) tvrdí, že jde o ochranu spotřebitele. Že zákon brání burzám, aby neaktivní účty jednoduše zlikvidovaly, že předchází situacím, kdy burza zkrachuje, a podobně. Podle kritiků prý ale zákon může být rizikem pro dlouhodobé držitele, kteří své bitcoiny na burze „zapomenou“.

Tak jako tak, žádný rozumný důvod, proč nechávat svoje bitcoiny ležet na burze, dokonce tři roky, stejně není.

Štěstí přeje připraveným! Pojistěte se. Porovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a do minuty najdeme tu nejvýhodnější pojistku pro vás i celou rodinu. Chci se pojistit

Tři sta bitcoinů pro Rosse Ulbrichta

Nejen u nás létají vzduchem bitcoinové dary. A stejně jako v případě Tomáš Jiřikovský – Pavel Blažek je tu souvislost s darknetovým tržištěm. Ale jinak je to přesně naopak, protože zakladatel tržiště je tu obdarovaným, nikoli dárcem.

Ross Ulbricht dostal v Americe dvakrát doživotí za provoz nejslavnějšího darknetového trhu vůbec – Silk Road. Měl ale dost silnou skupinu podporovatelů a toho se chytil Donald Trump a v předvolební kampani slíbil, že hned po jeho inauguraci Ulbricht dostane milost. To dodržel.

Ulbrichta po propuštění podpořila spousta lidí i firem, dostal například 111 111 dolarů v bitcoinu od burzy Kraken. Ulbricht má ale údajně přístup k bitcoinovým peněženkám napojeným na Silk Road, kde by mohlo být asi 47 milionů dolarů (přes miliardu korun). Proto se taky dost lidí ptalo, jestli nějaké dary skutečně potřebuje, pokud je v podstatě milionář.

Hlavu si s tím ale zjevně neláme neznámý dárce, který Rossovi minulý týden poslal darem 300 bitcoinů, asi 693 milionů korun. V pátek se to trochu zašmodrchalo, když analytici společnosti Chainalysis magazínu Wired řekli, že dar může pocházet od jednoho z velkých obchodníků na někdejším darknetovém marketu AlphaBay, který převzal roli zničené Silk Road, než byl sám rozprášen.

Vítěz Ligy mistrů kope za bitcoin

Po státech a firmách tu máme už i fotbalový klub, který má bitcoinovou rezervu. Paris Saint-Germain (PSG), jeden z největších fotbalových klubů světa a vítěz letošní Ligy mistrů, se stal prvním profesionálním klubem, který veřejně přiznal, že drží bitcoin jako součást své finanční rezervy.

Šéf PSG Labs, Pär Helgosson to potvrdil na konferenci Bitcoin 2025 v Las Vegas, kde řekl, že klub začal nakupovat bitcoin už v roce 2024 a drží ho ve svém účetnictví.

Řada sportovních klubů (včetně PSG) už dřív s kryptem koketovalo, nejčastěji ve formě různých fan tokenů a NFT. PSG ale zřejmě jako první klub přešel od těchto krátkodobých experimentů k dlouhodobému držení bitcoinu jako strategického aktiva.

Sázka na bitcoin se ukazuje jako trochu jistější. Klubové tokeny totiž padají i po výhrách v nejprestižnější soutěži světa – navzdory vítězství PSG spadla cena fan tokenu $PSG o 26 procent a podobně dopadl v roce 2023 i konkurenční token $CITY, když Manchester City vyhrál Ligu mistrů – cena tehdy hned den po vítězství klesla o 30 procent.

Rychlovka pod čarou: Bitcoin Policy UK, nezávislá a nepolitická organizace, která se zaměřuje na prosazování spravedlivé a smysluplné regulace bitcoinu ve Spojeném království, oznámila, že se jejím novým členem stal český výrobce hardwarových peněženek Trezor.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem