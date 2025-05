Ministru Pavlu Blažkovi zlomilo vaz 468 bitcoinů. Pákistán chce rezervu v bitcoinech, které ale zakazuje. Trumpova rodina chce vybrat miliardy a koupit bitcoiny. Prodejce videoher už to udělal. V Thajsku půjde platit kryptem v obchodě. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 31. 5. 2025

České ministerstvo spravedlnosti letos dostalo darem 468 bitcoinů, které pak vydražilo celkem za něco přes 950 milionů korun. Lidi většinou neradi platí daně, takže takový dobrovolný dárek zarazí – ale ať si každý se svými penězi dělá, co chce. Ministerstvo je chce využít na modernizaci justice, protidrogová opatření ve věznicích a další veřejně prospěšné projekty.

Jenže – tak jednoduché to asi není. Dárcem bitcoinů je totiž Tomáš Jiřikovský, který v roce 2013 založil darknetové tržiště Sheep Marketplace a v roce 2017 byl odsouzen za věci s tržištěm související k devíti letům vězení, propouštěn byl podmínečně v polovině.

Podle zjištění Seznam Zpráv ale bitcoiny, které stát získal, pocházely i z účtů spojených s dalším darknetovým tržištěm Nucleus Market. To bylo v roce 2016 náhle uzavřeno a v jeho peněženkách zůstaly bitcoiny v hodnotě několika miliard korun. A právě z těchto peněženek byly prý letos převedeny prostředky na účet ministerstva, fakticky hned na to, co Jiřikovskému byla vrácena zabavená elektronika.

Národní centrála proti organizovanému zločinu, která případ vyšetřuje, má podezření na praní špinavých peněz. Ministerstvo prý muselo vědět, že Jiřikovský tolik bitcoinů nemohl vydělat legálně. Ministr Blažek sice tvrdil a tvrdí, že všechno je křišťálově čisté – nakonec ale tlak neustál a v pátek v podvečer oznámil rezignaci.

Rozpolcený Pákistán

Řada webů monitorujících krypto tento týden oznamovala, že Pákistán bude mít bitcoinovou rezervu. Možná bude, možná ne, postoj tamější vlády ke kryptu je těžko možné označit jinak než jako podivuhodně rozporuplný.

Na jednu stranu země zřizuje Národní kryptoměnovou radu, do které jako poradce přizve (v Americe soudně trestaného) spoluzakladatele burzy Binance, šéf této rady tento týden oznámí na bitcoinové konferenci, že Pákistán zřídí bitcoinovou rezervu, do které nakoupí mince, které nikdy, nikdy neprodá, děkuje vládě Spojených států za inspiraci, tvrdí, že alokuje gigawatty elektřiny na těžbu bitcoinu a výstavu datových center, ale —

– na druhou stranu pak pákistánská centrální banka i ministerstvo financí dál trvají na tom, že je jakékoli krypto v zemi ilegální.

Trump Media chce miliardy na bitcoiny

Další firmou vrhající se do shromažďování bitcoinů je Trump Media & Technology Group ovládaná Donaldem Trumpem a provozující sociální síť Truth Social. Společnost oznámila, že bude masivně investovat do bitcoinu. Chce na to využít 2,5 miliardy dolarů (zhruba 55 miliard Kč), které prý získá prodejem akcií a konvertibilních dluhopisů. Nakoupené bitcoiny pak mají být vedeny jako klíčové aktivum v rozvaze společnosti.

Trumpova rodina a jeho firmy v posledních měsících výrazně rozšířily aktivity v kryptoměnovém sektoru – od vlastních meme coinů ($TRUMP) přes investice do těžby bitcoinu (společnost American Bitcoin) až po plány na kryptoměnovou burzu World Liberty Financial.

GameStop dal miliardy za bitcoiny

GameStop, americký maloobchodní prodejce videoher a spotřební elektroniky, dodržel, co v březnu slíbil, tedy že bude investovat do bitcoinu. Nákupy chtěl financovat z prodeje konvertibilních dluhopisů, kterých vydal za 1,3 miliardy dolarů (28,6 miliardy korun).

Teď společnost na svém účtu na síti X oznámila nákup 4710 bitcoinů (nyní necelých 500 miliard dolarů, tedy necelých 11 miliard korun). Neuvedla ovšem, co za ně dala, anii kdy je koupila.

Zajímavé je, že akcie GameStopu po oznámení nákupu začaly padat, ačkoli před tím prudce rostly. Možná zafungovalo známé „buy the rumor, sell the news“. Ale je také možné, že akcie už kopírují cenu bitcoinu, který v posledních hodinách také klesá.

Připomeňme, že Gamestop se do dějin investování zapsal v roce 2021. Maloobchodní prodej videoher už dávno neprožívá zlaté časy a před čtyřmi roky hodně lidí sázelo na jeho konec a shortovalo jeho akcie. Jenže proti nim se s pomocí nově vzniklých investičních aplikací dala dohromady masa drobných investorů, kteří koordionovanými nákupy hnala akcie pořád výš a výš: Velká akciová revoluce. Robinhood a GameStop pro úplné laiky.

Později o tom byl natočen i film Peníze těch tupců (v originále Dumb Money).

Thajsko povolí turistům utrácet krypto

Thajsko se chystá umožnit turistům utrácet kryptoměny prostřednictvím platforem propojených s kreditními kartami. Jde prý o součást širší strategie modernizace thajského finančního systému. Plán oznámil místopředseda vlády a ministr financí Pichai Chunhavajira během investičního semináře v Bangkoku.

Iniciativa, kterou v současné době přezkoumávají ministerstvo financí a Bank of Thailand, umožní turistům propojit držené kryptoměny s kreditními kartami pro utrácení u místních obchodníků. Ti budou dostávat thajské bahty jako obvykle, aniž by museli vědět, že při transakci byla použita kryptoměna.

V Thajsku se dá ale kryptokartami, jako jsou třeba ty od crypto.com, platit už dnes všude tam, kde obchodníci přijímají karty Visa, nebo /Mastercard. Vládní iniciativa má tak za cíl tuto možnost oficiálně rozšířit, zjednodušit a integrovat do domácího systému pro turisty. Povolení vlády tedy není potřeba, ale má spíše zajistit oficiální, bezpečné a efektivní propojení kryptoměn s domácím platebním systémem pro turisty.

Rychlovka pod čarou: Společnost SharpLink Gaming získala úpisem akcií 425 milionů dolarů (9,35 miliardy korun). Na tom by nebyl nic zvláštního, kdyby také neoznámila, že hodlá za získané peníze nakoupit ethereum jako hlavní pokladní rezervní aktivum. Jít proti proudu se může někdy vyplatit, ale tady nevím, nevím…

