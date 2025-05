Pizza Day je výročí pro bitcoin snad stejně významné jako datum vytěžení první mince. Připomíná den, kdy někdo prvně bitcoinem za něco zaplatil. Za pizzu, přirozeně. Oslava vyšla stylově: bitcoin dosáhl nového ATH (all time high, tedy dosud nejvyšší hodnoty).

Laťka je teď na 112 tisících dolarů (2,46 milionu korun). Za dvě velké pizzy dal před v roce 2010 programátor Laszlo Hanyecz deset tisíc bictoinů. To by přesně o patnáct let později byla miliarda a sto dvacet milionů dolarů, tedy přes dvacet čtyři a půl miliardy korun. V pátek před uzávěrkou tedy už uase jen 23 a půl, ale

Bitcoin se zároveň stal pátým největším aktivem světa, když v tržní kapitalizaci přeskočil po Googlu už i Amazon.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Nové kryptozákony v USA na spadnutí

Jedním z důvodů k bitcoinovému optimismu může být i to, že americký Senát schválil v úterý návrh zákona známého jako GENIUS Act. Ten se týká stablecoinů a stanovuje, že každý stablecoin musí být krytý jedna ku jedné skutečnými rezervami, tedy například hotovostí nebo americkými státními dluhopisy. Emitenti stablecoinů budou muset žádat o licenci, pravidelně zveřejňovat informace o svých rezervách a dodržovat přísná pravidla proti praní špinavých peněz.

Paralelně se v dolní komoře projednává i tzv. STABLE Act. Ten je v mnoha ohledech podobný, ale některé detaily se liší. Momentálně proto probíhají jednání o tom, jak oba návrhy sloučit. Očekává se, že kompromisní verze projde Kongresem během léta a prezident ji podepíše nejpozději v srpnu.

Šéf JPMorgan: nemám rád bitcoin, ale klidně ho kuřte

Další pozitivní zpráva je z bankovní branže. Jedna z největších investičních bank na světě se chystá otevřít se bitcoinu. Podle generálního ředitele Jamieho Dimona se JPMorgan chystá umožnit klientům bitcoin nakupovat.

Zpráva je to poměrně pikantní. Dimon je totiž dlouhodobým kritikem bitcoinu, například loni na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že už „na bitcoin nebude plýtvat dechem“, a zopakoval, že pro něj zůstává „přehnaně vychvalovaným podvodem“.

Nyní Dimon říká, že sám by bitcoin nikdy nekoupil, ale jak dodává: Myslím si sice, že byste neměli kouřit, nicméně budu hájit vaše právo zapálit si. Stejně tak budu bránit vaše právo kupovat si bitcoiny, klidně do toho jděte.“

I přes vyhraněné názory svého šéfa tedy banka následuje své konkurenty, aby si nenechala ujet vlak. A bude zajímavé sledovat, jestli si náhodou časem pan generální bitcoin přece jenom taky nekoupí.

V Texasu schválili zákon o bitcoinové rezervě

A do třetice zpráva, která může hnát bitcoin k novým rekordům. Texaská Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o strategické bitcoinové rezervě. Ten se teď posouvá na stůl guvernéra Grega Abbotta. Když k němu připojí svůj podpis, stane se Texas po Arizoně a New Hampshire dalším ze Spojených států, které už podobnou legislativu mají.

Texaský zákon stejně jako ten v New Hampshire povoluje státu investovat do kterékoliv kryptoměny, jejíž tržní kapitalizace byla v posledních dvanácti měsících přes 500 miliard dolarů (11 bilionů korun). To fakticky znamená, že Texas může investovat výhradně do bitcoinu. Žádná jiná kryptoměna se k uvedené hranici ani vzdáleně neblíží.

Připomeňme, že Donald Trump nechal zřídit podobnou rezervu i na federální úrovni, ovšem s jedním zásadním rozdílem. Spojené státy nemůžou bitcoin nakupovat, respektive nesmí nákupem nijak zatížit státní rozpočet. Zatím tedy do rezerv ukládají jenom zabavené mince zabavené pachatelům trestné činnosti.

Hackeři ukradli stovky milionů dolarů

V ostrém kontrastu k oslavám nových rekordů bitcoinu je dění v sektoru altcoinů a DeFi. Ve středu se decentralizovaná burza Cetus, klíčový hráč ekosystému SUI, stala terčem hackerského útoku, při kterém z uživatelských účtů a poolů likvidity zmizela aktiva za víc než 220 milionů dolarů (4,8 miliardy korun).

Útočník zneužil chybu ve smart kontraktu platformy a během několika minut převedl digitální aktiva na své adresy a pak dál na další blockchainy, aby za sebou umetl stopy.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Cena nativního tokenu CETUS se propadla o 40 procent a některé další tokeny v rámci ekosystému SUI ztratily během krátké doby víc než polovinu své hodnoty. Největší pool likvidity SUI/USDC byl téměř kompletně vyprázdněn, což způsobilo prudký pád ceny SUI až o 75 procent.

Tým Cetus Protocol ale poměrně rychle zareagoval – smart kontrakty byly pozastaveny a ve spolupráci se Sui Foundation a validátory začalo intenzivní pátrání po ukradených prostředcích. Díky rychlému zásahu se podařilo zmrazit a zajistit zhruba 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun), které by měly být v nejbližších dnech vráceny uživatelům. Zhruba 60 milionů dolarů zůstává ztracených.

Falešný Uber obral turistu o krypto za 123 tisíc dolarů

Smůla nechodí jen po burzách. Svoje o tom ví Američan Jacob Irwin-Cline, který zažil v Londýně noční můru, při které přišel o celoživotní úspory v kryptoměnách.

Turista si po večeru v klubu objednal Uber na cestu do hostelu. Před klubem ho oslovil muž, který znal jeho jméno a odpovídal fotografii řidiče z aplikace. Američan tedy nastoupil do auta – a pak se nestačil divit.

Během jízdy mu řidič nabídl cigaretu, která byla pravděpodobně napuštěna skopolaminem, silným sedativem známým jako ďáblův dech nebo droga pravdy.

Skopolamin způsobuje výpadky paměti, halucinace a ztrátu vůle. Pod jeho vlivem začal turista ztrácet vědomí a stal se jednoduše ovlivnitelným. Řidič ho požádal o telefon, že potřebuje navigaci, a s ním získal i přístup k peněženkám, ze kterých během několika minut odčerpal bitcoiny, XRP a další kryptoměny v hodnotě 123 tisíc dolarů (2,7 milionu korun).

Poučení? Nikdy neukládejte větší sumy do softwarových peněženek v mobilu. Používejte hardwarové peněženky a nenoste je u sebe. A obecně platí, že není příliš chytré dávat cizím lidem do ruky svůj odemčený telefon.

Rychlovka po čarou: Na oslavu Pizza Day je v bitcoinovém blockchainu od čtvrtka navždy zvěčněna pizza. Postarala se o to burza Gemini ve spolupráci s těžařským poolem MARA. Přidali i vzkaz: „Payment got Gemini Pizza Block to MARA. Gemini is awesome.“

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

