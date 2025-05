Bitcoin je zpět nad sto tisíci. První americký stát ho má v rezervách

Cena bitcoinu je zpět nad sto tisíci dolary. Tuto metu prolomil už ve čtvrtek odpoledne a v době uzávěrky článku se obchoduje okolo 103 300 dolarů (2,25 milionu korun). Znamená to téměř 40% nárůst oproti dubnovému minimu u 75 tisíc dolarů (1,65 milionu korun).

Bitcoin je tak na rozdíl od altcoinů kousíček od překonání své rekordní ceny (All Time High) – k té mu chybí zhruba šest procent. Ethereum, druhá největší kryptoměna, se i přes aktuální růst obchoduje asi 52 procent pod svojí rekordní cenou. A třetí XRP asi o 30 procent níže.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

New Hampshire má bitcoinovou rezervu

New Hampshire se zapsal do historie jako první americký stát, který oficiálně zařadil bitcoin do svých státních rezerv. Guvernérka Kelly Ayotte podepsala zákon HB 302, který umožňuje státu investovat část veřejných prostředků do bitcoinu.

Nový zákon stanovuje jasná pravidla: stát může investovat až pět procent svých rezerv do digitálních aktiv s tržní kapitalizací vyšší než 500 miliard dolarů. V praxi to znamená, že v současnosti připadá v úvahu pouze bitcoin, protože žádná jiná kryptoměna tuto hranici nesplňuje. Při aktuálním stavu státní pokladny, ve které bylo na konci roku 2024 asi 3,62 miliardy dolarů, by tak New Hampshire mohl do bitcoinu vložit až 181 milionů dolarů (skoro čtyři miliardy korun), za které by mohl při současné ceně koupit asi 1750 bitcoinů.

New Hampshire tak přeskočil Arizonu, kde guvernérka Katie Hobbs krátce po vydání minulého Týdne v kryptu podobný zákon vetovala, ale jiný podobný za pár dní podepsala. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ten vetovaný by umožňoval Arizoně investovat až 10 procent státních fondů přímo do bitcoinu a dalších kryptoměn. Zákon HB 2749, který guvernérka podepsala, je mnohem opatrnější. Neumožňuje žádné investice státních peněz do bitcoinu. Místo toho se zaměřuje pouze na správu digitálních aktiv, která stát získá jako nevyzvednutý nebo opuštěný majetek.

Na MiCA vám kašleme, vzkazuje Tether do Evropy

Tether, vydavatel největšího světového stablecoinu USDT, se rozhodl neregistrovat pod evropskou regulací MiCA (Markets in Crypto-Assets). Šéf Tetheru Paolo Ardoino označil požadavky MiCA za velmi nebezpečné nejen pro samotné stablecoiny, ale i pro evropský bankovní sektor.

Největší výhrady má k povinnosti držet 60 % rezerv stablecoinu v pojištěných vkladech u evropských bank. Podle Ardoina by takový požadavek mohl ohrozit stabilitu menších a středních bank v EU a vést až k jejich bankrotům. Dále tvrdí, že MiCA je nástrojem Evropské centrální banky k prosazení digitálního eura a větší kontroly nad finančními toky občanů, což považuje za ohrožení finanční svobody.

Reakce evropského trhu na sebe nenechala dlouho čekat. Významné kryptoburzy jako Kraken, Crypto.com nebo Binance začaly USDT a další stablecoiny, které nejsou v souladu s MiCA, v Evropě delistovat. Uživatelé tak přijdou o možnost s těmito stablecoiny obchodovat, i když jejich držení a výběr zůstávají zatím povolené. Burzy teď upřednostňují stablecoiny, které evropským regulacím vyhovují, například USDC nebo EURI.

Zakladatel společnosti Celsius dostal 12 let

Alex Mashinsky, zakladatel a bývalý generální ředitel zkrachovalé krypto-půjčkové platformy Celsius Network, byl ve čtvrtek odsouzen ke 12 letům vězení za podvod.

Soudce John Koeltl z Jižního okrsku New Yorku vynesl rozsudek s tím, že 12 let odráží Mashinského „extrémně závažné“ trestné činy. Trest je někde uprostřed mezi jedním rokem a jedním dnem vězení, který požadoval obhájce, a dvaceti lety, které chtěli žalobci. Soud také souhlasil s propadnutím 48 milionů dolarů (jedna miliarda korun) a několika nemovitostí.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Před pádem Celsiusu v roce 2022 Mashinsky opakovaně lhal investorům o bezpečnosti jejich vkladů. Lživě tvrdil, že Celsius má schválení regulačních orgánů, trval na tom, že platforma neposkytuje nezajištěné půjčky, i když ve skutečnosti ano, a lhal o prodeji tokenů CEL, přičemž manipuloval s cenou za účelem vlastního finančního zisku – jen na CEL vydělal přes 48 milionů dolarů, uvedli žalobci.

Mashinskyho špatné vedení a soukromé kšefty přivedly společnost CEL do bankrotu, po němž v rozvaze společnosti zůstala díra ve výši 1,2 miliardy dolarů (26,4 miliardy korun) – podle prokurátorů je to ale při dnešních cenách spíše sedm miliard dolarů (154 miliard korun).

Pokud si Mashinsky odpyká celý trest, bude mu po propuštění 72 let.

Dealer přišel o bitcoiny za víc než miliardu korun

Příběh irského drogového dealera Cliftona Collinse názorně ukazuje, jak křehké může být digitální bohatství. Collins přišel o přístup ke svým bitcoinům v hodnotě 46 milionů liber (1,3 miliardy korun) poté, co přišel o papír, kam si poznačil přístupy k peněženkám.

Většinu svých bitcoinů pořídil v letech 2011 a 2012 údajně za peníze získané z pěstování konopí. S rostoucí hodnotou bitcoinu se rozhodl své mince rozdělit do dvanácti různých peněženek, aby minimalizoval riziko hackerského útoku. Přístupy ke všem peněženkám si pak vytiskl na jeden kus papíru a ten schoval do pouzdra na rybářský prut.

V roce 2017 byl ale Collins zatčen za držení marihuany a odsouzen na pět let vězení. Během jeho nepřítomnosti došlo v domě k vloupání a majitel nemovitosti následně nařídil vyklizení celého domu. Většina Collinsových věcí, včetně rybářského vybavení, tak skončila na skládce. Pracovníci skládky si sice vybavili, že mezi věcmi bylo i rybářské náčiní, ale pouzdro s přístupy k bitcoinům se už nikde nenašlo.

Poučení: nikdy nesvěřujte přístupy k bitcoinovým peněženkám papíru a uložte je na takové místo, kde nehrozí, že je někdo – byť třeba omylem – zlikviduje.

Rychlovka pod čarou: Revolut oznámil strategické partnerství s firmou Lightspark, které přinese uživatelům ve Velké Británii a vybraných zemích Evropského hospodářského prostoru možnost využívat Lightning Network pro rychlé a levné bitcoinové platby. Přesné datum spuštění nové funkce zatím nebylo oznámeno.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem