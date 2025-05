Co se děje

Arizona se může stát prvním ze Spojených států, který oficiálně zařadí bitcoin do svých státních rezerv. Tamní zákonodárci schválili dva zákony, které státu umožní investovat až deset procent (!) veřejných prostředků (asi 3,1 miliardy dolarů a 68 miliard korun) do digitálních aktiv, především do bitcoinu, ale i dalších kryptoměn a NFT.

Arizona by po uvedení zákonů také zavedla Digitální strategický rezervní fond, který bude spravovat jednak případně nakoupené kryptoměny a také kryptoměny zabavené při trestné činnosti. Podle zákona musí investice splňovat přísné standardy řízení rizik a umožňovat on-chain auditovatelnost – to znamená, že třeba v případě bitcoinu by měla existovat možnost podívat se na adresy a ověřit, že na nich deklarované bitcoiny opravdu jsou.

Zákony prošly převážně díky republikánům, kteří je prosazovali jako krok k diverzifikaci státních rezerv a ochraně před inflací. Odpůrci naopak varovali před vysokou volatilitou bitcoinu a možným ohrožením veřejných financí.

Schválené návrhy teď čekají na podpis demokratické guvernérky Katie Hobbsové. Ta sice dřív kvůli neshodám nad rozpočtem hrozila, že přes ni neprojde žádný zákon, ale po dosažení kompromisu svůj postoj mírnila. Jak se ale postaví k bitcoinovým zákonům, to se zatím neví.

Investiční platformy se bojí bitcoinových ETF

O bitcoinová ETF je zájem. Fond od BlackRocku je dokonce nejúspěšnější ETF v historii. Jak ale ukázala analýzaspolečnosti Tephra Research platformy pro správu majetku investice do nich většinou neumožňují nebo komplikují.

Z pětadvaceti největších amerických investičních platforem, které celkem spravují přes 31 bilionů dolarů (679 bilionů korun), poskytuje plný přístup k bitcoinovým ETF pouze pět. Přístup blokují například Vanguard, Edward Jones nebo Citibank.

Ostatní významní hráči jako Morgan Stanley, JP Morgan nebo Goldman Sachs sice přístup umožňují, ale pouze za splnění přísných podmínek. Hlavní důvody omezení jsou regulatorní nejistota, opatrnost vůči volatilitě kryptoměn a snaha chránit konzervativní klientelu před rizikem. Obecně se ale očekává, že tyto bariéry budou postupně mizet.

Děda lehčí o sedm miliard

Minulou neděli proběhla podezřelá transakce s přibližně 3520 bitcoiny (zhruba 330,7 milionu dolarů, tj. 7,2 miliardy korun). Populární blockchainový analytik ZachXBT tvrdí, že by mohlo jít o krádež.

ZachXBT na X oznámil, že bitcoiny byly z peněženky oběti nejprve převedeny na novou adresu a krátce potom vyprány přes šest burz a převedeny na anonymní Monero. To mimochodem vyvolalo okamžitý nárůst ceny Monera o 50 procent.

Ve středu se ZachXBT podělil o pokračování svého vyšetřování: obětí je starší osoba z USA, která podlehla „sociálnímu inženýrství“.

Dotčené bitcoiny prý ale samy mají „zajímavý původ“, takže kdoví, jak to celé bylo. Každopádně pokud šlo opravdu o krádež, je to jedna z největších krádeží v historii kryptoměn. Smutné prvenství drží od února letošního roku burza Bybit, která přišla asi o 1,4 miliardy dolarů v ethereu.

Mixéry ve Francii nechceme

Francie přijala nový zákon, který zásadně mění tamější pravidla pro kryptoměnové transakce. Kryptoměnové mixéry a tzv. privacy coiny (mince zaměřené na anonymitu) budou automaticky považovány za indikátor podezřelé aktivity a jejich používání je zakázáno.

Tyto nástroje jsou považovány za vysoce rizikové, pokud jde o možnost praní špinavých peněz a financování terorismu, a proto mají poskytovatelé kryptoměnových služeb povinnost identifikovat své klienty, vést záznamy o jejich transakcích a okamžitě hlásit podezřelé aktivity úřadům.

Očekává se, že Francie by se se svými zákony mohla stát příkladem pro další evropské země.

Co je mixér Zdroj: Pleska/Midjourney Mixér je služba, která promíchává kryptoměny různých uživatelů a tím zamlžuje jejich původ. To ztěžuje dohledatelnost transakcí a chrání soukromí uživatelů. Často jsou kritizovány, že usnadňují praní peněz a financování zločinu. Privacy coiny – například Monero nebo Zcash – jsou kryptoměny navržené tak, aby jejich transakce byly plně anonymní a nešlo je jednoduše vysledovat.

Dealeři mají na praní peněz svoje peníze

Mixér nepotřebovali zločinci ve Velké Británii. Gang dealerů drog si tu vytvořil a spustil vlastní meme coin a peníze vypral přes něj. Jde o první známý případ tohoto druhu v zemi.

Gang investoval stovky tisíc liber do vývoje meme coinu – kryptoměny určené k rychlému šíření na sociálních sítích. Když umíte vyvolat velký zájem, jejich hdonota může jít rychle nahoru. Pak už stačilo spustit „pump and dump“ schéma, kdy se cena mince uměle navýší, mince se prodají – a zisk vypadá jako legální výnosy z kryptoměnového podnikání, nikoliv z drog.

Podle experta Garyho Carrolla, který má dlouholeté zkušenosti s vyšetřováním drogové kriminality, je tento krok logickým pokračováním trendu, kdy zločinci využívají některé kryptoměny k anonymním převodům peněz. Vytvoření vlastní mince ale znamená, že proces praní peněz je ještě jednodušší a obtížněji odhalitelný.

Rychlovka pod čarou: Švýcarská centrální banka ve svých rezervách nechce bitcoin. Je ale možné, že ho do nich bude muset zařadit bez ohledu na to, co si bankéři myslí. Bitcoinoví aktivisté už shánějí podpisy – a pokud jich nasbírají sto tisíc, Švýcarsko o tom bude hlasovat v referendu.

