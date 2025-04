Firmy Tether, Bitfinex a SoftBank oznámily vznik nové společnosti, která má ambici stát se jedním z nejvýznamnějších veřejných držitelů bitcoinu na světě. Společný podnik nazvaly Twenty One Capital – číslo 21 odkazuje na konečný počet bitcoinů. Až bude vytěžený i ten poslední, bude jich 21 milionů.

Firma vznikla prostřednictvím fúze se společností Cantor Equity Partners. Ta patří mezi SPAC, tedy specializované akviziční společnosti, v podstatě prázdné schránky zalistované na burze. Díky tomu se Twenty One Capital dostala okamžitě na burzu Nasdaq, bez klasického IPO. Obchodovat se bude pod tickerem XXI. V čele nové firmy bude stát Jack Mallers, známý bitcoinový inovátor a zakladatel platební aplikace Strike.

Pro začátek bude mít Twenty One Capital v držení přes 42 tisíc bitcoinů (zhruba 3,9 miliardy dolarů, přes 80 miliard korun). To z ní dělá třetího největšího firemního držitele bitcoinů na světě, hned za Strategy a Marathon Digital.

Majoritní podíly v nové firmě si podrží Tether a Bitfinex, SoftBank získá významnou minoritní pozici.

Spar testuje placení bitcoinem

Provozovatel supermarketů Spar začal ve Švýcarsku přijímat bitcoin. Zatím ovšem jen v jedné prodejně. Jako první si platby bitcoinem mohou vyzkoušet nakupující v Zugu, hlavním městě stejnojmenného kantonu.

Pilotní projekt probíhá ve spolupráci se společností DFX Swiss a využívá platební řešení OpenCryptoPay. Technicky platby probíhají prostřednictvím sítě Lightning Network, která umožňuje rychlé a levné transakce.

Pokud se test osvědčí, plánuje řetězec rozšířit platební možnost do prodejen po celém Švýcarsku a potenciálně i do mezinárodní sítě. V Česku si budeme ale muset počkat na jiný řetězec. Spar po 20 letech v Česku své tuzemské prodejny prodal v roce 2015 Aholdu.

Švýcarsko patří dlouhodobě k zemím pozitivně nakloněným kryptoměnám. Kanton Zug je dokonce pro svůj kladný vztah k digitálním technologiím a kryptoměnám přezdívaný jako Crypto Valley. A v Luganu jsou průkopníky v integraci bitcoinu do veřejných služeb i každodenního života. Bitcoinem tu zaplatíte daně, veřejné služby i u mnoha místních obchodníků.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Pře Evropské komise a centrální banky: hrozí kryptokalypsa?

V Bruselu se rozhořel spor mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Evropskou komisí (EK). Kvůli budoucnosti krypta v Evropě a odolnosti nových evropských pravidel pro krypto vůči politice Donalda Trumpa.

Centrální banka varuje, že Trumpova podpora amerického kryptoměnového sektoru může vyvolat finanční „nákazu“, která by mohla ohrozit stabilitu evropské ekonomiky. Podle důvěrného dokumentu, který získal server Politico, žádají bankéři okamžitou revizi a zpřísnění regulací, které přitom v Evropské unii platí teprve čtyři měsíce.

Banka se obává, že Trumpova administrativa uvolní v USA ještě víc podmínky pro kryptoměnový průmysl, což by mohlo vést k masivnímu nárůstu počtu stablecoinů krytých americkým dolarem. Ty by podle ECB mohly rychle zaplavit evropský trh, vytlačit euro z pozice dominantní měny v digitálním prostoru a ohrozit měnovou suverenitu Evropské unie. A je fakt, že stablecoiny se platí – podle nedávno zveřejněných statistik se jejich prostřednictvím loni protočilo víc peněz než přes Visu nebo Mastercard.

Evropská komise varování odmítá. Tvrdí, že banka přehání a regulační rámec – známý jako MiCA – je dostatečně robustní, aby odolal i případnému tlaku ze strany USA. Komise dokonce naznačuje, že ECB špatně chápe evropské zákony a že její intervence je nevítaným zásahem do legislativního procesu.

Evropská centrální banka se ale chystá a urychluje přípravy na zavedení digitálního eura, které podle ní má být protiváhou rostoucího vlivu amerických stablecoinů.

Digitální euro (tedy CBDC, Central Bank Digital Currency, digitální měna centrální banky) je ovšem něco úplně jiného než stablecoin. Zásadní rozdíl je především v tom, že CBDC vydává centrální banka, kdežto stablecoiny jsou podstatně méně regulované, vydávané privátními společnostmi. V USA jsou dokonce CBDC zakázané.

Zdá se tedy, že ECB zas potvrzuje, jak je mimo a že se v digitálních penězích vůbec nevyzná.

Ethereum bude mít chytré peněženky

Za pár dní Ethereum spustí významný upgrade, který má přinést lepší uživatelský komfort, vyšší bezpečnost a lepší škálovatelnost.

Jedna z nejzásadnějších novinek je zavedení chytrých peněženek. Zatím jsou běžné peněženky na Ethereu poměrně jednoduché: umožní posílat a přijímat kryptoměnu, ale nenabízejí žádné pokročilejší funkce. To se prý od 7. května změní.

Další výrazná změna se týká takzvaných validátorů, to znamená lidí nebo firem, kteří do systému vkládají (zamykají) svoje ethery a tím ho udržují v chodu. Doteď mohli jednoduše uložit jen 32 etherů, vložit víc bylo složité, nově půjde jednoduše uložit až 2048 ETH na validátora.

Pro Ethereum samotné je to zjednodušení a levnější provoz, pro velké validátory snazší přístup k odměnám za to, že systému propůjčujou svoje ethery. Jestli to ale zvrátí sestupný trend ceny etheru, to je otázka. Zatímco bitcoin se obchoduje jen asi 15 procent pod svým nejvyšším vrcholem, ether je na 63 procentech své nejvyšší ceny, koupíte ho za cenu z konce roku 2023.

Ripple záplatuje

Ripple, vydavatel tokenu XRP, má velký problém. Někdo získal přístup k účtu jednoho z vývojářů ekosystému Ripple (pravděpodobně zaměstnance firmy) na platformě, odkud si tisíce vývojářů stahují nástroj (javascriptovou knihovnu) pro práci s blockchainem XRP Ledger.

Útočníci do balíčku s knihovnou vložili škodlivý kód, který jim pak odesílal z napadených počítačů privátní klíče a další citlivá data,

Ripple teď vyzývá každého, kdo si dotyčný program nedávno stahoval, aby okamžitě instaloval novou, zabezpečenou verzi. A aby si radši zkontroloval, jestli jeho soukromé klíče zůstaly soukromé.

Rychlovka na konec: Celková kapitalizace bitcoinu nakrátko překonala kapitalizaci Googlu. Aktuálně jsou bitcoin, stříbro, Google a Amazon seřazení poměrně těsně za sebou a bitcoin se tak může brzy dostat už na pátou pozici žebříčku hned za Nvidii.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Kolik je na světě bitcoinů? Bitcoin je vymyšlený tak, že je ho nejen omezené, ale předem přesně dané množství. Celkový počet bitcoinů, které kdy vzniknou, je 21 milionů. Nyní je vytěžených necelých 95 procent, tedy necelých dvacet milionů.

Kdy bude vytěžen poslední bitcoin? Těžba bitcoinu je stále náročnější a nákladnější – a je to tak schválně. I odměny těžařů se cíleně snižují v rámci takzvaných halvingů. Ačkoli je tedy bitcoinů už vytěžena naprostá většina, vytěžení toho úplně posledního se odhaduje zhruba na rok 2040.

Co je to SPAC? SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je ready made společnost zalistovaná na burze. Zakladateli takových společností jsou nejčastěji velké investiční společnosti, které dopředu zařídí IPO (první nabídku akcií) a zalistování na burze. Společnost, která s takovou SPAC fúzuje tak získává přístup na burzu bez čekání a zdlouhavých procedur.

Dělá někdo SPAC v Česku? První speciální akviziční společnost u nás založila v roce 2022 investiční skupina Wood & Company. Od investorů na prázdnou schránku vybrala přes půl miliardy. O rok později WOOD SPAC One fúzovala se společností Footshop, která se tak rázem stala účastníkem trhu Start Burzy cenných papírů Praha.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

