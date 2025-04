Zdroj: OpenAI

Panama má svoji měnu. Jmenuje se balboa. Ne po tom boxerovi, ale po portugalském dobrodruhovi Vascovi Núñezi de Balboa. Ten jako první z Evropanů přešel Ameriku od Atlantiku k Pacifiku. Bylo to pravda v jejím nejužším místě, tedy právě na Panamské šíji, ale i tak to byl v té době sportovní výkon. A taky veliký objev, že je za kontinentem další oceán, do té doby Španělé nevěděli.

Balboa je nicméně měna jen na menší denní nákupy, nemá ani bankovky, dělají se jen mince. Balboa je od svého vzniku pevně vázaný na americký dolar, se kterým je směnitelná v poměru 1:1 a který se v zemi používá jako druhé oficiální a de facto hlavní platidlo.