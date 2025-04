NFT znamená „non-fungible token“, v češtině „nezaměnitelný token“. Je to digitální certifikát, který dokazuje, že vlastníte něco jedinečného na internetu – třeba obrázek, video, hudbu nebo jiný digitální obsah. Na rozdíl od běžných souborů je každý NFT originál, zapsaný do blockchainu. Nedá se nahradit ani jednoduše zkopírovat. NFT fungují hlavně v umění, sběratelství nebo hrách. Vlastnit NFT neznamená mít jen obrázek – znamená to mít doklad, že právě vy jste oficiální vlastník toho originálu.