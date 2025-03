Krypto zombie apokalypsa: burza oživila miliardy mrtvých coinů

BlackRock nabídne snadné investice do bitcoinových produktů i v Evropě, prodejce videoher uklidí hotovost do bitcoinu (a je to nějaká hotovost!), britská bankéřka myslí, že jde zdanit nákup krypta, u burzy Crypto.com není navždy navždy a firma blízká Donaldu Trumpovi spouští stablecoin. Je tu další Týden v kryptu.

Společnost BlackRock uvedla na evropský trh svůj iShares Bitcoin ETP (burzovně obchodovaný produkt). Produkt, registrovaný ve Švýcarsku, se začal obchodovat 25. března na burzách Xetra, Euronext Amsterdam a Euronext Paris.

BlackRock se tak pokouší v Evropě navázat na úspěch svého burzovně obchodovaného fondu (ETF) iShares Bitcoin Trust, který dominuje americkému trhu s 50,7 miliardami dolarů (1,17 bilionu korun) spravovaných aktiv.

„V Evropě je zhruba 25 milionů investorů do kryptoměn. Věříme, že ETP mohou sehrát důležitou roli jako most mezi kryptem a tradičním finančním světem – právě díky své jednoduchosti a efektivitě,“ řekla Jane Sloanová, regionální vedoucí produktu v BlackRocku.

Formu ETP místo ETF pravděpodobně v BlackRocku zvolili kvůli volnější regulaci, a tedy kvůli možnosti dostat na evropské trhy aspoň něco rychleji.

Videohry netáhnou, firmu zachrání bitcoin

Prodejce videoher GameStop v úterý podle CNBC oznámil, že představenstvo jednomyslně schválilo plán nakoupit za firemní hotovost bitcoiny. Majitelé to snad ocenili, protože cena akcií po této zprávě vyskočila o 11,7 procenta.

Maloobchodní prodejce videoher uvedl, že část své hotovosti může investovat do bitcoinů a stablecoinů denominovaných v amerických dolarech. Nezní to jako nějak zvláštní zpráva, jenže – GameStop měl k prvnímu únoru na účtech v hotovosti téměř 4,8 miliardy dolarů (přes 110 miliard korun), za což by teď mohl koupit okolo 56 tisíc bitcoinů. A firma uvádí, že žádný strop, kolik bitcoinů může nakoupit, si nestanovila.

GameStop tak půjde ve stopách společnosti MicroStrategy, nyní známé jako Strategy, která v posledních letech nakoupila bitcoiny v hodnotě miliard dolarů a stala se z vývojáře softwaru největším firemním držitelem bitcoinů na světě.

Britská bankéřka chce danit nákup kryptoměn

Lisa Gordonová, předsedkyně investiční banky Cavendish, navrhla v rozhovoru pro The Times uvalit daň na transakce s kryptoměnami a zároveň zrušit daň za nákupy akcií. Tato změna by podle ní mohla motivovat víc lidí k investicím do společností kotovaných na burze ve Spojeném království a posílit ekonomiku země.

„Mělo by nás všechny děsit, že víc než polovina lidí mladších 45 let vlastní kryptoměny, ale žádné akcie,“ řekla Gordonová Timesům.

Dnes musí investoři platit při nákupu akcií kotovaných na londýnské burze poplatek půl procenta. Daň vynáší ročně přibližně tři miliardy liber (asi 90 miliard korun).

Podle britského regulátora Financial Conduct Authority (FCA) dnes digitální aktiva vlastní 12 procent dospělých osob ve Spojeném království. Podstatná část těchto investorů má pod 55 roků a mladší lidé stále častěji vkládají peníze do kryptoměn místo konvenčních investic.

Snad paní bankéřce nikdo neprozradí, že bitcoin si může koupit, aniž by o tom někdo věděl, a ona bude moci dál snít svůj sen o danění nákupů.

Zombie coiny od Crypto.com

Směnárna Crypto.com čelí kritice komunity, protože prý znovu vydala 70 miliard tokenů spálených v roce 2021. Aféru rozdmýchal populární onchainový analytik ZachXBT, který v úterý zveřejnil na X obvinění z reemise Cronosu (CRO): „CRO se v ničem neliší od scamu. Váš tým právě před týdnem znovu vydal 70 mld. CRO, které jste ‚navždy‘ spálili v roce 2021.“

Cronos se původně jmenoval Crypto.com coin, v roce 2021 jeho vydavatel, burza Crypto.com s velkou pompou zničila 70 miliard coinů, aby uklidnila investory obávající se inflace.

Generální ředitel Crypto.com Kris Marszalek „znovuobjevení“ tokenů vysvětluje jako nezbytný krok pro podporu růstu investic v podmínkách nového politického klimatu v USA. „Společnosti Cronos a Crypto.com fungují odděleně již několik let,“ řekl Marszalek v diskuze na X a dodal:

„Původní spálení tokenů v prvním čtvrtletí roku 2021 bylo defenzivním krokem. V té době to dávalo velký smysl. Teď máme silnou podporu nové administrativy, válka proti kryptoměnám skončila. Je potřeba agresivní investice, abychom vyhráli.“

Jak je vidět, navždy nemusí vždycky znamenat navždy. Alespoň tedy podle Crypto.com. Tržní zájem o cronosy ale nejlíp ilustruje to, že oživení 70 miliard tokenů, s jejich cenou vlastně nic moc neudělalo.

Trump má stablecoin

Někdo má problémy, někdo vlastní stablecoin. Společnost World Liberty Financial (WLFI), spojená s americkým prezidentem, oficiálně uvedla na trh stablecoin vázaný na americký dolar nazvaný USD1.

V tiskové zprávě se uvádí, že aktivum je stoprocentně kryto americkými vládními pokladničními poukázkami, dolarovými vklady a dalšími hotovostními ekvivalenty.

„USD1 poskytuje to, co algoritmické a anonymní kryptoprojekty nemohou – přístup k síle decentralizovaných financí podpořený důvěryhodností a ochranou nejrespektovanějších jmen v tradičních financích,“ řekl spoluzakladatel World Liberty Financial Zach Witkoff. „Nabízíme digitální dolarový stablecoin, který mohou investoři a významné instituce bez obav začlenit do svých strategií pro bezproblémové a bezpečné přeshraniční transakce,“ dodal.

Zpočátku budou tokeny USD1 raženy na blockchainech Ethereum a Binance Smart Chain. V budoucnu se plánuje rozšíření na další protokoly. Rezervy USD1 bude spravovat společnost BitGo.

Rychlovka pod čarou: Saylorova Strategy tento týden opět dokoupila bitcoiny a její zásoba překročila magickou hranici půl milionu bitcoinů. Mají jich přes 506 tisíc, což měřeno aktuálním kurzem představuje přes 43 miliard dolarů (takřka bilion korun).

