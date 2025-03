Šejkové sypou peníze do Binance. Digitální euro bude. Týden v kryptu

Z Emirátů dotekla do burzy Binance rekordní investice. Americký regulátor trhu s cennými papíry nechá těžaře na pokoji, zato držitele mnoha kryptopeněženek sužuje nový malware. Výrobce elektroniky LG už nechce prodávat NFT a euro má ještě letos dostat digibratříčka. Je tu nový Týden v kryptu.

Co se děje

22. 3. 2025

Arabská investiční společnost MGX, která se specializuje na umělou inteligenci a pokročilé technologie, oznámila investici dvou miliard dolarů (46 miliard korun) do burzy Binance.

Investice podniku, stoprocentně vlastněného emirátem Abú Dhabí, se zapsala do historie hned v několika ohledech. Například jde o zatím největší jednorázovou investici do kryptoměnové společnosti a zároveň o první institucionální investici do Binance.

Co je ale asi ještě zajímavější: celá suma byla zaplacena v (nejmenovaném) stablecoinu, což z ní také činí největší investici tohoto druhu v historii kryptoměn.

Mohutná finanční injekce by měla upevnit dominanci burzy na trhu. Už dnes je Binance s více než 260 miliony registrovaných uživatelů a kumulativním objemem obchodů přesahujícím sto bilionů dolarů (2,3 biliardy korun) bezkonkurenčně největší kryptoburzou na světě.

Americký regulátor: těžte si, my se nestaráme

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zveřejnila svůj postoj k těžení některých krytpoměn. Podle komisařů těžba založená na proof-of-work – tedy třeba těžba bitcoinu – v sobě nijak nezahrnuje nabízení a prodej cenných papírů.

„V souladu s tím se divize [korporátních financí SEC] domnívá, že účastníci těžebních činností nemusí u Komise svoje transakce registrovat podle zákona o cenných papírech,“ uvádějí komisaři.

Jinými slovy: těžení například bitcoinu není činnost, jejíž dozorování by spadalo do kompetencí Komise.

Komise při hodnocení vycházela z Howeyho testu, tedy téměř osmdesát let starého rozsudku amerického Nejvyššího soudu, který jí často pomáhá při určování, zda to či ono aktivum považovat za investiční smlouvu, respektive cenný papír.

Aby šlo o cenný papír, musí dojít k investici peněz (nebo jiných cenných aktiv). Investice musí být součástí společného podniku, kde jsou osudy investorů vzájemně propojeny. Investor musí mít rozumné očekávání zisku. A zisk musí primárně pocházet z úsilí jiných osob.

„Těžařská činnost se neprovádí s odůvodněným očekáváním zisku, který by měl pocházet z podnikatelského nebo manažerského úsilí jiných osob,“ uvádí SEC.

Komise se zabývala těžebními pooly a ani u nich neshledala, že u nich by případný zisk pocházel z úsilí vyvinutého jinou osobou.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Past na majitele kryptoměn v doplňcích Chromu

Microsoft zveřejnil podrobnosti o nové hrozbě pro uživatele kryptoměn nazvané StilachiRAT.

Sofistikovaný malware se zaměřuje na víc než dvacet kryptoměnových peněženek, včetně známých jmen jako MetaMask, Coinbase Wallet či Trust Wallet.

Malware se zaměřuje na softwarové rozšíření peněženek do prohlížeče Google Chrome a jeho hlavním cílem je krádež privátních klíčů a přihlašovacích údajů. Dosahuje toho sledováním obsahu schránky a dat uložených v prohlížeči.

Co dělá malware zvlášť nebezpečným, je schopnost shromažďovat podrobné informace o napadeném systému a vyhnout se detekci. StilachiRAT aktivně maže systémové logy, aby zakryl stopy své činnosti, a kontroluje přítomnost antivirů a případně upraví své chování, když je v zařízení najde.

Přestože Microsoft tvrdí, že StilachiRAT (zatím?) není moc rozšířený, vyzývá uživatele kryptoměn k ostražitosti a doporučuje klasickou ochranu: mít aktualizovaný antivir, nestahovat nic z neověřených zdrojů, pravidelně aktualizovat počítač atd.

Největší jistota je samozřejmě používat hardwarovou peněženku.

LG už neprodává obrázky

Společnost LG v červnu uzavře svoje tržiště pro obchodování s NFT. Rozhodla se místo toho „zkoumat nové příležitosti“. Přeloženo z navoněné marketingštiny: „Je to úplně k ničemu, tohle jsme podělali.“

„Po pečlivém zvážení jsme učinili obtížné rozhodnutí platformu uzavřít,“ říká LG Art Lab.

LG Electronics spustila svoje tržiště v září 2022 a umožnila na něm obchodovat s digitálními artefakty (NFT) a zobrazovat je na svých chytrých televizorech. Spolupracovala při tom i s různými digitálními umělci, včetně sochaře Barryho X Balla.

Do konce dubna teď LG všem uživatelům automaticky do peněženek vrátí NFT, která na tržišti vystavili, úplné uzavření plánuje na 17. června.

Zpráva mi připomněla, že na NFT vsadila i Praha. Zdá se, že to také potichu vyšumělo. Sbohem NFT, poslední zhasne.

Digitální euro ještě letos

Evropská centrální banka (ECB) ústy své předsedkyně oznámila ambiciózní plán: už v říjnu tohoto roku hodlá uvést digitální euro, svou verzi digitální měny centrální banky (CBDC).

„Digitální euro je naše odpověď na rychle se měnící digitální finanční prostředí. Zajistí, že euro zůstane i v digitální éře relevantní,“ říká Cristine Lagardeová, předsedkyně ECB.

Argumentuje mimo jiné tím, že zavedení digitálního eura je nezbytné pro zachování měnové suverenity Evropské unie v době, kdy soukromé digitální měny a zahraniční CBDC získávají na popularitě.

Anketa Chcete digieuro? Já chci všechno, co je digi Já jsem velmi pro digi, ale euro? Nevím, počkám si Co to? Nevěřte jim, je to past!

Digitální měny možná, ale schválně jmenujte aspoň jednu populární digitální měnu vydanou kteroukoli centrální bankou. Anebo ani nemusí být kdovíjak populární…

Evropská centrální banka prý teď finalizuje návrh digitálního eura a vyvíjí pro něj infrastrukturu. Připravuje i rozsáhlou kampaň, která má veřejnost poučit o fungování digitální fiat měny a přesvědčit ji o jejích výhodách.

Zjevně to bude potřeba, průzkum, který si banka nechala udělat, ukázal, že zájem o digitální euro je mezi Evropany pramalý.

Dodejme, že mnoho expertů považuje CBDC za totalitní nástroj pro kontrolu občanů. To byl i argument, se kterým ji Donald Trump zakázal v USA.

V Evropě ale nerozhoduje jeden člověk, a dokonce ani jedna banka, digitální euro ještě musí ještě projít schválením v Evropském parlamentu, Evropské komisi a Evropské radě. Tak uvidíme, jestli tam nebudou mít víc prozřetelnosti, než má paní Lagardeová.

Rychlovka pod čarou: Populární on-chain analytik ZachXBT prý identifikoval tajemnou velrybu, která vydělala 20 milionů dolarů na pákových obchodech, které minulý týden sledoval celý krypto svět. Podle jeho analýzy je tou velrybou – tedy majitelem obřího množství krpytoměny, který dokáže díky svému výtlaku i pohnout kurzem – hacker známý jako Alistair Packover, který už se v minulosti dostal několikrát do křížku se zákonem.

Tomáš Krause

