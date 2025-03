Bitcoin panuje, další kryptoměny skomírají. Týden v kryptu

Ve středu dosáhla podle Matrixportu dominance bitcoinu vůči ostatnímu kryptu 62 procent. Jinými slovy: z každé stokoruny investované do coinů je 62 korun v bitcoinu a jen 38 korun v jiných kryptoměnách, altcoinech.

Altcoinoví optimisté čekají, že bitcoinová dominance oslabí, bitcoinoví maximalisté vidí brzký definitivní konec altcoinů a totální vítězství bitcoinu.

Podle společnosti Matrixport je rostoucí dominance bitcoinu jasným důkazem, že altcoinová rally byla krátkodobá. Trvala sotva měsíc – od zvolení nového amerického prezidenta v listopadu do začátku prosince, kdy zpráva o zaměstnanosti v USA nesplnila očekávání trhu.

„Jestřábí“ tón americké centrální banky Fed pak zasadil ránu jak akciím, tak kryptoměnám – třeba spotová cena bitcoinu se od oznámení centrální banky z 29. ledna propadla přibližně o 20 procent.

Altcoiny jsou vůči náladám trhů ještě citlivější než bitcoin. „Spořiví obchodníci se z altcoinů otočili do bitcoinu, který navzdory svému vlastnímu poklesu výrazně překonal širší trh s kryptem,“ dodává Matrixport.

Korupce, stopněte to!

Gerry Connolly, významný demokratický politik a člen sněmovního výboru pro dohled a reformu vládnutí, vyzval americké ministerstvo financí, aby zastavilo plány Donalda Trumpa na vytvoření kryptoměnových rezerv. V dopise zaslaném ministerstvu financí ve čtvrtek tvrdí, že jde o do očí bijící střet zájmů.

„Vytvoření strategické rezervy kryptoměn je připraveno tak, aby obohatilo prezidenta a jeho nejbližší spojence na náklady amerických daňových poplatníků,“ uvedl Connolly. „Naléhavě Vás žádám, abyste zastavil všechny plány na vytvoření strategické rezervy kryptoměn,“ píše Connolly ministru financí Scottu Bessentovi v dopise, kterým ho mimo jiné žádá, aby zastupitelům v jeho výboru mimo jiné prokázal, že ani on ani další členové vlády nebudou ze zavedení takových rezerv profitovat.

Podle Connolyho by masivní vládní nákupy kryptoměn při budování strategické rezervy jednak zvýšily kredit či legitimitu kryptoměn, jednak zvedly poptávku po nich. Z čehož by pochopitelně těžili jejich nynější držitelé, včetně těch z prezidentova okolí.

Zdá se ale, že Connolly tluče na poplach brzy: Trump sice minulý týden podepsal exekutivní příkaz k vytvoření strategické bitcoinové rezervy a zásoby dalších digitálních aktiv, ale o nákupech na náklady daňových poplatníků se v něm nepíše, jen o tom, že se státe nemá zbavovat zabaveného krypta a bitcoinů.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Interpol chce muže, co namotal prezidenta do kryptoscamu

Skandál kolem memecoinu LIBRA, do kterého se namočil i argentinský prezident, se posunul na další level. Připomeňmě, že Javier Millei na svých sítích zapropagoval nebo minimálně vyjádřil přízeň novému tokenu, do kterého i na základě jeho podpory uvěřilo hodně lidí, a když byla cena pěkně vypumpovaná, zhroutil se. Tedy token se zhroutil. Prezident jen mazal a distancoval se.

Argentinský právník Gregorio Dalbón se obrátil na argentinské úřady, aby oficiálně požádaly Interpol o vydání tzv. červeného oznámení na Haydena Davise, údajného klíčového hráče při vzniku i krachu tokenu.

Společnost Nansen, která se zabývá analýzou blockchainu, uvedla, že insideři si LIBROU zajistili velké zisky, zatímco běžní investoři utrpěli závratné ztráty. Peněženky napojené na Davise a další spřízněné lidi stihly před zhroucením tokenu vybrat značné částky.

Blockchainoví vyšetřovatelé také našli důkazy o manipulacích s trhem, jako jsou třeba automatizované nákupy robotů za účelem kontroly likvidity.

Davis přiznal, že takové taktiky používal, ale tvrdí, že měly zabránit okamžitému krachu a opětovně investovat likviditu, až argentinský prezident Javier Milei znovu token zapropagauje. Tento plán pak selhal, když se Milei od projektu distancoval.

Pokud Interpol červené oznámení vydá, bude Davis označen jako hledaná osoba ve 195 zemích. Red notice není přímo mezinárodní zatykač, jen oznámení členským státům Interpolu, že daná osoba je podezřelá z vážného činu a že by jiná členská země byla vděčná, kdyby byla osoba zadržena a vydána.

Statistiky o tom nejsou, ale pravděpodobně se většinou zadržuje a vydává.

Kdo koupí čaroděje z Malování?

Zajímají někoho ještě NFT? A NFT na bitcoinu? Dozvíme se brzy. Projekt Taproot Wizards postavený na Bitcoin Ordinals podle úterního oznámení dává do veřejné aukce svou kolekci Wizards. Tokeny, které byly „vyraženy“ před dvěma lety, ale nikdy nebyly prodány, nabídne zájemcům 25. března.

Existuje pouze 2121 „Wizards“, všechny modelované podle čaroděje v modrém plášti a klobouku, známého jako Bitcoin Wizard, který sloužil jako raný neoficiální maskot Bitcoinu. V roce 2013 ho namaloval uživatel Redditu s přezdívkou mavensbot v Malování od Microsoftu, tokeny se vydávaly k desátému výročí,

Obrázky se budou prodávat formou holandské aukce, to znamená, že vyvolávací cena bude stanovená vysoko a v průběhu aukce bude klesat. Začíná se na 0,2 bitcoinu (asi 380 tisíc korun) za jeden kousek.

Já osobně myslím, že digitálním obrázkům za statisíce korun už definitivně odzvonilo, ale třeba se najde dost bitcoinových nadšenců/bláznů a obrázky z Malování si koupí.

Trumpova rodina prý chce koupit Binance

Lidé z rodiny Donalda Trumpova jednali podle listu Wall Street Journal s kryptoburzou Binance o investici do její americké odnože. Součástí dohody údajně mohlo být i omilostnění zakladatele společnosti Binance Changpenga Zhaoa (Čhang-pcheng Čao), který si loni odpykal čtyřměsíční trest za praní špinavých peněz.

Binance, největší světová kryptoburza, souhlasila v roce 2023, že zaplatí 4,3 miliardy dolarů, aby ukončila vyšetřování pro nedostatečnou finanční kontrolu a poskytování nezákonných služeb americkým občanům.

Rodina Trumpových by mohla podle Wall Street Journalu získat podíl v americké pobočce Binance prostřednictvím World Liberty Financial, kryptoměnového projektu podporovaného Donaldem Trumpem a jeho syny Ericem a Donaldem mladším. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg, která o jednáních rovněž informovala. Investice Trumpových by mohla Binance otevřít cestu k expanzi v USA.

Changpeng Zhao, největší akcionář burzy, ale tvrdí, že k žádným diskuzím nedošlo. „Binance nemá žádné obchodní dohody s World Liberty Financial ani s lidmi zmíněnými v článku Bloombergu,“ napsal na X.

Rychlovka pod čarou: Konec undergroundu. Bitcoinovej kanál, český youtubový projekt, jehož obsah je zaměřený striktně a výhradně na bitcoin, dosáhl na úctyhodnou metu sta tisíc odběratelů. Čistě matematicky sleduje kanál procento všech Čechů, což je na bitcoinový obsah v českém jazyce neuvěřitelné, závidět by mohl kdejaký anglicky hovořící youtuber.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

