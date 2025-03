Kryptoměny skáčou, jak Trump píská. Vyplatí se vůbec?

Bitcoiny a ostatní kryptoměny poskakují jako na trampolíně. Nevypočitatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně ovlivňuje i jejich cenu. Zeptali jsme se proto expertů, co od kryptoměn očekávat a co dělat s už nakoupenými bitcoiny.

Stejně jako v Kanadě a Mexiku každé ráno kontrolují, na co jsou a na co už zase nejsou ten den uvalená americká cla, majitelé kryptoměn kontrolují, který nový výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa ovlivní jejich investice. Díky tomu, jak Trump kryptoměny vyzdvihoval už během předvolební kampaně, prorazil bitcoin po jeho zvolení historická maxima. Sám Trump se obohatil vydáním vlastního memecoinu a po určitém vystřízlivění trhů zas nažhavil ceny bitcoinu, když řekl, že by ho Spojené státy mohly zahrnout do svých rezerv. Ochlazení přišlo vzápětí, když se ukázalo, že by mělo jít jen o zabavené kryptoměny, které už stát má, a ne o nakupování nových. I když ani to dekret podepsaný prezidentem nevylučuje. Dalo by se s nadsázkou říct, že kurzy kryptoměn skáčou, jak Donald Trump píská, a je tedy namístě se prozkoumat, jestli se do nich dá ještě rozumně investovat. Expertů jsme se proto zeptali: Dá se v souvislosti s kryptoměnami mluvit ještě o investici, nebo je to už čirá spekulace? Co byste poradili lidem, kteří už nějaké kryptoměny vlastní?

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Tomáš Krause

Bitcoinvkapse.cz, autor rubriky Týden v kryptu na Peníze.cz

Předně je třeba rozlišovat bitcoin a ostatní kryptoměny, což stále většina lidí nechápe. Koneckonců to dělá i sám Donald Trump, když exekutivním příkazem zavádí bitcoinovou rezervu a samostatně pak zásobu digitálních aktiv, kam spadá všechno ostatní. Pokud člověk toto pochopí, tak je odpověď docela snadná. Bitcoin je skvělé spoření, a že je momentálně ve slevě, považuje mnoho lidí spíš za plus než za problém. Jestli bude cena vzhledem k té dnešní za rok v plusu nebo v minusu, to nevím a neví to nikdo. Ale že si rozhodně za deset let nekoupíte bitcoin pod dva miliony korun, vím skoro jistě.

A co bych poradil lidem, co mají dnes nějaké krypto? Pokud to krypto není bitcoin, tak ho prodejte a kupte bitcoin. Altcoiny jsou čirá spekulace a nemá to nic společného se spořením nebo uchováním hodnoty. Je to kasino a tak se k tomu musí přistupovat.

Pokud rozdíl mezi bitcoinem a altcoiny chápete, klidně s nimi spekulujte. Pokud chcete klidně spát, držte jen bitcoin a každý měsíc si přikupte za stejnou sumu. Podobně, jako si třeba posíláte peníze na stavební spoření.

Dominik Stroukal

Garant oboru Digitální ekonomika na Metropolitní univerzitě Praha

Bitcoin nemá ani desetinu tržní kapitalizace zlata, a i kdyby Donald Trump nejdřív vystřelil a pak shodil jeho cenu o 20 procent, tak to je naopak signál, jak moc se bitcoin etabloval. Nebavíme se o náhodném člověku, ale o nejspíš nejmocnějším muži na celé planetě. A 20 procent je sice velká korekce, ale takové korekce se stanou i na tradičních trzích, natož na tak malém, mladém a volatilním trhu, jako je bitcoin.Pokud Trump dokáže udělat bitcoinu jen tohle, tak to je vlastně dobrá zpráva.

Jasně, underground se u bitcoinu postupně vytrácí a je vytlačován investory. Stal se z něj v portfoliích jen další ticker vedle Applu neboTesly. Investičně je to technologický index NASDAQ na steroidech – se všemi výhodami i riziky steroidů. Ten underground pod tím ale pořád trochu je a dlouhodobě bitcoin smysl dává.

Jak moc mimochodem řešíme, jestli je zlato investice, když jeho cenu zásadně ovliňují nákupy a prodeje centrálních bank?

Dominik Rusinko

Hlavní ekonom ČSOB Private Banking

Bitcoin je pro mě silně spekulativní aktivum s vysokou mírou volatility. Pokud běžný investor touží po bitcoinu, doporučují velmi opatrný přístup s podílem v portfoliu maximálně v řádu nízkých jednotek procent.

Josef Tětek

Stackuj.cz, Trezor

Současná volatilita bitcoinu je v normě a dlouhodobě klesá, kupříkladu rok 2020 byl mnohem divočejší. Současná korekce zhruba o 20–30 procent od rekordu, je součástí každého bitcoinového bull runu, tedy období silného růstu. Krátkodobě může bitcoin korelovat s jinými instrumenty a reagovat na aktuální vyjádření vlivných lidí, dlouhodobě nicméně reaguje primárně na měnovou politiku státních měn, která je trvale inflační – zatímco bitcoin má fixní peněžní zásobu.

Lidem, kteří vlastní kryptoměny, bych poradil vše prodat za bitcoin, jelikož kryptoměny vůči bitcoinu dlouhodobě klesají.

Tomáš Cverna

Analytik XTB

Kryptoměny nám v posledních dnech a týdnech ukazují, jak dokáží impulzivně reagovat na nově přichozí zprávy. Myslím si, že kryptoměny jsou vhodným nástrojem do portfolia dlouhodobého investora i krátkodobého tradera. Díky volatilitě získávají tradeři příležitosti k obchodům, zatímco dlouhodobí investoři mohou využít propadů ke zvyšování expozice, tedy přikupování.

Jak se rozhodneme přistupovat ke kryptoměnám, je na nás. Každopádně si musíme být vědomi hlavně toho, po jakou dobu chceme aktivum držet a jaká jsou s tím spojená rizika.

