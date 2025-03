Pád bitcoinu vymazal miliardu dolarů. Trump zas cenu vypumpuje

Kryptotrhy si tento týden opět zalaškovaly s obchodníky. Minulou neděli všechno vypadlo růžově, zalité sluncem, bitcoin po předchozím propadu vystoupal až na 95 tisíc dolarů (1,97 milionu korun). A už už se zas vyhlížela cenovka sto tisíc dolarů.

Stačilo 24 hodin a všechno bylo jinak. Bitcoin se zřítil k 82 tisícům dolarům (1,9 milionu korun) za minci a z trhu zmizela miliarda dolarů (přes 23 miliard korun)

Podle společnosti Coinglass bylo během jediného dne likvidováno celkem 305 170 obchodníků. Většina likvidací pocházela z takzvaných dlouhých pozic, kde obchodníci sázeli na růst ceny. Když se trh pohnul proti nim, došlo k nuceným výprodejům, které spustily další likvidace…

Navzdory poklesu ale zůstávají analytici optimističtí. Kryptoanalytik Javon Marks tvrdí, že bez ohledu na nedávný pokles ukazatele stále naznačují, že by se bitcoin mohl připravovat na větší býčí rally. Mimochodem v pátek večer už byl bitcoin zase někde u 88 tisíc dolarů za minci.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Spojené státy mají bitcoinovou strategickou rezervu

Prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal exekutivní nařízení o vytvoření Strategické bitcoinové rezervy a zásoby digitálních aktiv USA. Stalo se to tedy těsně před kryptosummitem v Bílém domě. Ten se konal v pátek po uzávěrce Týdne v kryptu.

Strategická bitcoinová rezerva bude obsahovat aktiva zabavená vládou, především bitcoiny získané propadnutím majetku po soudních procesech. V nařízení není ani slovo o tom, že by stát aktivně bitcoiny nakupoval

Nařízení ale pověřuje vládní úředníky, aby hledali způsoby, jak zvýšit zásoby bitcoinů v rezervě – pokud to nebude mít negativní dopad na federální rozpočet. Ministři financí a obchodu jsou zmocněni vytvořit rozpočtově neutrální přístupy k získávání dalších bitcoinů, aby to neznamenalo dodatečné náklady pro daňové poplatníky.

Vedle bitcoinové rezervy bude vytvořena i zásoba dalších digitálních aktiv, která bude zahrnovat jakékoli kryptoměny zabavené vládou. Konkrétní kryptoměny nebyly specifikovány, což je rozdíl proti zprávám ze začátku týdne, kdy Donald Trump tvrdil, že do rezerv přijde ripple, cardano, solana. A pak si vzpomněl i na ethereum a bitcoin.

Falešný Satoshi s novou ostudou

Soudní spor o identitu tvůrce bitcoinu má další pokračování. Craig Wright, australský počítačový vědec, který dlouhodobě tvrdí, že je Satoshi Nakamoto, loni v březnu prohrál soud s organizací Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA). Ta ho žalovala kvůli jeho opakovaným prohlášením o autorství bitcoinu. V březnu 2024 soud rozhodl, že Wright na podporu svých nepodložených tvrzení „falšoval ve velkém rozsahu“ informace.

Australan se pokusil rozhodnutí napadnout u odvolacího soudu. Neuspěl. A COPA a další vývojáři zaangažovaní do sporu soud požádali, aby Wrightovi nakázal zaplatit jejich soudní výlohy.

Nyní tedy soud rozhodl, že má falešný Satoshi zaplatit celkem 225 tisíc liber (6,7 milionu korun). Soudci částku označili za zcela přiměřenou, a to vzhledem k tomu, že Wrightovou podání bylo „zcela nedůvodné“.

Navíc šlo o podání, jehož „objem a složitost“ byly „výjimečné, naprosto zbytečné a naprosto neúměrné“.

Aby taky ne – soud rovněž konstatoval, že je za Wrighta psala uměla inteligence. Ta neváhala „citovat“ i neexistující případy (Anderson vs. královna z roku 2013) a články. Wright prý dokonce udělal klasickou školáckou chybu a do svého odvolání s výstupem z chatbota okopíroval i své zadání.

Mexický miliardář má v bitcoinu 70 procent majetku

Už jsme si asi zvykli, že i finanční odborníci běžně doporučují mít pět nebo deset procent portfolia v bitcoinu. Ale dolarový miliardář, který se veřejně pochlubí, že 70 procent jeho majetku je bitcoin, to je novinka.

Majetek Mexičana Ricarda Salinase se odhaduje na 5,8 miliardy dolarů (134,5 miliardy korun). „Asi 70 procent prostředků jsem investoval ve spojení s bitcoinem a 30 procent do zlata a jeho těžařů,“ řekl Salinas v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. „To je všechno. Nemám jediný dluhopis a nevlastním žádné akcie kromě svých vlastních.“

Salinas se tak zařadil po bok významných a bohatých propagátorů bitcoinu jako je třeba Michael Saylor jehož Strategy vlastní přibližně 193 tisíc bitcoinů, on sám má údajně dalších 17 732 bitcoinů, nebo Jack Dorsey, spoluzakladatel společností Block a Twitter. První jmenovaná začala investovat do bitcoinu v roce 2020 a nyní drží bitcoiny v hodnotě přes 573 milionů dolarů (13,3 miliardy korun).

Jak rychle bude přibývat solany?

Komunita kolem solany diskutuje o návrhu, který by mohl významně změnit tokenomiku solanové sítě.

Solana má teď pevně stanovený roční přírůstek tokenů: mincí v oběhu přibude letos 4,6 procenta, v dalších letech se emise budou postupně snižovat podle předem určeného klíče.

Nyní představený návrh chce pravidla nahradit systémem, který upravuje výši nové emise podle toho, kolik solany se právě stakuje, tedy „zamyká“ a využívá při provozu sítě na ověřování transakcí.

Pokud by podíl stakovaných mincí klesl pod 33 procent, emise nových mincí by rostla: byly by tedy vyšší odměny za to, že se uživatelé rozhodli svůj solanový majetek nechat využít k provozu sítě. Naopak při vysoké míře stakingu by se odměny snížily.

Autoři návrhu argumentují, že rostoucí ekonomická aktivita sítě ospravedlňuje změnu její měnové politiky. Nižší emise v době, kdy se hodně stakuje, by mohly učinit SOL vzácnějším a hodnotnějším, což by prospělo dlouhodobým držitelům. Odhaduje se, že při současné 65procentní míře stakingu by nová emise mohla být nižší než procento za rok.

Pokud vám to celé přijde složité a změny podmínek za chodu trochu zvláštní, tak vězte, že systém, podle kterého přibývají nové bitcoiny je pevně daný a nikdo ho nikdy nezmění.

Rychlovka na konec: Hodně štěstí nebo hodně dobré inside informace z Bílého domu měl nejspíš obchodník, kterému se podařilo vydělat sedm milionů dolarů za pouhý den. Stačila maličkost: vědět, že v neděli Donald Trump ohlásí vytvoření kryptoměnových rezerv.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

