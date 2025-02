Bitcoin není krypto, tvrdí Michl. Nová stopa, kdo je Satoshi Nakamoto

Argentinský prezident Javier Milei má nemilý problém. Na síti X uveřejnil 14. února příspěvek, ve kterém se pochvalně zmínil o kryptoměně $LIBRA. Její hodnota bezprostředně poté prudce vyletěla na 26násobek, z 21 centů až 5,54 dolaru.

Euforie ale netrvala dlouho. Během pár hodin se cena zase zřítila o víc než 90 procent. Milei svůj příspěvek rychle mazal a od projektu se distancoval.

Odhaduje se, že investoři přišli až o 250 milionů dolarů (šest miliard korun). Na prezidenta bylo podáno několik trestních oznámení a opozice zvažuje zahájení procesu vedoucího k jeho odvolání.

Milei tvrdí, že jednal v dobré víře a že projekt původně podpořil jako potenciální podnikatelskou iniciativu prospěšnou pro Argentinu.

Web Coindesk ovšem získal esemesky Haydena Davise, spoluzakladatele LIBRY, který se v nich v prosinci 2024 chlubil, že má na Mileie vliv a že posílá peníze jeho sestře Karině. Nemusí být pravé, a i kdyby byly, neznamená to taky, že jsou pravdivé. Milei a jeho kancelář také jakékoli spojení s tvůrci LIBRY pochopitelně popírají. Je to ale samozřejmě další olej do pěkně horkého ohně.

Aleš Michl: bitcoin není krypto

Zatímco Milei si s kryptem pořádně pochroumal pověst, guvernér České národní banky si solidní kryptopověst naopak pomalu ale jistě buduje. Tento týden v komentáři na X napsal to, co dlouhodobě tvrdí mnozí bitcoineři: že bitcoin není krypto.

MIchl nedávno představil svůj lehce kontroverzní plán na nákup bitcoinu do rezerv ČNB a nyní se k němu vrací. Celkem logicky nejprve zdůrazňuje, že investice do kryptoaktiv obecně vyžaduje extrémní opatrnost, a zdůrazňuje, že i krypto patří mezi riziková aktiva, a kdo do něj chce investovat, měl by si těch rizik být vědom.

Bitcoin ale považuje za výjimečný případ, který by centrální bankéři měli studovat a zkoumat jeho technologii. Doslova napsal: „Bitcoin je ale jiný příběh. Neměl by se s ostatními kryptoaktivy házet do jednoho pytle.“

Dodejme, že bankovní rada na konci ledna zadala analýzu možností investování do nových tříd aktiv včetně bitcoinu.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Satoshi z Twitteru

Objevila se nová zajímavá spekulace ohledně identity Satoshiho Nakamota. Matthew Sigel, vedoucí výzkumu digitálních aktiv ve společnosti VanEck, je přesvědčen, že Satoshi Nakamoto je – Jack Dorsey, spoluzakladatel Twitteru a současný ředitel společnosti Block.

Sigel se opírá o teorii Seána Murraye, šéfredaktora webu deBanked. Ten odkazuje na Dorseyho ranou účast v hnutí cypherpunků, jeho skepsi vůči finančnímu systému a brzké osvojení bitcoinu. Murray poukazuje i na shody mezi důležitými daty ve vývoji bitcoinu a významnými událostmi v Dorseyho životě.

Mezi nepřímé důkazy má patřit i to, že Dorsey nosí trička s nápisem Satoshi nebo že přispíval na proces proti Craigu Wrightovi, který tvrdil, že Satoshi Nakamoto je on sám.

Důkazy jako hrom, že? Trochu to připomíná velkohubá prohlášení HBO, jak našli Satoshiho…

Obrala burzu o pět milionů, dostala deset let

Nemusíte být hacker, abyste pustili burze žilou. Stačí stará dobrá zpronevěra.

Zkusila to manažerka mzdového oddělení krypto burzy Bybit. Od října 2021 do října 2022 upravovala výkazy takovým způsobem, že se jí podařilo na svůj účet bez povšimnutí převést miliony dolarů, kterými si pomohla k životu v luxusu.

Soud jí teď uložil trest devět let a jedenáct měsíců vězení. Obhájce jí jeho zmírnění nevydobyl ani poukazy na její dvě malé děti, ani tvrzením, že šlo o „chybu v úsudku“.

Bybitu se podařilo získat zpátky přes 1,1 milionu dolarů (26,4 milionu korun) ve stablecoinu USDT a dalších 140 tisíc dolarů (3,36 milionu korun) z bankovního účtu. Policie účetní zabavila majetek v hodnotě přes 330 tisíc dolarů (skoro 8 milionů korun), včetně luxusního mercedesu.

Sam Bankman-Fried miluje Trumpa a chce milost

Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, poskytl rozhovor z vězení, kde si odpykává 25letý trest za jeden z největších kryptoměnových podvodů v historii. V sérii tří rozhovorů pro The New York Sun se Bankman Fried průhledně uchází o přízeň (a prezidentskou milost) Donalda Trumpa.

Tvrdí, že jeho případ byl součástí „přehnaných stíhání“ za Bidenovy administrativy. Bidenovu vládu kritizuje jako „neuvěřitelně destruktivní a nenakloněnou spolupráci“, chválí republikány jako mnohem rozumnější stranu.

Působí to ale spíš jako zoufalý pokus domoct se nějak zmírnění trestu než jako upřímné politické přesvědčení. Bankamn Fried byl totiž druhým největším dárcem Bidenovy kampaně v roce 2020.

Rychlovka pod čarou: Evropská centrální banka rozšiřuje své úsilí o vytvoření platebního systému postaveného na technologii blockchain, což by mohlo vést až k tomu, že zavede CBDC (digitální měnu centrální banky). To je mimochodem v ostrém kontrastu k USA, kde CBDC Donald Trump zakázal exekutivním nařízením z 23. ledna 2025.

