Burzám docházejí bitcoiny. Slavíme bitcoin za dolar. Týden v kryptu

Hlad po bitcoinu neslábne, jak dlouho budou mít burzy co prodávat? Pamatujete, kdy byl prvně bitcoin za dolar, kdy za deset, kdy za sto? Prosadí Trump bitcoinovou rezervu, neprosadí? A nebude to jedno? Krachlá burza konečně začne s vyplácením dluhů a Americe zreguluje krypto jeho fanda. Je tu další Týden v kryptu.

Rezervy bitcoinových burz klesly na nejnižší úroveň od roku 2022, píše CoinTelegraph. Kryptoburzy mají k dispozici asi jen 2,5 milionu bitcoinů (vytěženo zatím bylo necelých 20 milionů). Ukazují to data společnosti CryptoQuant.

Snižující se nabídka coinů na burzách může signalizovat přicházející cenovou rally poháněnou „nabídkovým šokem“. Ten nastává, když se silná poptávka potká s klesajícím počtem dostupného zboží a hrozbou jeho nedostatku.

Cena bitcoinu se vytrvale drží nad 95 tisíc dolarů za minci a podle Ryana Leea, hlavního analytika společnosti Bitget Research, je tahle vytrvalost odrazem neklesajícího zájmu velkých institucionálních investorů a vyčerpání prodejců.

Udržení psychologické hranice 95 tisíc dolarů má podle něj být pro bitcoin rozhodující. Jak ukazují data společnosti CoinGlass, znamenal by pokles ceny níž pro mnoho investorů sázejících na růst ceny nucený odkup investic. Odhadem by mohli přijít o víc než 1,52 miliardy dolarů (36,6 miliardy korun), jak.

I kdyby ale k takové korekci nakonec došlo, pro zbytek roku zůstávají analytici předpovídají ceny od 160 000 dolarů (3,8 milionu korun) do víc než 180 000 dolarů (4,3 milionu korun) za jeden bitcoin.

Když si dolar a bitcoin byly rovny

V neděli jsme oslavili Bitcoin Dollar Parity Day. Tedy ten den, kdy cena jednoho bitcoinu poprvé dosáhla hodnoty jednoho amerického dolaru. Bylo to před čtrnácti lety, přesně 9. února 2011.

Poprvé byl kurz bitcoinu stanovený v říjnu 2009 na základě nákladů na těžbu. Hodnotu bitcoinu tehdy vypočítali na zhruba 0,0008 dolaru (asi dva haléře). S rostoucím povědomím o bitcoinu a jeho technologii začala cena stoupat a o 28 měsíců později se dostala na dolar.

Dosažení parity s dolarem bylo symbolickým momentem, který ukázal, že bitcoin má reálnou hodnotu a může být vnímán jako alternativa k tradičním měnám. Tehdy přestal být pouhým experimentem.

Jak to bylo dál, už možná víte. V roce 2013 překonal hranici sta dolarů, v listopadu 2013 tisíce, 29. listopadu 2017 deseti tisíc a 5. prosince 2024 sta tisíc dolarů.

Taky vám přijde neuvěřitelné, že jste si před 14 lety mohli za sto dolarů koupit poukázku na bezstarostný důchod? Kdybyste těch sto bitcoinů vydrželi neprodat do dnešních dní, už nikdy byste nemuseli chodit do práce.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Spojené státy bitcoinové: kdo se přidá?

Oči všech bitcoinových nadšenců se upírají na Donalda Trump – jestli navrhne a prosadí zahrnutí bitcoinu do strategických rezerv USA. Přitom to ale možná není až tak důležité, jak upozorňují někteří komentátoři. Bitcoinové rezervy se totiž chystá v nějaké podobě přijmout už asi 20 amerických států.

I kdyby tedy nebyly nakonec schváleny rezervní bitcoiny na federální úrovni, jejich schválení v jednotlivých státech bude mít nakonec podobný efekt.

Poměrně daleko je v přípravě legislativy Texas, který navrhuje do bitcoinu alokovat jedno procento nevyužitých příjmů státu.

A třeba Pensylvánie plánuje investovat do bitcoinu až deset procent svých rezervních fondů, což by mohlo činit skoro miliardu dolarů (24,1 miliardy korun).

Konkrétní návrhy už představily i Oklahoma nebo Massachusetts, další státy jako Florida, Utah, Missouri nebo Illinois rovněž aktivně pracují na podobných návrzích.

Pokud by všechny iniciativy prošly, odhaduje se, že by to mohlo generovat poptávku po zhruba 247 tisících bitcoinech, což by dnes stálo přes 23 miliard dolarů (přes půl bilionu korun).

Co by taková poptávka udělala s cenou bitcoinu je asi každému jasné. A nezapomínejme ani na Česko.

Zkrachovalá FTX začíná vyplácet

Zkrachovalá burza FTX spouští vyplácení svých klientů. První kolo výplat začne 18. února a bude se týkat věřitelů, jejichž nároky nepřesahují 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun).

Uznané nároky těchto „drobných“ věřitelů budou uspokojeny ze sta procent a k tomu ještě s úroky od listopadu 2022, kdy FTX zkrachovala. Úrok byl stanovený na 9 procent ročně. Platby proběhnou v dolarových stablecoinech prostřednictvím platforem BitGo a Kraken.

FTX byla jednou z největších burz na světě s hodnotou přes 32 miliard dolarů (přes 770 miliard korun. Když se přišlo na to, že její sesterská společnost Alameda Research zneužila prostředky zákazníků k pokrytí svých ztrát, přišly masivní výběry a bankrot FTX.

Zatímco malí věřitelé dostanou všechno, jak to bude s nároky institucionálních investorů a venture kapitálových firem, zůstává nedořešeno. Zatím se vedou právní spory a záleží i na tom, kdy, jak a jestli se bude dařit získávání zbývajících aktiv FTX.

Krypto v USA bude regulovat jeho fanda

Podle dokumentu zaslaného Bílým domem Kongresu, do něhož nahlédla agentura Bloomberg, plánuje prezident Donald Trump vybrat do čela Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) Briana Quintenze. Ten už tam působil jako republikánský komisař během první Trumpovy vlády.

Byl hlasitým zastáncem regulačních změn, které by prospěly firmám s digitálními aktivy a dalším novým technologiím. Pokud bude potvrzen, očekává se, že bude prosazovat změny, které by mohly pomoci zvýšit význam CFTC jako preferovaného regulačního orgánu pro krypto.

„Konkurenční“ Komise pro cenné papíry (SEC) už vede kryptoměnový pragmatik Mark T. Uyeda. Ten po svém jmenování vytvořil speciální Crypto Task Force, která má za cíl vypracovat jasný a komplexní regulační rámec pro kryptoměnová aktiva.

CFTC má pravomoc regulovat komodity a deriváty, jako jsou futures a opce. Kryptoměny jako bitcoin a ether jsou CFTC považovány za komodity, což znamená, že spadají pod její dohled. SEC reguluje cenné papíry a tvrdí (nebo tvrdila), že mnoho kryptoměnových tokenů by mělo být považovány za cenné papíry.

Rychlovka pod čarou: Dvě konferenční novinky: Pořadatelé BTC Prague oznámili, že do Prahy i do třetice přijede Michael Saylor, šéf (Micro)Strategy. A loni ukončený ostravský Chaincamp nakonec nekončí. Původní pořadatelé ho předali do nových rukou, takže konference bude i letos.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Kde vaše peníze pracují XTB nabízí mnoho investičních příležitostí, a to i pro vaše úspory. Sami rozhodujete, co si vyberete! Investujte vlastní cestou

Sdílejte článek, než ho smažem