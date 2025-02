Prázdná bitcoinová čekárna. Investoři přišli o balík. Týden v kryptu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek podepsal zákon o digitalizaci finančního trhu, který implementuje do českého práva evropskou regulaci MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Pro fanoušky kryptoměn je důležité to, že zavádí takzvaný časový test. To znamená, že pokud budete bitcoin či jiné kryptoměny držet víc než tři roky a pak je prodáte, nebudete muset platit ze zisku daň.

Druhou a neméně důležitou novinkou je hodnotový test, který osvobozuje od placení daní z příjmů prodeje krypta do výše sto tisíc korun za rok, bez ohledu na to, kdy jste k němu přišli. Pokud si tedy koupíte pověstné kafe za bitcoiny nebo třeba notebook nebo telefon, nemusíte už řešit, za kolik je bitcoin teď a za kolik byl, když jste si ho pořizovali, a všecko to zapisovat do daňového přiznání.

Pokud se někomu zdá, že jde o nějaké nové výhody pro držitele kryptoměn, tak ne, je to naopak: zákon jen srovnal podmínky, takže jsou pro majitele krypta konečně stejné jako třeba pro majitele akcií.

Bitcoiny do rezerv jsou americká priorita

„Gratulujeme našim přátelům a spojencům v České republice k tomu, že ukazují cestu a pomáhají (doufejme) Evropě najít svůj směr,“ poblahopřála nám k podpisu zákona na síti X americká senátorka Cynthia Lummisová.

Tu jako velkou propagátorku bitcoinu a jeho nákupu do státních rezerv ale zajisté ještě víc potěšilo, když Trumpův „krypto car“(poradce pro kryptoměny a umělou inteligenci) David Sacks prohlásil, že pro novou americkou vládu je top priorita prozkoumání možnosti tvorby bitcoinových rezerv.

Kromě těchto průzkumů Sacksova pracovní skupina spolupracuje s Komisí pro cenné papíry (SEC) a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) na vytvoření regulačního rámce pro digitální aktiva. Předchozí vládu Sacks kritizoval právě za nejasnou regulaci, která prý vedla k odchodům kryptoměnových firem do zahraničí.

Líné bitcoiny: nikam neběhají, HODLí se

Bitcoinový mempool, to je něco jako „čekárna“ pro nepotvrzené transakce na blockchainu. Někdy to trvá, než se transakce dostane na řadu. Jenže tenhle týden – a je to opravdu nezvyklá situace – zela čekárna prázdnotou. Když je mempool prázdný, znamená to, že všechny transakce byly zpracovány a žádné další nečekají na zařazení do bloku.

Objem transakcí na bitcoinové síti dosáhl nejnižší úrovně za posledních jedenáct měsíců. Denní počet transakcí klesl z vrcholu 810 850 (listopad 2024) na přibližně 346 000 transakcí denně. Může to mít víc příčin:

HODL mentalita: Uživatelé bitcoiny spíš drží, než používají

Pokles zájmu o některé módní výstřelky: Například hype kolem Runes nebo Ordinals výrazně opadl

Využívání Lightning Network: Druhá vrstva nad bitcoinem umožňuje rychlé a levné transakce mimo hlavní blockchain.

Vzhledem k nízkému počtu transakci klesly na rekordní minimum i poplatky za ně. Cena průměrné transakce se dostala na zhruba 14 amerických centů (asi 3,3 koruny). To je výrazný rozdíl oproti obdobím vysoké vytíženosti sítě, kdy poplatky dosahovaly běžně desítek dolarů za transakci a výjimkou nebyly ani stovky dolarů za transakci.

Pro uživatele je současný stav výhodný. Máme ideální čas na přesun prostředků z burz do peněženek nebo na konsolidaci menších částek.

Horší je to pro těžaře, pro ně nízké poplatky znamenají nižší příjmy.

Propad připravil spekulanty o miliardy

Podobně významná jako prázdný mempool, ale o dost méně příjemná událost postihla obchodníky na burzách. Začátkem týdne během pár hodin jim špatný vývoj kurzů sebral přes 2,3 miliardy dolarů (asi 56 miliard korun). Šlo o jeden z největších nucených prodejů v historii odvětví.

Hlavním spouštěčem bylo rozhodnutí Donalda Trumpa, který oznámil vysoká cla na import z Kanady, Mexika a Číny. Investoři se zalekli obchodní války a začali se zbavovat rizikových aktiv, včetně kryptoměn. Jenže Trump je Trump – o pár hodin později cla u Kanady a Mexika o měsíc odložil. Trhy se sice trochu uklidnily, ale těm, které burzy už vykoply z trhu, to bylo platné jak víte co.

Při poklesu bylo dobře vidět, že v těžkých chvílích lidi věří nejvíc bitcoinu. Ten ztratil „jen“ asi 10 procent. Ethereum přišlo o 14 procent a další altcoiny jako XRP, Dogecoin nebo Cardano ztrácely i čtvrtinu hodnoty. Celková tržní kapitalizace kryptoměn klesla o víc než 12 procent, což odpovídá přibližně 400 miliardám dolarů (9,68 bilionu korun).

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

MicroStrategy vyrostla, už je jen Strategy

Společnost MicroStrategy, známá svým výrazným zaměřením na bitcoin, oficiálně změnila název na Strategy. Tento krok prý odráží její strategickou transformaci z tradičního poskytovatele softwaru přední kryptoměnovou firmu. Rebranding zahrnuje nejen změnu názvu, ale i nové logo s motivem bitcoinu.

(Micro)Strategy se během posledních pěti let stala největším korporátním držitelem bitcoinů na světě. Má jich teď 471 107 v hodnotě okolo 46 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Firma se již delší dobu označuje jako „Bitcoin Treasury Company“ změna názvu to má podtrhnout.

Rychlovka pod čarou: I tento týden přinesl několik bizarních událostí a tou nejvýraznějších byla asi nabídka společnosti World Liberty Financial, napojené na rodinu prezidenta Trumpa. Oslovila blockchainové projekty s neobvyklým návrhem – pokud projekty zakoupí jejich dosud nespouštěné WLFI tokeny alespoň za deset milionů dolarů a zaplatí desetiprocentní poplatek, WLF na oplátku koupí za stejnou částku jejich tokeny.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

