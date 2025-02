Koupí česká centrální banka bitcoiny? Evropská je zděšena. Týden v kryptu

Guvernér ČNB by pro ni rád koupit bitcoiny, snad až za 175 miliard. Z amerických bitcoinových ETF se mají dát vybírat bitcoiny. Kritik bitcoinu neboli peněz zločinců jde do chládku za korupci. Zdanění toho, co nemáte, se ve Francii přiblížilo realitě. Vládce Etherea rozdal úkoly na letošní rok. Je tu další Týden v kryptu.

Nejzajímavější věci kolem krypta se tenhle týden děly u nás doma. I když – začalo to za hranicemi, když guvernér České národní banky Aleš Michl v rozhovoru pro Financial Times oznámil plán předložit bankovní radě návrh na investice do bitcoinu ve výši až pěti procent (!) celkových rezerv banky. To by znamenalo nákup bitcoinů za 175 miliard korun.

Aleš Michl v rozhovoru mluví o tom, že bitcoin považuje za zajímavé aktivum s nulovou korelací k dluhopisům, které by proto mohlo přispět k diverzifikaci rezerv. Zmínil také, že centrální banka už svoje portfolio diverzifikuje, například navyšováním podílu zlata.

A skutečně po čtvrtečním zasedání bankovní rada na návrh guvernéra zadala analýzu, která má posoudit výhody a rizika „investic do dalších tříd aktiv“. V tradičně strohém a konzervativním oznámení se nemluví o tom, o jakou „třídu aktiv“ jde, naopak se zdůrazňuje, že jedna věc je analýza a jiná věc rozhodnutí o investici. Připomeňme taky, že v sedmičlenné bankovní radě, která by o investici případně rozhodovala, má guvernér jeden hlas.

Kdyby Michlův nápad prošel, byla by Česká národní banka první centrální bankou vyspělé ekonomiky, která bitcoin zařadí mezi svá rezervní aktiva.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Dolar neviňátko

Kromě médií, včetně světových, na Michlův rozhovor reagovaly i dvě významné ženy. A byla to vyjádření jako den a noc.

„Když nejste první, jste poslední. Amerika musí podniknout rozhodné kroky k vytvoření strategické rezervy bitcoinů a zajistit si své místo v 21. století,“ napsala na X vlivná americká senátorka Cynthia Lummisová s odkazem na Financial Times.

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová naproti tomu přispěchala s kritikou Michlova nápadu a vyjádřila přesvědčení, že žádná členská země Evropské unie bitcoin do svých rezerv nezařadí. Uvedla, že rezervy musí být likvidní a bezpečné a neměly by být zatíženy podezřením na praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Pro mě tedy zůstává záhadou, proč pak má Evropská centrální banka v rezervách americké dolary, které zločinci využívají řádově víc než bitcoin.

NASDAQ chce umožnit výběr bitcoinů z ETF

Americká technologická burza NASDAQ podala k americkému regulátorovi, Komisi pro cenné papíry (SEC), žádost o zavedení „in-kind redemptions“ – volně přeloženo vypořádání v naturáliích – pro bitcoinové ETFko od BlackRocku.

In-kind redemption znamená možnost vybrat si z fondu svůj podíl nikoli převedený na hotovost, ale přímo v aktivu, které fond drží. V tomto případě tedy v bitcoinech. U jiných ETF se takový mechanismus běžně využívá, u kryptoměnových by to byla novinka.

Odkupy „v naturáliích“ jsou otevřené jenom velkým, institucionálním investorům, ale i malí investoři by z nich mohli těžit nepřímo díky snížení provozních nákladů a zlepšení výkonu ETF.

Na rozhodnutí o změně má SEC obvykle 45 dní od podání žádosti, případně si může vyžádat až 90 dalších dní na přezkum.

Podle sebe soudím tebe

K jedenácti letům vězení byl ve středu odsouzen Bob Menendez, bývalý senátor a známý kritik bitcoinu. Potrestán byl za rozsáhlou korupci, podle soudu bral Menendez prokazatelně úplatky ve formě zlatých prutů, hotovosti a luxusních darů, usvědčen byl z 16 trestných činů, včetně vydírání a spiknutí, kromě toho působil jako agent ve službách Egypta.

Pro nás je na tom pikantní, že Menendez byl známým kritikem kryptoměn, zejména bitcoinu. Tvrdil, že bitcoin – usnadňuje korupci a praní špinavých peněz.

Kromě toho kritizoval Salvador za rozhodnutí přijmout bitcoin jako zákonné platidlo. Tamější prezident Nayib Bukele jeho aktivity dokonce označil až za zásah do svrchovaných záležitostí jeho země. Teď na jeho odsouzení pak reagoval sarkastickým komentářem: „Zloděj křičí: Chyťte zloděje“.

Francouzský bič na bohaté, včetně kryptoinvestorů

Nedávný nápad na zdanění toho, co nemáte, ve Francii prošel do dalšího kola. Při projednávání návrhu rozpočtu na letošní rok do něj senátoři dolepili návrh na náhradu dosavadní daně z nemovitostí kontroverzní daní z „neproduktivního majetku“.

Obojí jsou daně zaměřené jen na úzkou vrstvu opravdu bohatých lidí. Poplatníkem dosavadní daně z nemovitostí (IFI) je člověk, který vlastní nemovitosti v hodnotě přes 1,3 milionu eur, poplatníkem nové daně by měl být každý, jehož majetek k prvnímu lednu daného roku přesáhne 2,57 milionu eur. Nemovitosti by měly být předmětem zdanění tedy i dál, ale přibyl by k nim další majetek: nevyužívané pozemky, finanční aktiva, kryptoměny nebo třeba letadla a jachty.

Držitelé kryptoměn takovou daň vnímají jako danění nerealizovaných zisků.

Podle proponenta nové daně Albérika de Montgolfiera z pravicových Republikánů, je nefér, že předmětem nynější daně některý majetek není. Přitom investice do nemovitostí a pronájmu „přispívají k růstu a zároveň uspokojují potřeby domácností a podniků“, kdežto jiné majetky, které se nedaní, například kryptoměny „zjevně nepřispívají k dynamice francouzské ekonomiky“.

Návrh rozpočtu musí ještě projít hlasováním v Národním shromáždění, které ho může schvált, neschválit či přepracovat. Podobně koncipovaná daň v předchozích letech přes Národní shromáždění neprošla. Pokud by to letos bylo jinak, začala by být uplatňována už letos.

Ethereum: Vitalik plánuje

Vitalik Buterin zveřejnil svoji vizi, na co by se letos měli soustředit vývojáři ethereové sítě. Podle něj je to škálování prostřednictvím druhých vrstev (L2), zlepšení interoperability a bezpečnosti, a posílení ekonomiky ETH.

Klíčovým prvkem škálování je podle něj zavedení technologie „blobů“, která zvýší kapacitu sítě a umožní zpracovávat až sto tisíc transakcí za sekundu, což výrazně sníží náklady a zvýší efektivitu.

Dalším velkým tématem jsou rollupy jako Optimism, Arbitrum nebo zk.money, které hrají zásadní roli při zvyšování decentralizace a snižování poplatků. Ethereum chce usilovat o sjednocení uživatelské zkušenosti mezi L2 a hlavním blockchainem, aby celý systém působil jako jedna platforma.

A konečně standardizace mostů (bridgů) mezi řetězci by měla umožnit rychlejší vklady a výběry a lepší synchronizaci mezi první a druhou vrstvou. Celkově prý Ethereum směřuje k vytvoření škálovatelného, bezpečného a uživatelsky přívětivého blockchainu, který bude schopen sloužit stovkám milionů lidí po celém světě.

Rychlovka pod čarou: Burza Crypto.com je jednou z prvních platforem, která oznámila vyřazení stablecoinu Tether (USDT) a devíti dalších tokenů ze své nabídky pro Evropu. Jde o důsledek nové unijní regulace trhů s kryptoaktivy (MiCA).

Tomáš Krause

