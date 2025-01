Trump okrádá své voliče, Kimovi hackeři burzy. Týden v kryptu

Donald Trump má po inauguraci. Bitcoin v den té slávy udělal nový cenový rekord – 109 356 dolarů za minci, což na českých burzách a směnárnách znamenalo hodnoty kolem 2 670 000 korun.

Nejviditelnější událostí ve světě krypta ale bylo vydání memecoinů $TRUMP a $MELANIA.

Za skoro týden už se o nich napsalo snad všechno, tak jen telegraficky. Ještě před pár lety chodili lidé do vězení za sliby peněz vyrobených ze vzduchu. Vzpomeňme si na ICO mánii, během které nejrůznější projekty vybíraly miliony dolarů na nové kryptoměny, ale pak nedodaly nic. Memecoiny to posunuly na nový level. Jejich vydavatelé se už ani nesnaží anii něco slibovat nebo tvrdit, že jejich coin k něčemu je.

Že ale s pomocí memecoinu okrade prezident USA vlastní voliče, to mi přijde jako hodně silná káva.

Grafy obou zmíněných coinů vypadají jako dopravní značka pro nebezpečné klesání. A překvapit to nemůže snad někoho. Snad kromě „šťastlivců“, co si $TRUMP pořídili za 70 dolarů, dnes koukají na cenovku 33 dolarů a pravděpodobně ještě nechápou, jak se to mohlo stát.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Tvůrce Silk Road na svobodě

A teď naopak něco pozitivnějšího od nového prezidenta USA. Nevím, kolik lidí věřilo tomu, že Trump splní slib, že hned, jak se stane prezidentem, propustí Rosse Ulbrichta. Vypadalo to jako slib, který spíš nazdařbůh plácl loni v létě na nějaké předvolebním mítnku.

„Telefonoval jsem teď matce Rosse Ulbrichta, abych jí sdělil, že na počest její a libertariánského hnutí, které mě tak silně podporovalo, jsem právě s potěšením podepsal úplnou a bezpodmínečnou milost projejího syna Rosse,“ napsal Trump na své platformě Truth Social.

Rossův příběh hezky shrnuje Bitcoinmagazine: Ulbricht je pro jedny bojovník za svobodu, pro druhé nebezpečný zločinec. Ti první ho znají podle popisu časopisu Forbes jako zásadového libertariána a cypherpunkera, podobně jako zakladatele WikiLeaks Julian Assange nebo tvůrce Bitcoinu Satoshi Nakamota. Druzí ho znají jako někoho, kdo se údajně pokusil najmout vraha na bývalého správce darknetového tržiště Silk Road.

Soudce Ulbrichta odsoudil ke dvěma doživotním trestům plus čtyřiceti letům bez možnosti podmínečného propuštění, což je téměř dvojnásobek trestu, který dostal šéf násilnického kartelu Sinaloa Joaquín „El Chapo“ Guzmán. Uznejte, že to působí dost nevyrovnaně.

Šéf BlackRocku tlačí bitcoin k 700 tisícům

Nejrůznějších více či méně šílených předpovědí ceny bitcoinu vychází mraky. Když ale něco říká šéf firmy, která spravuje největší bitcoinové ETF na světě, možná na tom něco bude.

Larry Fink v rozhovoru na konferenci Světového ekonomického fóra v Davosu řekl, že bitcoin by se v reakci na obavy ze stálého znehodnocování fiat měn mohl vyšplhat až na 700 tisíc dolarů. Stačí na to podle něj to, když se menší správci aktiv ve větším rozhodnou do bitcoinu investovat dvě až pět procent svých aktiv.

„Pokud se bojíte znehodnocení své měny nebo se bojíte o ekonomickou či politickou stabilitu své země, můžete mít mezinárodně založený nástroj zvaný bitcoin, který tyto místní obavy překoná. A tak jsem velkým zastáncem využití tohoto nástroje,“ řekl Fink agentuře Bloomberg.

Únosci uřízli zakladateli kryptopeněženky prst

V úterý zmizel ve francouzském městě Vierzon 36letý David Balland, spoluzakladatel a partner společnosti Ledger, největšího výrobce hardwarových peněženek, jemuž konkuruje český Trezor. Balland a jeho manželka byli uneseni komandem, které požadovalo od jejich příbuzných a spolupracovníků vysoké výkupné. Podle novin únosci neváhali Ballandovi uříznout prst a poslat ho jeho společníkům.

Při záchranné operaci, kterou provedla elitní protiteroristická jednotka GIGN a která byla označena za mimořádně tvrdou, byl David Balland nalezen ve středu pozdě večer živý, jeho ženu našli o 24 hodin později. Zatčeno bylo deset lidí ve věku dvaceti až čtyřiceti let.

Singapurskou burzu vycucali Kimovi hackeři

Při hackerském útoku na burzu Phemex sídlící v Singapuru zmizely kryptoměny za víc než 70 milionů dolarů (1,7 miliardy korun). Podle několika odborníků stojí za severokorejští státní hackeři.

Singapurská burza zastavila ve čtvrtek výběry, když ji několik firem zabývajících se blockchainovou bezpečností upozornilo na podezřelou aktivitu upozornilo. Tou dobou už byla burza lehčí o aktiva v hodnotě zhruba 30 milionů dolarů. Útok ale pokračoval dál a mizely další tokeny.

Podle účtu na síti X, který si říká SomaXBT.eth a který je v komunitě známý svými bezpečnostními analýzami jsou za útokem pravděpodobně Severokorejcí. „Způsob útoku odpovídá jejich typickým metodám,“ uvádí SomaXBT.

Další bezpečnostní expert upozorňuje podle webu The Block na podobnost s aktivitami skupiny TraderTraitor. Tato státem podporovaná hackerská skupina je podle FBI zodpovědná za loňskou krádež kryptoměn v hodnotě 308 milionů dolarů (7,44 miliardy korun) z japonské burzy DMM.

Rychlovka pod čarou: Českým senátem prošel ve středu zákon narovnávající daňové podmínky při prodeji kryptoměn s ostatními aktivy. A jeho předkladatel, poslanec Jiří Havránek, to stylově oslavil na X. Nyní zbývá už jen podpis prezidenta a časový i hodnotový test začne platit.

