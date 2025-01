Banka si kupuje bitcoiny na hraní. Co s nimi udělá Trump? Týden v kryptu

Bitcoin už je zase přes sto tisíc dolarů. Největší italská banka si „na zkoušku“ koupila jedenáct za milion eur. Někteří akcionáři Facebooku přesvědčují Zucka, že je má firmě koupit taky. Vydavatel USDT se stěhuje do Salvadoru. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 18. 1. 2025

Cena bitcoinu se počtvrté vrátila nad 100 tisíc dolarů (2,45 milionu korun). Teď budeme čekat, co se stane po pondělní inauguraci Donalda Trumpa. Může přijít propad, když všichni čekají růst, protože „teď to Trump teprve rozjede“? Oznámí novopečený prezident rovnou, že USA začnou nakupovat bitcoiny do svých rezerv? Dostane hned v pondělí milost zakladatel tržiště Silk Road Ross Ulbricht, jak Trump slíbil v kampani?

Jisté je jen to, že příští týden rozhodně nebude nudný. A nejen v kryptu.

Pokud chcete načerpat trochu kryptooptimismu, společnost HashKey Group zveřejnila 10 nej předpovědí, co trh čeká v roce 2025. Žebříček vzešel z hlasování, ve kterém prý téměř 50 tisíc lidí vybíralo z předpovědí sestavených výzkumníky, analytiky a obchodníky zmíněné společnosti.

Na nejvyšším místě skončila předpověď, že bitcoin ještě letos překoná hranici 300 tisíc dolarů (7,35 milionu korun), ethereum 8000 dolarů (196 tisíc korun) a celková tržní kapitalizace kryptoměn dosáhne 10 bilionů dolarů (245 bilionů korun, což je asi 120 českých ročních rozpočtů).

Jestli bude bitcoin za 300 tisíc dolarů, to nevíme. Víme ale, že právě teď růstu jeho ceny pomáhá i to, že vláda Spojených států zatím neprodává bitcoiny zabavené na Silk Road, jak se spekulovalo minulý týden. Jedna z výhod transparentnosti bitcoinu je totiž v tom, že se každý může podívat na peněženku, kde bitcoiny pořád leží.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Největší italská banka kupuje bitcoiny za milion eur

Největší italská banka Intesa Sanpaolo uskutečnila svůj první vlastní obchod s bitcoiny. Za milion eur (25,2 milionu korun) jich koupila rovnou jedenáct. Generální ředitel Carlo Messina tomu říká test.

Banka přitom zkušenosti s kryptoaktivy má. V roce 2023 zřídila vlastní obchodní oddělení pro digitální aktiva a loni začala zprostředkovávat spotové obchody s kryptoměnami. Tentokrát ale prvně nakupuje pro sebe. „Nestaneme se bitcoinovým hráčem,“ řekl Messina novinářům.

„Jako společnost pro správu majetku, která má ambici stát se obdobou švýcarské UBS, ale máme velmi vzdělané klienty, kteří můžou tento druh investic požadovat. Kdybychom nebyli přítomni na trhu, nemůžeme jim vyhovět. Teď jsme otestovali, jak se vypořádat s případnými požadavky klientů, každopádně ale budou existovat velmi přísné limity a zákazníci budou muset prokázat, že jsou srozuměni s možnými riziky,“ dodal.

Posílají Zucka na nákupy

Někteří akcionáři společnosti Meta Platforms Inc. údajně požádali její představenstvo, aby posoudilo a rozhodlo, jestli by v nejlepším zájmu společnosti nebylo přidat do její pokladny i bitcoiny.

Žádost přišla nedlouho po návrhu, který předložil akcionář společnosti Ethan Peck. Ten je vysoce postavený v Národním centru pro výzkum veřejné politiky (National Center for Public Policy Research), což je skupina, která mimo jiné vlastní menší podíly v mnoha společnostech a snaží se aktivně či aktivisticky ovlivňovat jejich politiku. Podobné žádosti o investice do bitcoinu už předložila společnostem Microsoft a Amazon.

Meta ve své zprávě za třetí čtvrtletí uvedla, že drží 72 miliard dolarů (1,76 bilionu korun) v hotovosti, peněžních ekvivalentech a obchodovatelných cenných papírech, včetně amerických státních dluhopisů a podnikových dluhopisů.

Peck navrhuje, aby část těchto peněz byla převedena na bitcoin, jakožto „uchovatel hodnoty odolný vůči inflaci“. Cituje také společnost BlackRock, druhého největšího institucionálního spolumajitele Mety a provozovatele obřího bitcoinového ETF, podle kterého je pro firmy rozumné mít procento až dvě procenta majetku v bitcoinu.

Zdůrazňuje také, že firma MicroStrategy, největší držitel bitcoinů mezi firmami, za posledních pět let překonala výkonnost společnosti Meta o 2191 procento.

Stablecoiny tvoří třetinu plateb kryptem

Kryptoplatby zažily podobně úspěšný rok jako celé odvětví. Celkový objem transakcí – uvádí zpráva firmy CoinGate – se v průběhu loňského roku zvýšil o 29,6 procenta. Podle zprávy měly na růstu lví podíl stablecoiny – překonaly dokonce i bitcoin – na tether (USDT) připadalo 34,6 procenta plateb, zatímco bitcoin byl preferovanou metodou u 22,8 procenta transakcí.

Pokud se podíváme výhradně na stablecoiny, dominuje USDT – na něj připadá 97,2 procenta transakcí. USD Coin (USDC) je s 2,5 procenta na vzdáleném druhém místě a třetí je Dai s pouhými 0,3 procenta plateb. USDC ale nejvíc rostl – od začátku roku se jeho používání zvýšilo o 86,9 procenta, a to především díky květnové integraci do sítě Solana.

Zpráva ukázala i to, že bitcoinový blockchain přestal být tím nejoblíbenějším, sesadila ho síť Tron. Zdá se taky, že vliv ztrácí Ethereum a na vzestupu je Solana.

A konečně významný růst zaznamenala řešení na druhých vrstvách – asi nejznámější Lightning Network se využíval o 39,1 procenta víc a nyní představuje 15,4 procenta všech plateb provedených v bitcoinech. Polygon vykázal 135procentní růst transakcí a nárůst o 565 procent mělo Arbitrum.

Tether se stěhuje do Salvadoru

A ještě jednou stablecoiny. Vydavatel toho největšího – USDT, společnost Tether, oznámila, že přesune své sídlo včetně dceřiných společností do Salvadoru.

Firma uvádí, že se do Salvadoru, kde získala licenci poskytovatele služeb v oblasti digitálních aktiv a emitenta stablecoinů, hodlá přesunout kvůli tamější „pokrokové politice, příznivému regulatornímu prostředí a rostoucí komunitě znalé bitcoinu“.

„Toto rozhodnutí je pro společnost Tether důsledkem přirozeného vývoje, umožňuje nám vybudovat nový domov, podpořit spolupráci a posílit naše zaměření na rozvíjející se trhy,“ uvedl generální ředitel Tetheru Paolo Ardoino.

Rychlovka pod čarou: Bitcoinová ETF jsou tu s námi rok. Jak se jim v prvním roce existence vedlo? Jak se říká, obrázek vydá za tisíc slov, tak se podívejte na jejich porovnání se zlatými ETF.

Zdroj: Bitwise

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

