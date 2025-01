Měl jsem bitcoin v hlavě, říká guvernér ČNB. Týden v kryptu

Aleš Michl by možná koupil národní bance bitcoin, jenže ho nikdy neviděl. Sedmdesát tisíc bitcoinů zabavených kdysi na Hedvábné stezce půjde asi do dražby. Republikánský senátor navrhuje, že by zaměstnanci státu Oklahoma mohli dostávat plat v bitcoinu. Těžaři v Thajsku těžili na kradenou elektriku. Načerno jí odebrali za desítky milionů. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 11. 1. 2025

Guvernér České národní banky Aleš Michl, v pořadu Partie na CNN Prima News mluvil o tom, jak centrální banka k nynějším padesáti tunám zlata v trezorech hodlá přidat dalších padesát a pak mimo jiné prohlásil, že zvažoval i nákup bitcoinu (čas 21:45).

„Měl jsem bitcoin v hlavě, ale naše strategie teď je nízká inflace, finanční stabilita, to je náš mandát, toho se chci držet,“ řekl guvernér a dodal, že zlato jako rezerva teď bude stačit. Připustil ale možnost další debaty o bitcoinu v bankovní radě.

Tam ale neskončil a svoji úvahu o bitcoinu dál trochu rozvíjel. „Bitcoin je velmi zajímavá věc, ale nikdo přesně neví, jestli to, co čteme, je pravda, protože nikdo z nás neviděl kód bitcoinu,“ řekl Michl. Dodal, že určitě neměl na mysli masivní investice do nejznámější digitální měny, ale koupi „jenom pár bitcoinů“.

Za tuhle část rozhovoru si guvernér vysloužil u bitcoinerů pěknou kritiku. Každý, kdo se trochu o bitcoin zajímá, ví, že jeho kód je otevřený a prozkoumat ho může kdokoliv. Pokud to bylo myšlené, že kód bitcoinu neviděl nikdo z bankovní rady, to by bylo pochopitelné. Ovšem pro instituci, jako je národní banka, jistě není problém zaplatit nezávislého odborníka, který by se na kód podíval za radní, všechno důležité jim o něm vysvětlil.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Bitcoiny zabavené na Silk Road asi půjdou do dražby

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států dostalo povolení prodat desítky tisíc bitcoinů získaných při největší konfiskaci kryptoaktiv v dějinách.

Federální soudce zamítl návrh společnosti Battle Born Investments, který měl vládě zabránit v prodeji bitcoinů v hodnotě 6,5 miliardy dolarů (161 miliard korun). Firma tvrdila, že na tato aktiva má sama nárok.

Znamená to konec několikaleté právní bitvy o 69 370 bitcoinů, které byly v roce 2020 zabaveny neznámému hackerovi, označovanému v soudních dokumentech jako „Individual X“. Jeho totožnost sice zůstává neznámá, federálním agentům se ale podařilo vystopovat bitcoiny v jeho peněžence až k Silk Road, darknetu zavřenému v roce 2013.

Rozhodnutí soudu vládě nenařizuje vládě, aby bitcoiny prodala, obvaklé ale je, že úřady zabavené kryptoměny – stejně jako jakýkoli jiný majetek konfiskovaný FBI, třeba nemovitosti, auta a letadla – vydraží.

Koupí USA neexistující grónské bitcoinové doly?

Ani pouhých čtrnáct dní před uvedením do úřadu nepřestává budoucí americký prezident vyvolávat nové a nové kontroverze. Jednou z těch největších je avizovaný zájem o koupi Grónska.

Grónsko je zajímavé samozřejmě vojensky, kvůli strategické poloze, kromě toho ale i kvůli obrovskému množství přírodních zdrojů. Podle spekulativního komentáře Nikolause Hoffmana je Grónsko díky zmíněným zdrojům zajímavé i s ohledem na možnou těžbu bitcoinu. Na největším ostrově světa je severské chladné klima, takže by se ušetřilo za chlazení těžebních zařízení, jsou tu obnovitelné zdroje energie: vodní, větrné a geotermální. A navíc se tu zatím bitcoiny prakticky netěží, takže pole je volné. Jen ho mít.

Většina americké bitcoinové těžby dnes probíhá ve státech Texas, Georgia, New York a Severní Dakota. Koupí Grónska by USA získaly příležitost těžit v příznivějších podmínkách a decentralizovat tak i hashrate bitcoinu, popouští uzdu kolonialistickým fantaziím Hoffman.

Budeme tím platit, bude to legální, ale zákonné platidlo to nebude

Republikánský senátor státu Oklahoma Dusty Deevers předložil návrh zákona, který by z bitcoinu udělal v Oklahomě legální prostředek směny – ne ovšem zákonné platidlo. Kdokoli by se ve státě mohl s kýmkoli dohodnout, že platba za zboží, služby či cokoli, proběhne v bitcoinu.

Co víc, státní zaměstnanci by měli právo říct si o výplatu v bitcoinu. S tím, že by se se zaměstnavatelem, tedy státem, musili dohodnout na pravidlech pro určování jeho hodnoty.

„V době, kdy inflace snižuje kupní sílu tvrdě pracujících Oklahomanů, poskytuje bitcoin jedinečnou příležitost k ochraně výdělků a investic,“ uvedl Deevers poté, co 8. ledna svůj Bitcoin Freedom Act představil. Zákonodárci se návrhem budou zabírat během jarního běhu legislativních prací, který začíná 3. února a končí v květnu. Pokud by zákon prošel, účinný by podle Deeversova návrhu měl být už od příštího roku.

Podobný zákon Deevers podle svého vyjádření na X vypracoval a podal také pro zlato a stříbro.

„Vzhledem k tomu, že bitcoin stále roste a ve Washingtonu se neustále tisknou dolary, musí Oklahoma jednat, aby ochránila svoje lidi,“ dodal Deevers, který viní dosluhující americkou vládu z vysoké inflace. „Když může Washington D.C. něco zničit, pravděpodobně to zničí. Americký dolar tedy ničí rozhodně,“ řekl například 8. ledna na X.

V Thajsku zabaveno na tisíc důlních zařízení

Těžba bitcoinu spotřebuje spousty elektřiny. Ta se někdy i krade. A někdy ve velkém.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Úřady v Thajsku při razii ve společnosti JIT Co zabavily 996 bitcoinových těžebních zařízení. Jejich spotřeba energie byla podezřelá, tvrdil pak novinám generálmajor thajské polici Montree Theskhan.

Firma měla licenci k obchodování s digitálními aktivy, zároveň je ale také těžila a s pomocí cinknutých elektroměrů odebírala načerno elektřinu pro pohon těžebních výpočetních zařízení. V areálu sice byly instalované solární panely, ale k zařízením nebyly ani připojené.

Elektrické společnosti prý odhadují, že přišly o elektřinu v hodnotě stovek milionů bahtů (milion bahtů je asi 700 tisíc korun). To není málo. Při ceně 4 bahty za kWh museli černí odběratelé nakrást aspoň 20 terrawatthodin, to průměrná česká domácnost spálí za 6,5 tisíce let. Ale výpočetní technika žere jako ocelárna.

Rychlovka pod čarou: Taky jste si mysleli, že NFT jsou definitivně mrtvá? Donald Trump to zřejmě vidí jinak. Spustil totiž další kolekci NFT nazvanou Trump Bitcoin Digital Trading Cards a tentokrát v bitcoinové síti s pomocí kontroverzního protokolu ordinals. A prý se narozdíl od jiných jeho kolekcí tato prodává celkem dobře.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem