Bitcoinové referendum. Dají si ho Švýcaři do ústavy? Týden v kryptu

Bitcoinu bylo krásných šestnáct let. Třetího ledna 2009 vytěžil Satoshi Nakamoto první blok, který obsahoval dnes už legendární text „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks“ (Ministr financí zvažuje další finanční pomoc bankám).

Titulek z Timesů jednak Satoshimu sloužil jako důkaz, že bitcoin nespustil před 3. lednem, a nemohl si tedy natěžit žádné bitcoiny do zásoby, jednak tím Satoshi poukázal na pokračující tisk peněz, tedy vlastní důvod pro vznik bitcoinu.

Vývoj ceny bitcoinu: z nuly na sto tisíc Zdroj: peníze.cz

Odhlasují Švýcaři zapsání bitcoinu do ústavy?

Loni v dubnu jsme informovali o vzniku švýcarské iniciativy, která požadující změnu tamější ústavy. Je to změna na pohled nenápadná, jedna spojka, jedna předložka a jedno podstatné jméno navíc. Na konec třetího odstavce 99. článku ústavy, který nyní zní: „Švýcarská národní banka ze svých výnosů vytváří dostatečné devizové rezervy; část těchto rezerv je držena ve zlatě,“ se před tečku má ještě dopsat: „a v bitcoinu“.

Nyní byl návrh zaevidován ve Spolkovém věstníku – to znamená, že pokud se podaří do roka a půl pro iniciativu nasbírat sto tisíc podpisů, bude se o změně ústavy konat referendum.

„Čekali jsme na správné načasování. Teď do sebe všechno zapadlo, a proto jsme předložili dokumenty a začneme sbírat podpisy,“ řekl serveru Cointelegraph Yves Bennaïm, zakladatel a předseda think tanku 2B4CH, který iniciativu zaštiťuje.

Pro úspěch v případném referendu je potřeba souhlas víc než poloviny zúčastněných voličů, zároveň musí mít změna podporu minimálně v polovině kantonů. Až k referendu to od roku 1891, kdy byly uzákoněny, dotáhlo 192 takzvaných lidových iniciativ. V referendu jich obstálo jen 22, ovšem 10 z toho po roce 2000, šance na úspěch tu tedy je.

Prosincový rekord etherových ETF

Podle údajů společnosti SoSoValue poslali investoři do devíti etherových ETF minulý měsíc přes dvě miliardy dolarů (skoro 50 miliard korun), píše The Block. To je téměř dvojnásobek listopadových čísel.

Samotný fond ETHA společnosti BlackRock nashromáždil v prosinci 1,4 miliardy dolarů (přes 34 miliard korun). Následoval ho fond FETH od Fidelity se 752 miliony dolarů (18,3 miliardy korun). Naopak fond ETHE společnosti Grayscale tradičně vykázal čisté odtoky, tentokrát ve výši 274 milionů dolarů (6,7 miliardy korun).

„Spotové etherové ETF zaznamenaly v poslední době obrovské přílivy, protože nový rok přináší nové fondy, vypršení loňských pozic a změnu očekávání trhu,“ uvedl Nick Ruck, ředitel společnosti LVRG Research. Ruck dodal, že prosinec také obnovil zájem o aplikace DeFi a AI v rámci ekosystému Etherea.

Bitcoinová ETFka zaznamenala v prosinci čistý příliv „jen“ asi 4,5 miliardy dolarů (skoro 110 miliard korun), což je méně než listopadový rekord ve výši více než 6,4 miliardy dolarů (asi 156 miliard korun).

Krypto hacků a podvodů na konci roku 2024 ubylo

Ztráty způsobené krypto podvody, takzvanými exploity a hackery se v posledních měsících roku 2024 snížily, přičemž v prosinci byla zaznamenána nejnižší ukradená částka.

Blockchainová bezpečnostní firma CertiK na X píše, že v prosinci došlo ke známým ztrátám v důsledku exploitů, hacků a podvodů ve výši 28,6 milionu dolarů (698 milionů korun), zatímco v listopadu to bylo 63,8 milionu dolarů (skoro 1,6 miliardy korun) a v říjnu dokonce 115,8 milionu dolarů (2,8 miliardy korun). Většinu ztrát tvořily exploity, při kterých útočníci využijí softwarovou chyb nebo díru v systému, na nich v prosinci, pokud je známo, vydělali 26,7 milionu dolarů (651 milionů korun).

Nejvýznamnějším incidentem bylo zneužití decentralizované finanční platformy GemPad. Útočníci našli zranitelné místo v inteligentních kontraktech projektu a ukradli aktiva v hodnotě 2,1 milionu dolarů (51 milionů korun).

Firma PeckShield zabývající se rovněž bezpečností blockchainu sdílela podobné údaje. V prosinci zaznamenala ztráty způsobené hackery ve výši 24,7 milionu dolarů (603 milionů korun), což podle ní představuje 71% pokles oproti listopadu.

Nouze naučila Rusko bitcoin

Rusko přijalo legislativní změny, které tamějším společnostem měly usnadnit používání bitcoinu a dalších digitálních měn při zahraničních obchodech. A jak podle agentury Reuters světu oznámil Anton Germanovič Siluanov, firmy bitcoin skutečně začaly víc používat.

„V rámci experimentálního režimu je možné používat bitcoiny, které jsme vytěžili tady v Rusku,“ řekl Siluanov televiznímu kanálu Russia 24. „K takovým transakcím už dochází. Domníváme se, že by se měly dále rozšiřovat a rozvíjet,“ dodal Siluanov podle kterého jsou digitální platby budoucnost.

Používání digitálních měn má Rusku pomoct vyhnout se mezinárodním sankcím, které komplikují jeho obchody s významnými partnery, jako je Čína nebo Turecko. Banky v těchto zemích jsou při transakcích souvisejících s Ruskem velmi opatrné, protože se nechtějí dostat do konfliktu se západními regulačními orgány.

Rychlovka pod čarou. Společnost MicroStrategy neustále nakupuje další a další bitcoiny. V posledním týdnu roku 2024 jich získala 2138 za 209 milionů dolarů (5,1 miliardy korun) při průměrné ceně 97 837 dolarů (2,387 milionu korun) za jeden bitcoin. K 29. prosinci 2024 jich držela už 446 400 za průměrnou cenu 62 428 dolarů (1,523 milionu korun) za kus.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

