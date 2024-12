Z bitcoinu je investiční mainstream. Kdy padne nový rekord? Rok v kryptu

Bitcoin letos vyhrál a s ním i všechny další kryptoměny. Co ho vyvezlo k rekordní ceně a k tomu, že se definitivně z hračky pro počítačové nadšence stal váženým investičním aktivem?

28. 12. 2024

Začněme tím nejviditelnějším – cenou. Pokud jste v lednu nakoupili libovolnou kryptoměnu z dnešní TOP 10 podle jejich kapitalizace, nemohli jste prodělat. Král všech kryptoměn bitcoin letos zhodnotil o hezkých 150 procent. Jeho výkon se vám povedlo překonat, pokud jste zariskovali a vsadili na ripple nebo dogecoin, váš zisk je přes 300 procent. Kam se hrabe tržní dvojka ether, který si připsal „pouhých” 60 procent! Optikou spořicích účtů je to ale pořád zhodnocení z říše snů.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Co cenou bitcoinu a dalších kryptoměn nejvíc hýbalo?

ETF: žrouti bitcoinů

V červnu roku 2023 zažádala investiční společnost BlackRock o schválení burzovně obchodovaného fondu (ETF), který bude nakupovat bitcoin. Nebyla první, tu podali bratři Winklevossové už o deset let dřív. Nebyla ani první v roce 2023. Pravděpodobně ale právě to, že s ní přišel gigant rozměrů BlackRocku nakonec prolomilo ledy. Po něm se začali přidávat další těžké váhy jako Fidelity nebo Franklin Templeton. A v lednu 2024 všech jedenáct žadatelů povolení dostalo. Jmenovitě: VanEck, Bitwise, Fidelity, Franklin, Valkyrie, Hashdex, Ark Invest, Grayscale, BlackRock, WisdomTree a Invesco Galaxy.

Během necelého týdne od spuštění vykoupila nová ETFka přibližně 95 000 bitcoinů, což tehdy odpovídalo téměř čtyřem miliardám dolarů (96 miliard korun) ve spravovaných aktivech. Za necelý rok shromáždila v aktivech přes 120 miliard dolarů (2,9 bilionu korun) a překonala i objem tradičních ETF kupujících zlato. Ke konci roku drží americká bitcoinová ETF přes 1,1 milionu bitcoinů a to je víc než odhady přisuzují vynálezci bitcoinu Satoshimu Nakamotovi.

Dva měsíce po schválení ETF překonal bitcoin svůj rekord z roku 2021: nová nejvyšší dosažená cena byla 73 790 dolarů za jeden bitcoin.

Bitcoinové půlení

V sobotu 20. dubna proběhl čtvrtý halving bitcoinu. Odměna těžařů snížila z 6,25 bitcoinu na 3,125 bitcoinu za vytěžený blok. Po halvingu tak už vzniká jen asi 450 nových bitcoinů denně. Přitom nová ETF jich některé dny skoupila tisíce.

Okamžitý růst ceny po halvingu ale nepřišel, cena až do listopadu oscilovala mezi 55 a 70 tisíci dolary za minci. Nedošlo ani k odpojování těžařů, kterým by se těžba přestala vyplácet, naopak. I přes snížení odměny se těží bitcoin víc a víc. Je to vidět na grafu obtížnosti bitcoinové těžby. Od ledna se zvedla o 50 procent.

I ethereum má ETF

Svých ETF se dočkala v květnu i dvojka mezi kryptoměnami. Čtyři a půl měsíce od povolení bitcoinových ETF dala americká Komise pro cenné papíry (SEC) zelenou i několika spotovým ETF na ether.

Jejich přijetí bylo o poznání vlažnější. Později si k nim investoři cestu našli, ale rozdíl v hodnotě spravovaných peněz je stále obrovský: v bitcoinových ETF je přes 120 miliard dolarů (2,9 bilionu korun), v etherových „jen” 18 miliard dolarů (432 miliard korun).

I tak ale i tyhle fondy přispěly k rozšíření povědomí o kryptoměn mezi běžné lidi, legitimizovaly je jako běžné investiční aktivum a pootevřely dvířka dalším projektům, které se v roce 2025 chystají také usilovat o vlastní ETF.

Německý majstrštyk

V červenci německá vláda pokračovala v likvidaci svých bitcoinů – padesáti tisíc mincí, které v roce 2013 zabavily úřady provozovatelům pirátského webu Movie2K. Němcům se povedlo prodat nejhůř, jak mohli – prodali na letošním dně okolo ceny 50 tisíc dolarů. O pár měsíců později mohli mít dvojnásobek. A zdá se, že za tyto z dnešního pohledu směšné ceny bitcoiny nakoupila hlavně ETFka.

Nutno sice podotknout, že podle zákona možná Německo bitcoiny prodat muselo, ale tak či tak se stalo mezi bitcoinery terčem mnoha vtípků a už mu to nikdo neodpáře.

Trumpova pumpa

Bitcoin se stal tématem americké prezidentské kampaně. Někdejší kryptoskeptik Donald Trump se pasoval do role fanouška bitcoinu a ochránce držitelů kryptoměn. Nebylo to zas tak složité, Bidenova administrativa kryptu příliš nepřála.

Trump dokonce vystoupil na konferenci Bitcoin 2024 v Nashvillu a davy šílely.

„Pokud budu zvolen, bude politikou mé administrativy ponechat si sto procent bitcoinů, které vláda USA drží nebo do budoucna získá. Budou sloužit jako jádro strategické národní zásoby bitcoinů,“ řekl na konferenci Trump.

Střízlivější pozorovatelé upozorňovali, že Trump slíbí komukoliv cokoliv, jen aby dostal jeho hlas.

Jak volby dopadly, víme všichni. Jak dopadnou Trumpovy sliby, se dozvíme v lednu.

Sto tisíc dolarů za bitcoin

Ve čtvrtek 5. prosince jsme dosáhli dlouho očekávaného milníku – bitcoin se poprvé v historii dostal na cenu sto tisíc dolarů (2,4 milionu korun). Naplnila se proroctví těch, kteří tvrdili, že kombinace bitcoinových ETF, halvingu a vítězství Donalda Trumpu vystřelí cenu bitcoinu na Měsíc. Podle optimistů je to ale jen začátek a jízda bude pokračovat i v roce 2025.

Časový test v Česku

Těsně po dosažení hranice sta tisíc dolarů došlo k velké události i u nás doma. Poslanci schválili narovnání podmínek pro danění zisků z kryptoměn s ostatními aktivy. Až zákon projde přes senát a prezidenta, bude platit, že fyzické osoby nebudou danit zisk z prodeje kryptoměn, pokud je držely aspoň tři roky (časový test), a stejně tak nemusí danit prodej kryptoměn do sta tisíc korun za kalendářní rok (hodnotový test).

Znamená to konec absurdit a paradoxů, kdy koupě kafe za bitcoin je daňovou událostí, kterou je potřeba dát do daňového přiznání, nebo že na bitcoinová ETF se časový test vztahuje, ale na samotný bitcoin ne.

2025?

Co nás čeká příští rok? Hojně skloňovaným pojmem jsou bitcoinové rezervy. Zavedou je USA nebo jiný stát? Splní Donald Trump své předvolební sliby? Bude stát bitcoin 150 nebo dokonce 200 tisíc dolarů?

Budeme to pečlivě sledovat v Týdnu v kryptu.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

