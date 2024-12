Bitcoin padá z rekordu a Salvador sleví z bitcoinové politiky. Týden v kryptu

Bitcoin vystoupal nejvýš, pak přišel pád. Hodleři se přesto smějou, už jedenáct let. Za dolary od MMF sleví Salvador z tvrdého nastolování bitcoinu. Europoslankyně by chtěla, aby ho Unie nakupovala do rezerv. Ripple má stablecoin a zakladatel Tornado Cash, říká soudu, že ho není za co soudit. Je tu týden v kryptu.

Zdroj: Pleska / Dall-e