Microsoft řekl bitcoinu ne, Texas by ho bral. Týden v kryptu

Google představil kvantový procesor Willow, potenciálně převratnou novinku, která umožní vyrábět počítače s dosud jen těžko představitelnou výpočetní kapacitou. Brzy se objevily obavy, jestli to není hrozba pro bitcoin. A také pro konkrétní bitcoiny Satoshiho Nakamota – je jich přes milion (momentálně tedy víc než 2,4 bilionu korun). V čem je problém?

V počátcích bitcoinu se transakce posílaly přímo k veřejným klíčům (P2PK – Pay-to-Public-Key). Tyto veřejné klíče jsou viditelné v blockchainu. Aby bylo možné bitcoiny spojené s těmito klíči utratit, je potřeba odpovídající privátní klíč. Z veřejného klíče nelze privátní klíč zpětně matematicky odvodit. Dneska.

Někteří lidé se však obávají, že kvantové počítače by to mohly změnit.

Odborníci ale obavy klidní, není k nim prý důvod. Nový čip od Googlu má sice impozantní výkon 105 qubitů, na prolomení bezpečnostních systémů bitcoinu ale zdaleka nestačí. Podle analytiků by bylo potřeba aspoň desetitisíckrát lepší stroj k prolomení jednoho z bezpečnostních algoritmů – a bitcoin používá dva.

Satoshi navíc myslel dopředu a zanechal instrukce, co dělat, kdyby kvantové počítače bezpečnost bitcoinu ohrozily.

Microsoft říká bitcoinu ne

Akcionáři Microsoftu v úterý odmítli návrh na zahrnutí bitcoinu do rozvahy společnosti.

Podalo ho Národní centrum pro výzkum veřejné politiky (NCPPR), think tank podporující volný trh a minoritní akcionář Microsoftu. Cílem návrhu měla být diverzifikaci zisků společnosti a zvýšení její hodnoty pro akcionáře. Součástí nátlaku na valnou hromadu byla i tvrzení, že bude-li návrh zamítnut, můžou firmě hrozit i žaloby od akcionářů.

Na valné hromadě navrhovatelé nechali promítat video, které začínalo prohlášením, že „Microsoft si nemůže dovolit propásnout další technologickou vlnu, kterou je bitcoin“. Pravděpodobně to byla narážka na to, jak MIcrosoft nezachytil nástup internetu ani chytrých telefonů.

Microsoft tedy říká ne, ale diskuze kolem přijetí bitcoinu jsou obecně ve firmách stále častější. Podle obchodníka s kryptoměnovými deriváty Gordona Granta jsou důležité už ty diksuze: „Samotný fakt, že se vůbec bavíme o tom, jestli by jeden z největších světových subjektů mohl nebo měl udržovat ve svojí rozvaze jako finanční jistinu nějaký majetek v bitcoinu, vypovídá o přijetí bitcoinu jako standardního aktiva mnohem víc než výsledné rozhodnutí,“ řekl Grant.

Texas chce strategické rezervy bitcoinu, ale bez nákupů

V texaské sněmovně byl ve čtvrtek předložen návrh zákona o zřízení strategické bitcoinové rezervy, která by mohla sloužit jako „testovací laboratoř“ pro americké ministerstvo financí.

Navrhovaný zákon by umožnil státu začít budovat strategickou bitcoinovou rezervu přijímáním daní, poplatků a darů v bitcoinech, které by byly drženy minimálně pět let, oznámil to ve čtvrtek republikánský člen texaské sněmovny Giovanni Capriglione. Návrh nezahrnuje strategii přímého nákupu bitcoinů.

„Pravděpodobně největším nepřítelem našich investic je inflace,“ řekl Capriglione. „Strategická bitcoinová rezerva by byla pro stát výhodná.“

Texas je nejen druhou největší ekonomikou v USA a osmou největší na světě, ale má taky největší koncentraci těžařů bitcoinů v zemi. A existuje prý šance, že někteří z nich začnou platit daně v kryptoměnách.

Texas ale není první. Podle Dennise Portera, generálního ředitele Satoshi Action Fund, byla prvním státem Pensylvánie, kde byl představen návrh zákona o strategických bitcoinových rezervách už v listopadu. Diskuze o podobných zákonech probíhají v dalších deseti státech USA a čtyřech zemích.

Pozadu nezůstává ani Rusko: Poslanec ruské Státní dumy a člen ministrany Noví lidé Anton Tkačov navrhl vytvoření strategické bitcoinové rezervy, která by prý posílila finanční stabilitu země.

Svůj návrh Tkačov předložil ministru financí Siluanovi a vyzdvihl potenciál bitcoinu jako nezávislého aktiva bez mezinárodních sankcí a inflačních rizik spojených s tradičními měnami, jako je dolar, euro a jüan.

Binance + Circle = velká láska?

Binance, největší kryptoměnová burza na světě, uzavřela strategické partnerství se stablecoinovým gigantem Circle s cílem urychlit globální přijetí jeho stablecoinu USDC.

Díky partnerství bude stablecoin USDC dostupnější víc než 240 milionům zákazníkům pro obchodování, spoření a platby. Binance podle tiskové zprávy rovněž přijme druhý největší stablecoin jako „zásadní dolarový stablecoin“ pro svou vlastní firemní pokladnu.

USDC je sice dvojka na trhu stablecoinů, ale na jedničku, kterou je USDT ztrácí v kapitalizaci hrozivých 100 miliard dolarů (asi 2,4 bilionu Kč) - USDC má kapitalizaci asi 41 miliard a USDT 140 miliard dolarů.

Výhodou pro Circle může být, že svůj USDC staví do role víc kontrolovaného stablecoinu, takže nemá například problém s evropskou regulací MiCA. Má je naopak jeho konkurent, například burza Coinbase se USDT pravděpodobně chystá přestat v Evropě nabízet, pokud kritériím MiCA nevyhoví.

Zabil jsem DOGE, pánové

Parafrází na název populární českého komedie by se dalo popsat to, co se přihodilo populárnímu memecoinu dogecoin – ve čtvrtek účet @EfficiencyDOGE na X, oznámil, že hacker zlikvidoval téměř 69 % uzlů této sítě.

Údaje z vyhledávače Blockchair odhalily, že dogecoin měl před incidentem 647 aktivních uzlů a po něm jich zůstalo v provozu pouhých 205.

Spoluzakladatel sidechainu bitcoinu Sequentia, Andreas Kohl, vzápětí prohlásil, že za hacknutí dogecoinu je zodpovědný on. Uvedl, že síť vyřadil z provozu pomocí počítače umístěného v Salvadoru:

„Záznamy ať ukazují, že v tento den bylo 69 procent sítě Dogecoin vyřazeno jediným ThinkPadem na venkově v El Salvadoru,“ napsal Kohl.

V dalším příspěvku pak Kohl připsal zásluhy Tobiasi Ruckovi, výzkumníkovi, který objevil zranitelnost sítě dogecoin, jež způsobila pád uzlů. Zranitelnost se nazývá „DogeReaper“ a má prý potenciál zničit celou síť, pokud k tomu dostane příležitost.

„Nejvtipnější“ na celé záležitosti je, že s cenou memecoinu to ani nehnulo. Potřebuje někdo ještě větší důkaz o tom, že u memecoinů se nikdo ani nesnaží předstírat, že by měly aspoň trochu fungovat?

Rychlovka pod čarou: Před dvěma týdny dostala rapperka Razzlekhan 18 měsíců za hack burzy Bitfinex (a její manžel 5 let). Příběh novodobých Bonnie a Clyde už stačil natočit Netflix, takže pokud nevíte co s načatým víkendem, dejte si film Ukradené krypto: Největší loupež v dějinách.

