Víme, proč bude bitcoin za sto tisíc dolarů. Týden v kryptu

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 30. 11. 2024

Oslava chvíle, kdy bitcoin prolomí hranici sta tisíc dolarů, se zatím odkládá. Minulý pátek se růst zastavil těsně před cílem na cenovce 99 800 dolarů za minci (podle burzy Bitstamp) a pak šla až do úterního večera cena dolů až k 90 tisícům, kde se stočila zase nahoru. opět otočil a cena nabrala směr k oněm sto tisícům. V době redakční uzávěrky je od hranice ještě daleko a obchoduje se za cenu lehce nad 97 tisíc dolarů – ale velikost té vzdálenosti je relativní, skočit o tři tisíce dolarů nahoru (i dolů) umí bitcoin během pár minut.

Že jde opravdu jen o otázku času si myslí i na serveru Cointelegraph a uvádějí Čtyři důvody, proč je 100 tisíc dolarů dalším logickým krokem pro bitcoin:

Inflace, nejistota, obavy – investoři hledají alternativy a bitcoin alternativu nabízí

Institucionalizace – o bitcoin čím dál víc stojí velké finanční instituce a významné investorské skupiny, legitimizují ho tak jako víc či míň standardní aktivum

Bitcoinová ETF – jejich nenasytná poptávka a vysávání kdejakého kousku bitcoinu ženou cenu nahoru

Těžaři drží – kdo vytěží, moc neprodává, to naznačuje, že těžaři věří v další růst ceny, který při nedostatku a velké poptávce logicky přichází

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Surinam jako Salvador 2.0?

V Surinamu se příští rok konají všeobecné volby. Národní shromáždění, které z nich vzejde, bud následně volit prezidenta. Nebo prezidentku. Tou by se ráda stala i Maya Parbhoeová, která má odvážný plán, jak zemi přeměnit na stát poháněný bitcoinem, ještě kryptocentričtější, než je Salvador. Věří, že když bitcoin nahradí v roli zákonného platidla surinamský dolar, pomůže to zemi vypořádat se s korupcí, nezaměstnanosti a inflací. Státní rozpočet chce mít dohledatelný v bitcoinu.

Parbhoeová je generální ředitelkou Daedalus Labs, firmy, která poskytuje služby vázané na bitcoin. Její otec Winod Parbhoe byl zavražděn, odhalil praní špinavých peněz spojené s největší surinamskou bankou a kolumbijskými guerillami FARC. Parbhoeové bylo třináct let. Dá se tedy říct, že s korupcí má nevyřízené účty. Jaké jsou ale její reálné šance, že si je bude moct po příštím květnu vyřídit z křesla prezidentky, si netroufáme odhadovat.

Tornado Cash dostalo přes prsty neprávem

Americký soud rozhodl, že americké ministerstvo financí překročilo své pravomoci, když uvalilo sankce na Tornado Cash, kryptoměnový nástroj pro anonymizaci transakcí. Soud uvedl, že kód Tornado Cash (smart kontrakty) není majetkem, protože ho nikdo nevlastní ani neovládá, takže na něj nelze aplikovat sankce.

Ministerstvo financí tvrdilo, že Tornado Cash pomáhalo při praní špinavých peněz, včetně peněz od severokorejských hackerů. Uživatelé platformy, za podpory Coinbase, podali žalobu a uspěli.

Rozhodnutí je velkým vítězstvím pro kryptokomunitu a obhájce soukromí. Ministerstvo financí zatím nereagovalo, ale možná přijde tlak na změnu zákonů, aby lépe reflektovaly digitální technologie.

Připomeňme, že americké ministerstvo financí uvalilo sankce na Tornado Cash v srpnu 2022 za údajné zprostředkování nezákonných transakcí v hodnotě více než sedmi miliard dolarů (168 miliard korun), včetně finančních prostředků spojovaných se severokorejskou hackerskou skupinou Lazarus Group.

Zkrachovalý Celsius rozdělí věřitelům 127 milionů dolarů

Podle soudního podání rozděluje Celsius, zaniklý poskytovatel kryptopůjček, oprávněným věřitelům v rámci druhého kola výplat z konkurzního řízení 127 milionů dolarů (přes 4 miliardy korun).

„V rámci druhého kola výplat obdrží každý oprávněný věřitel hotovost nebo likvidní kryptoměnu ve výši přibližně 60,4 procent hodnoty pohledávek věřitele ke dni podání žádosti,“ uvádí se v podání. Hodnota bitcoinu pro výplatu je stanovena na 95 836,23 dolaru. A protože Celsius zkrachoval při podstatně nižších cenách bitcoinu, nemusí poškození nakonec dopadnout tak zle, jak to ze začátku vypadalo.

Celsius vyhlásil bankrot v roce 2022 poté, co byla v jeho rozvaze objevena díra ve výši 1,2 miliardy dolarů (skoro 29 miliard korun). V loňském roce byl Celsius a jeho bývalý generální ředitel Alex Mashinsky zažalováni Komisí pro cenné papíry, Federální obchodní komisí a Komisí pro obchodování s komoditními futures za údajné klamání zákazníků. Mashinsky byl rovněž obviněn z podvodu a hrozí mu trest až 115 let vězení.

Justin Sun dá miliony na Trumpův kryptoprojekt

Poté, co si zakladatel společnosti Tron Justin Sun koupil banán (za šest milionů dolarů), se o něm mluví i tento týden. Investoval totiž 30 milionů dolarů do kryptoprojektu World Liberty Financial Donalda Trumpa. Částka z něj dělá největšího investora v projektu.

„USA se stávají blockchainovým centrem a bitcoin za to vděčí Donaldu Trumpovi,“ napsal Sun v pondělí v příspěvku na X.

Nový americký prezident je u projektu veden jako hlavní ambasador a jeho synové Eric, Donald junior a Barron jako web3 ambasadoři. Tak uvidíme, jestli bude pro Justina lepší investicí banán, nebo Trumpovic kryptorodinka. Já bych neinvestoval ani do jednoho a všem radím to samé.

Rychlovka pod čarou: Andrej Babiš obdivuje Trumpa a poradci mu zřejmě poradili, že by měl kopírovat nejen jeho červenou čepici, ale i přístup ke kryptu a stylizovat se do role jeho fanouška. Příští týden dokonce vystoupí na pražské kryptokonferenci Emergence, kterou pořádá firma Block. V předvolební kampani se máme na co těšit.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

