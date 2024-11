Bitcoin za sto tisíc dolarů, banán za šest milionů. Týden v kryptu

Co se děje

Pro někoho už to může být trochu nuda, ale určitě ne pro ty, co mají bitcoiny. Ano, už poněkolikáté v řadě píšeme, že bitcoin překonává další a další cenový rekord. All Time High, tedy historicky nejvyšší hodnota, se tenhle týden posunula několikrát.

V době uzávěrky platí byl rekord 99 600 dolarů (2,425 milionu korun) za minci, těsně pod hranicí sta tisíc dolarů za jeden bitcoin. V době, kdy článek čtete, už to ale může být zase jinak. Pokud stovka ještě nepadla, brzy padne. Co se stane potom, zjistíme pravděpodobně už příští týden. Ale kdo ví…

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

A co že bitcoin tenhle týden hnalo nahoru?

Šéf Komise pro cenné papíry předběhl Trumpa

Šéf amerického finančního regulátora Gary Gensler odstoupí ze své funkce v den, kdy budou Donalda Trumpa uvádět do prezidentského úřadu.

„Děkuji prezidentu Bidenovi, že mi svěřil tuto neuvěřitelnou odpovědnost. Komise pro cenné papíry a burzy splnila poslání a prosazovala zákony bez bázně a hany,“ napsal Gensler na síti X. Trochu tak sebral vítr z plachet Donaldu Trumpovi, který slíbil, že ho okamžitě po své inauguraci vyhodí, což teď už nebude moct splnit.

Gensler se „proslavil“ jako velký odpůrce kryptoměn, který například prohlašoval že jde o odvětví „plné podvodů, podvodníků a šejdířů“. Za Bidenovy administrativy vedla Komise pro cenné papíry proti kryptu bez nadsázky válku, která v loňském roce vyústila v rekordních 46 donucovacích opatření.

„Gary Gensler odejde a všichni v krypto komunitě jsou neuvěřitelně nadšení,“ řekla BBC News Kristin Smithová, výkonná ředitelka Blockchain Association, zastupující firmy kryptografického průmyslu. „Nedělal nic jiného, než že šel po našem odvětví prostřednictvím soudních sporů, takže jsme rádi, že se ho zbavíme.“ dodala.

Začaly se obchodovat opce na bitcoinová ETF

Další produkt spojený s bitcoinem a další úspěch. Tentokrát se jedná o opce vázané na ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) společnosti BlackRock, které se v úterý začaly obchodovat na burze Nasdaq.

Tržní kapitalizace IBIT je teď zhruba 44 miliard dolarů (1,06 bilionu korun). Hned první den se prodaly jeho opce v nominální hodnotě přes dvě miliardy dolarů (48 miliard korun). Samotný fond ten den zobchodoval přes čtyři miliardy dolarů.

Analytik agentury Bloomberg Eric Balchunas úspěch opcí na IBIT komentoval takto: „Dvě miliardy dolarů jsou pro první den nevídané. Pro kontext: BITO [bitcoinové ETF, které ale není vázané přímo na cenu bitcoinu, ale na bitcoinové futures – pozn. red.] udělalo 363 milionů dolarů, a to je na trhu už čtyři roky.“ A to, jak Balchunas taky upozornil, je přitom stanovený limit, že žádný obchodník nesmí držet víc než 25 tisíc opcí na IBIT současně. To je podstatně přísnější limit než bývá zvykem.

Opce na další bitcoinová ETFka se začaly obchodovat o den později.

Trump majitelem kryptoburzy?

Společnost Trump Media & Technology Group Corp. Donalda Trumpa prý jedná o koupi burzy Bakkt Holdings Inc.

Cena akcií burzy se víc než zdvojnásobila, když Financial Times informovaly o jednáních, údajně už v „pokročilé fázi“. Deník napsal, že společnost Trump Media má blízko ke koupi sta procent akcií. Agentura Bloomberg informovala, že Bakkt hledá kupce již několik měsíců. Firma sama se ale zatím omezila na strohé vyjádření, že nebude komentovat fámy a spekulace.

Donald Trump má ve firmě Trump Media and Technology Group podíl asi 53 procent. Pokud by se tedy fámy a spekulace potvrdily, stal by se prvním prezidentem, který vlastní kryptoburzu.

Banán za 6,2 milionu dolarů

Aukční síň Sotheby's dražila proslulou skulpturu s názvem Comedian (Komik), kterou v roce 2019 vytvořil italský postmoderní umělec a kulturní vtipálek Maurizio Cattelan. Po urputném boji s dalšími šesti dražiteli se vítězem aukce stal zakladatel kryptoměny Tron Justin Sun, když nabídl 6,2 milionu dolarů.

Za své miliony dostane Sun roli lepicí pásky a návod, jak s její pomocí nalepit na zeď banán. Nic jiného totiž Komik není – obyčejný banán přilepený kusem stříbrné lepicí pásky na zeď. Samotný banán v ceně není – ostatně ten původní z roku 2019 asi dávno shnil. Použít se asi dá kterýkoli jiný banán.

Co ale v ceně je a co je asi nejdůležitější, to je certifikát pravosti, tedy potvrzení, že si Sun koupil originální Cattelanovo dílo. V tom, že jeho hodnota víc vázaná na certifikát než na objekt samotný, se podle mnoha lidí tenhle konceptuální kousek blíží třeba NFT a podobným metaaktivům moderního světa.

„Není to jen umělecké dílo,“ uvedl Sun po dražbě. „Představuje kulturní fenomén, který propojuje svět umění, memů a kryptoměnové komunity. Věřím, že toto dílo bude v budoucnu inspirovat další úvahy a diskuze a stane se součástí historie. Je mi ctí být hrdým vlastníkem tohoto ikonického díla a těším se, že vyvolá další inspiraci a ovlivní nadšence do umění po celém světě.“ K tomu chce Sun přispět i tím, že banán sní. To už se ostatně stalo loni při výstavě v Koreji, kde banán slupl návštěvník galerie, který se ráno zapomněl nasnídat. Sluku na zeď spořádaně vrátil.

Rychlovka pod čarou: Šance na to, že prezident Trump splní svůj předvolební slib a USA zařadí bitcoin mezi své strategické rezervy, stoupá. Aspoň podle sázejících na Polymarketu. Podle nich se v posledním týdnu šance na splnění slibu výrazně zvýšily a už se blíží k 50 procentům.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

