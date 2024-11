Bitcoin má být za rok dvakrát dražší. Týden v kryptu

Sto tisíc dolarů za bitcoin je na dohled, ale optimisti už vyhlížejí sto osmdesát tisíc. Prý do roka a do dne. Ani odliv bitcoinů z ETF jim výhledy nekazí. Víc než třetina států USA žaluje tamějšího finančního regulátora, Pennsylvánie užuž nakupuje bitcoin do rezerv. Je tu další Týden v kryptu.

Zdroj: Pleska / Dall-e