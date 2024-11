Bitcoin láme rekordy, chtějí ho i na důchod. Týden v kryptu

Donald Trump bude staronovým americkým prezidentem a bitcoin na to reagoval ustanovením nového ATH – all time high čili nejvyšší ceny v historii. Cena největší a nejstarší kryptoměny vylétla o šest tisíc dolarů (140 tisíc korun) prakticky hned v okamžiku, když ve středu nad ránem našeho času začalo být jasné, že Trump vyhrává.

Cena se zastavila na hodnotě lehce přes 75 tisíci dolarů (1,755 milionu korun). Pro bitcoin je pozitivní, že to nebyl jen výstřel následovaný okamžitým pádem na původní hodnoty, jak se někdy stává Cena sice od středy kolísá, ale ani v pátek večer to rozhodně nevypadalo, že by se měla vracet na hodnoty před volbami. Od středy se totiž ATH posunovalo ještě několikrát, to poslední ze čtvrtečního večera se zatím zastavilo na 76 990 dolarech (1,801 milionu korun).

Dodejme, že správně kdybychom k dřívějšímu rekordu z roku 2021 připočetli inflaci za ty tři roky, odpovídal by dnešním zhruba 80 tisícům dolarů (1,874 milionu korun). Jinými slovy: ačkoli teď dosáhl bitcoin na nejvyšší číslo, ještě nepřekonal tři roky starou nejvyšší hodnotu.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Troufám si ale tvrdit, že i to je otázkou jen pár dní. Výsledek amerických voleb podle všeho odstartoval známé FOMO (fear of missing out – strach, že u toho nebudu) a moc důvodů pro otočení vývoje ceny směrem dolů v těchto dnech nenajdeme. Posuďte sami níž.

ETF od BlackRock za den tlustší o miliardu dolarů

Fond iShares Bitcoin Trust (IBIT) společnosti BlackRock zaznamenal nový rekord. Ve čtvrtek do něj za jediný den přiteklo od investorů 1,12 miliardy dolarů (26,2 miliardy korun), čímž s přehledem překonal dosavadní rekord z 30. října ve výši 872 milionů dolarů.

„Právě teď se nacházíme ve zlaté éře uvolňování měnové politiky, politické jistoty a silných dat z USA,“ řekl serveru Decrypt Pav Hundal, vedoucí analytik burzy Swyftx. „Kapitál je všude a právě teď se do ETF hrne mimořádnou rychlostí. ETFka nakupují bitcoiny rychleji, než nové vznikají, a to v poměru dva ku jedné,“ dodal Hundal. Podle něj dřív nebo později odstartuje obrovská krypto rally.

iShares Bitcoin Trust dosáhl ve středu večer také historicky nejvyššího denního objemu obchodů ve výši 4,1 miliardy dolarů (téměř 96 miliard korun). Z toho jedna miliarda se zobchodovala během pouhých dvaceti minut od otevření trhu.

Senátorka chce bitcoinové rezervy

Senátorka Spojených států Cynthia Lummisová, známá jako „kryptokrálovna Kapitolu“, oznámila ještě v povolebním rozruchu svůj záměr zřídit státní strategické bitcoinové rezervy. Může se to ale stát?

Nově zvolená Trumpova administrativa by mohla vydat nařízení, které by ministerstvu financí nařídilo vyčlenit finanční prostředky na nákup bitcoinů. Větší a trvalá bitcoinová rezerva by ale pravděpodobně vyžadovala schválení Kongresem a přes Trumpovu nynější nespornou sílu, by se v něm mohlo najít dost tradicionalistů, pro které by bitcoin mohl být pro státní rezervy příliš spekulativní nebo rizikový.

Z provozního hlediska by tuto rezervu mohlo spravovat americké ministerstvo financí, podobně jako nakládá se zlatem. Bitcoin by byl získáván prostřednictvím diverzifikovaných fondů v rámci Federálního rezervního systému.

Zatím jsou to ale jen spekulace a podle analytiků je spíš nepravděpodobné, že k něčemu takovému dojde během příštích dvou roků.

Bitcoiny pro britské důchodce

Ještě před výsledky amerických voleb přišla bitcoinově pozitivní zpráva i z Evropy. Penzijní poradenská společnost Cartwright v pondělí oznámila, že jeden její nejmenovaný klient ve Velké Británii na její radu vložil tři procenta svých prostředků do bitcoinu.

„Správci nejmenovaného fondu se rozhodli alokovat tři procenta kapitálu do bitcoinů,“ uvádí se v oznámení. Ředitel investičního poradenství Cartwright Sam Roberts uvedl, že doufá, že tento strategický krok budou následovat i další.

Společnost Cartwright dále uvedla, že očekává, že institucionální přijetí bitcoinu bude podobné tomu, jako když penzijní systémy začaly v 70. letech minulého století nakupovat akcie: Zpočátku to může být pomalé, ale nakonec se bude zdát jako špatný nápad nemít v portfoliu žádný bitcoin.

Polymarket pravděpodobně skončí ve Francii

Francouzský regulační úřad pro hazardní hry zkoumá činnost platformy Polymarket pro predikční trhy, postavené na ethereovém blockchainu, aby zjistil, zda je v souladu s jeho pravidly. Kontrola přichází poté, co pseudonymní obchodník, kterého Polymarket identifikoval jako francouzského státního příslušníka, uzavřel v této decentralizované sázkové kanceláři pomocí čtyř samostatných účtů velké sázky na vítězství Donalda Trumpa.

Podle analytické platformy Chainalysis si díky těmto sázkám zmíněný Francouz mohl přijít na úctyhodných 85 milionů dolarů (skoro dvě miliardy korun). A to se francouzským orgánům nelíbí.

„O této stránce víme a v současné době zkoumáme její provoz a soulad s francouzskou legislativou v oblasti hazardních her,“ řekl ve čtvrtek agentuře Bloomberg News mluvčí Národního úřadu pro hry (Autorité Nationale des Jeux). Očekává se, že úřad zakáže z Francie přístup na Polymarket.

Rychlovka pod čarou. Podle neziskovky Národní centrum pro výzkum veřejných politik (NCPPR), které je jako menšinový akcionář iniciátorem návrhu, aby Microsoft investoval do bitcoinu, by firmě mohlo hrozit, že ji její akcionáři zažalují, když se rozhodne do bitcoinu neinvestovat a jeho cena vzroste. Tohle bude ještě zajímavé…

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

