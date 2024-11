Bitcoin: rekord padne s Trumpem. Týden v kryptu

Tedy – aby bylo jasno, když Trump propadne, rekord možná ještě nepadne. Ale jestli Trump bude prezidentem, bitcoin zdolá historické maximum. A to je mu teprve sladkých šestnáct. Floridský ministr financí by rád bitcoiny do penzijních fondů, Michael Saylor by jich chtěl taky utrhnout ještě víc a nejslavnější YouTuber má kryptopotíže.

Zdroj: Pleska / Dall-e