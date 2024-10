V boji o férové danění bitcoinu padají rány pod pás. Týden v kryptu

Pravděpodobně příští týden bude Poslanecká sněmovna hlasovat o návrhu zákona, který mění zákon o dani z příjmů. Pokud tímto třetím čtením projde a pak ho schválí i senátoři a podepíše prezident, pro kryptoměny začnou platit stejná pravidla jako pro akcie a jiná investiční aktiva – včetně bitcoinových nebo etherových ETF.

I u kryptoaktiv by pak měl fungovat časový test. To znamená, že zisk z jejich prodeje by se nedanil, pokud by k němu došlo víc než tři roky po nákupu. A taky by se daň nedováděla ze zisku při prodeji krypta do hodnoty 100 tisíc korun za rok.

Podobná rovná pravidla pro všechny typy aktiv má už několik let třeba Německo, vláda schválení doporučila – takže by se zdálo, že přijetí novely nestojí nic v cestě. Jenže tenhle týden návrh začaly torpédovat některé státní instituce, například Finanční správa nebo Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Zarážející je nejen to, že do debaty vstupují pár dní před hlasováním, které bylo navržené už na tento pátek, ale především jejich argumentace. Snaží se upozornit na problémy s kryptem, které schválení zákona údajně způsobí – jenže se trefují i do věcí, které v návrhu vůbec nejsou. Jestli je to neschopnost, hloupost nebo záměrná lež, nechám na posouzení čtenáři:

„Osvobození kryptoměn od zdanění by mohlo vést k nerovnosti v daňovém systému. Zatímco tradiční investice, jako jsou akcie nebo nemovitosti, které jsou zdaněny, kryptoměny by mohly získat nespravedlivou výhodu. To by vedlo k tomu, že by určité skupiny investorů měly neoprávněné daňové úlevy, zatímco ostatní by museli platit daně,“ píše Národní centrála proti drogovému zločinu. Ovšem ono to je právě naopak: znevýhodněné jsou kryptoměny, už dnes, a návrh tuto nerovnost jen napravuje. Podrobnější reakce na přípis NCOZ najdete na webu České kryptoměnové asociace.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Dáňsko

Dánská Rada pro daňové právo vypracovala 93stránkovou zprávu o danění kryptoaktiv. Doporučuje v ní danit všechna kryptoaktiva podle stejných pravidel a zvažuje tři modely jejich zdanění – daň z kapitálových výnosů v okamžiku prodeje (realisations), daň z čistého zisku (nettoresultat), kdy se jednou za rok sečtou všechny zisky a ztráty investora, a zdanění portfolia (lagerbeskatnings), při kterém se daní jednou za rok hodnota portfolia.

Rada se ve zprávě přiklání k poslednímu modelu a doporučuje jeho uzákonění. Kryptomagazín Cointelegraph z toho dovozuje, že možná už v roce 2026 budou dánští investoři platit daň z nerealizovaných zisků a ztrát.

Doporučení samozřejmě neznamená, že zákon vznikne, že bude schválený a že začne platit, moc ale nepochybuju, že různé formy nového danění krypta evropští politici tvořit a prosazovat budou. Ostatně v Itálii zrovna vláda zvažuje speciálně pro bitcoin zvýšení daně z kapitálových výnosů z 26 na 42 procent. Už od roku 2025.

Braiins vstupují do Firefish

Ohnivá ryba z českého bitcoinového rybníčka. Do startupu Firefish, který se zabývá půjčkami krytými bitcoinem, vstoupila v novém kole sbírání investic nejen česká, ale i světová legenda firma Braiins. Celkem Firefish v tomto investičním kole získali přes 1,8 milionu dolarů, tedy asi 42 milionů korun. Braiins za své peníze získávají patnáct procent společnosti.

Braiins jsou provozovatelem nejstaršího těžebního poolu na světě, ale také dodavatelem softwaru pro bitcoinové těžaře. Ti často potřebují na provoz kapitál ve fiat měně a prodávají kvůli tomu vytěžené krypto. Firefish jim může nabídnout půjčku proti bitcoinové zástavě, což je v mnoha ohledech výhodnější. Braiins proto plánují začlenit nabídku Firefish přímo do svých produktů a otevřít tak startupu nový obrovský trh.

Microsoft zváží investování do bitcoinů

Společnost Microsoft zváží investici do bitcoinu. Společnost bitcoinové investice zařadila na návrh akcionářů jako bod k projednání na příští valné hromadě, plánované na 10. prosince.

Představenstvo společnosti ovšem doporučuje hlasovat proti návrhu. Navrhovatel, think tank National Center for Public Policy Research, doporučuje investice do bitcoinu uvážit, protože přináší lepší zhodnocení než tradiční dluhopisy. Manažeři ale oponují tím, že už ji dávno uvážily a že vysoká volatilita bitcoinu je nevhodná pro stabilní firemní finance.

„Microsoft už dřív zahrnul bitcoin i další kryptoměny mezi zvažované možnosti investic,“ píše představenstvo akcionářům, „a trendy a vývoj v oblasti kryptoměn sleduje i nadále.“

Pokud by ale nakonec valná hromada hlasovala jinak, stal by se Microsoft největším veřejně obchodovaným kryptoinvestorem a předstihl by Saylorovu MicroStrategy a Muskovu Teslu.

Michael Saylor klidní bouře

Saylor má ale teď jiné problémy než se dívat, jestli ho nepředbíhá Microsoft. Zakladatel společnosti MicroStrategy musel krotit vášně rozlícených bitcoinových maximalistů

V rozhovoru s Madison Reidyovou totiž řekl, že přesunem kryptoaktiv do bank nemají lidé co ztratit a že je fajn, když bitcoin drží velké entity, které uznávají vlády a jejich pravidla. Ty, kteří trvají na tom, že jediná správná možnost je self-custody, tedy vlastní úschova ve vlastní peněžence, protože jinde o ně můžou přijít třeba znárodněním, označil za „paranoidní kryptoanarchisty“ a zároveň navrhl, ať držitelé bitcoinu klidně svěří svoje aktiva bankám, které jsou „příliš velké na to, aby mohly padnout“ a které jsou „vytvářeny jako správci finančních aktiv“.

Pro jistotu si to tedy zopakujme: „Nemáte klíče, nemáte mince.“ jakmile má plnou kontrolu nad vašimi aktivy třetí strana, nejen teoreticky vás o ně může připravit, můžou jí být zabavena úřady o hrozbě útoku tuto třetí stranu nemluvě.

„Podporuji vlastní úschovu pro ty, kteří chtějí a mohou, právo na vlastní úschovu pro všechny a svobodu volby formy úschovy a správce pro jednotlivce a instituce po celém světě,“ napsal Saylor v usmiřujícícm příspěvku na síti X.

Rychlovka pod čarou: Podle pohybů na blockchainu sledovaných společností Arkham Intelligence se zdá, že někdo ukradl přibližně 20 milionů dolarů (467 milionů korun) ve stablecoinech a etherech z peněženek patřících vládě USA.

