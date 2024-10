FBI si razí vlastní kryptoměnu. Satoshi zůstal neodhalen. Týden v kryptu

V HBO měli silné řeči, ale Satoshiho nenašli. Z Coinbase možná zmizí Tether, kvůli EU. Crypto.com vrací úder, ještě než přišel. Argentinské peso míří do pekla a Argentinci věří v stablecoiny. FBI svým tokenem napálila podvodníky. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 12. 10. 2024

HBO odvysílalo dlouho očekávaný dokument Money Electric. Inzeruje ho jako „celosvětové investigaci, jejímž cílem je vyřešit jednu z největších záhad internetu“. Tedy odhalit identitu tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota.

Trvá to skoro dvě hodiny, vyslechneme si rozhovory s řadou lidi, tvůrci sledují různé stopy – a nakonec bez přesvědčivějších důkazů za Satoshiho označí Petera Todda. Jeden z prvních bitcoinových vývojářů to ale samozřejmě – ne poprvé – popírá.

Před odvysíláním Money Electric se na Polymarketu, platformě, kde si můžete vsadit krypto na výsledek prakticky jakékoli budoucí události, uzavíraly sázky na různá jména. Celkem lidi vsadili v přepočtu asi 450 milionů dolarů, odhadovali, že HBO odhalí Lena Sassamana Nicka Szaboa, Adama Backa nebo Davida Kleimana – zkrátka obvyklé podezřelé. Todda nikdo ani nezmínil.

HBO si tedy nahnalo sledovanost, ale tím to končí. Kdo je nebo byl Satoshi Nakamoto, dál nevíme. A pro bitcoin je to jenom dobře.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Coinbase škrtá v evropské nabídce

Burza Coinbase hodlá na konci roku vyřadit z nabídky stablecoiny, které nebudou v souladu s lonis chválenou evropskou regulací MiCA (Markets in Crypto-Assets), jejíž ustanovení postupně začínají platit. Mohlo by se to týkat i tetheru (USDT), vůbec největšího stablecoinu. Ten zatím potřebná povolení nemá.

„S ohledem na svůj závazek dodržovat předpisy omezíme od 30. prosince 2024 poskytování služeb uživatelům z Evropského hospodářského prostoru) v souvislosti se stablecoiny, které nesplňují požadavky MiCA,“ uvedl mluvčí burzy.

Evropanům, kteří nevyhovující stablecoiny na Coinbase drží, burza nabídne převod na jiné mince, které požadavky splňují, jako příklad uvádí USD Coin Centre. Trochu pikantní na tom je, že vydavatel tohohle coinu dva zakládající členy a jedním z nich je – Coinbase.

Crypto.com žaluje Komisi pro cenné papíry

O Crypto.com nebylo ve srovnání s ostatními velkými burzami poslední dobou moc slyšet. Pozornosti americké Komise pro cenné papíry (SEC) ale neunikla. Komisaři na burzu poslali Wellsovu výzvu – Wells notice, pojmenovaná po šéfovi SEC ze sedmdesátých let, je upozornění, které komise posílá firmám, proti kterým hodlá podniknout právní kroky. Poslední varování před popravou, dalo by se s trochou nadsázky říct.

Důvod, proč komisaři na burzu píšou, je obvyklý: komise se rozhodla tokeny obchodované na Cryto.com považovat za cenné papíry, tedy za předmět svého dozoru a regulace, jejímž pravidlům burza nedostála.

V Crypto.com si to nenechali líbit a v úterý podali na SEC žalobu. Tvrdí, že federální úřad překračuje svoje pravomoci, když se pokouší regulovat kryptoměny. Kromě SEC jako instituce míří žaloba jmenovitě i na jejího předsedu SEC Garyho Genslera a čtyři další komisaře.

„Naše žaloba tvrdí, že SEC jednostranně rozšířila svou pravomoc nad rámec zákonných limitů a zavedla nezákonné pravidlo, že obchody s téměř všemi kryptoaktivy jsou obchody s cennými papíry,“ uvedlo Crypto.com.

Pomalu začíná platit, že kdo nedostal od komise Wells notice, jako by v kryptosvětě nebyl. Obálku s pruhem už dostaly například Robinhood, Coinbase nebo NFT tržiště OpenSea.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci investovat

Chci rezervu pro děti

Chci si plnit sny Chci dobře investovat

Nouze naučila Argentince stablecoiny

Výzkum, který ve středu zveřejnila firma Chainalysis, ukázal, že Argentinci používají stablecoiny skoro nejvíc celé z Jižní Ameriky. Transakce se stablecoiny tvoří přes 60 procent krypto transakací v zemi. Víc je používají už jen Kolumbijci.

Důvod zdejší obliby stablecoinů není překvapivý: podle Chainalysis je to obří argentinská inflace. Stablecoiny si místní kupují, protože jsou vázané na hodnotu pevnějších měn, zejména amerického dolaru.

„Zájem Argentinců o stablecoiny poukazuje na roli kryptoměn na nestabilních trzích a na to, jak občané mohou díky přijetí kryptoměn lépe ovládat svou finanční budoucnost bez ohledu na oficiální měnovou politiku,“ komentují to analytici Chainalysis.

Mimochodem: Data společnosti CoinGecko ukazují, že 24hodinový objem obchodů se dvěma největšími stablecoiny –Tetherem a USD Coinem –je mnohem vyšší než u bitcoinu. Je to proto, že „digitální dolary“ lze použít k bezproblémovému vstupu do burzovních obchodů i výstupu z nich, aniž by bylo nutné interagovat s fiat světem.

Co je stablecoin Zdroj: Shutterstock Kryptoměna s relativně pevnou cenou, která je navázaná na některou z fiat měn, nejčastěji na americký dolar. Obvykle fungují tak, že soukromá společnost vydává digitální tokeny a drží v rezervách fiat peníze, které je kryjí.

Token provokatér

FBI obvinila tři krypto firmy a 15 osob z manipulace s trhem. Zatýkalo se a zabavovala digitální aktiva v hodnotě 25 milionů dolarů (562,5 milionu korun).

Zajímavé na tom ale je především to, že jde o první případ, kdy FBI vytvořila falešný token, s jehož pomocí podvodníky dopadla.

Obviněné firmy se podle agentů podílely na fingovaném obchodování s cílem uměle zvýšit objemy obchodů. Pomocí falešného tokenu NexFundAI vytvořeného na ehtereu se FBI podařilo firmy nalákat k účasti na podvodných transakcích a odhalit, jak manipulují s hodnotou kryptoměn.

Vyšetřovatelé shromáždili značné množství důkazů, k těm hlavním patří nahrávka jednatele jedné z obviněných společností, na které podrobně popisuje, jak jeho firma využívá větší množství peněženek k rychlému obchodování a nafukování objemu obchodů. „Své peněženky použijeme k obchodování desetkrát nebo dvacetkrát za minutu (…) uživatelé vidí, jak čísla stoupají…“ Vzpomeňte si na to, až budete mít nutkání koupit memecoin, který „zaručeně udělá stonásobek“.

Rychlovka pod čarou: Známý mimomainstreamový ekonom Tyler Cowen si dovolil dát tip porotcům ze Švédské národní banky, kteří vybírají laureáty takzvané Nobelovy ceny za ekonomii. Černým (a nakonec vítězným) koněm nobelovských dostihů by si podle něj zasloužil být zakladatel etherea Vitalik Buterin. Proč? Protože „v monetární ekonomii něco doopravdy udělal“. Tak uvidíme 14. října.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem