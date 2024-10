Přes Robinhood koupíte bitcoin už i do své peněženky. Týden v kryptu

Na Blízkém východě je horko, srazí to cenu bitcoinu? Těžařům klesají zisky a sága Ripple versus regulátor má další díl, Solana odstrašujícím příkladem. A Robinhood potěšil Evropu. Je tu další Týden v kryptu.

5. 10. 2024

Minulý týden už už všichni viděli bitcoin minimálně na 70 tisících dolarech (1,575 milionu korun) za minci, ale nakonec je všecko jinak. Bitcoin předvedl obrat o 180 stupňů a z cen okolo 66 tisíc dolarů (1,485 milionu korun) se zřítil těsně pod 60 tisíc (1,350 milionu korun), tedy skoro o 10 procent.

Podle Geoffa Kendricka ze společnosti Standard Chartered tlačí bitcoin pod 60 tisíc dolarů obavy z vývoje světové politiky. „Riziko konfliktu na Blízkém východě může vést k poklesu ceny bitcoinu, investoři by ho ale měli pochopit jako nákupní příležitost,“ tvrdí Kendrick a upozorňuje na lepšící se výhledy Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Trump je v Americe považovaný za prezidentského kandidáta vstřícnějšího ke kryptu.

To co ale Kendricka vede k optimismu ohledně dalšího růstu bitcoinu, je počet nakupovaných opcí na bitcoin a jejich realizační cena. „Objem otevřených pozic na kupní opci s expirací 27. prosince při realizační ceně 80 tisíc dolarů vyskočil za poslední dva dny na burze Derebit o 1300 bitcoinů,“ upozorňuje Knedrick. To znamená, že rychle přibývá počet lidí, kteří jsou ochotni si zaplatit za garanci toho, že si po Vánocích budou moct koupit bitcoin za 80 tisíc dolarů, a věří, že se jim za tu cenu koupě vyplatí.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Těžaři bitcoinů v nesnázích?

Podle nových dat mají bitcoinoví těžaři problém. Jejich ziskovost je rekordně nízko. Analytici JPMorgan Chase vypočítali, že hrubý zisk těžařů z odměn za vytěžení bloků klesl v září o šest procent. Je to už třetí měsíc za sebou, co jejich příjmy klesají.

Zásadní podíl na tom má dubnový halving. Při halvingu, ke kterému dochází zhruba co čtyři roky, se odměny, které těžaři dostávají, snižují na polovinu. Analytici odhadují, že letošní halving může těžařským společnostem snížit roční příjmy až o deset miliard dolarů (225 miliard korun).

Přesto ale nedochází k velkému odpojování těžařů od sítě, spíš naopak. Obtížnost bitcoinové těžby stále roste a bitcoin těží stále víc strojů.

Ripple versus komisaři, díl 749

Nekonečný seriál Ripple versus komisaři z Komise pro cenné papíry (SEC) pokračuje. Americký regulátor finančních trhů se odvolává proti předchozímu rozsudku ve sporu se společnosti Ripple, vydavatelem tokenu XRP.

Komise pro cenné papíry podala proti žalobu proti Ripple už v roce 2020. Prodej tokenů XRP byl podle ní nezákonný, aktivum komisaři mají za neregistrovaný cenný papír.

Soud 13. července 2023 rozhodl, že zatímco programatický prodej XRP neporušuje zákony o cenných papírech, při přímém prodeji institucionálním investorům XRP funguje jako cenné papíry.

Ripple pak slavil malé vítězství letos 7. srpna, když mu soud nařídil zaplatit občanskoprávní pokutu „jen“ 125 milionů dolarů (2,8 miliardy korun), tedy výrazně míň než dvě miliardy dolarů (45 miliard korun), které SEC původně požadovala. Soud taky částečně vyhověl Ripplu a zamítl původní návrhy komise, jak dál při prodeji tokenu XRP.

„Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí okresního soudu ve věci Ripple je v rozporu s desetiletími precedentů Nejvyššího soudu a zákonů o cenných papírech, a těšíme se, až budeme moci předložit své argumenty v novém projednávání,“ komentoval nynější odvolání mluvčí SEC pro server The Block.

Cena XRP na reagovala propadem o zhruba 20 procent.

Vývoj ceny XRP (Ripple) Zdroj: peníze.cz

Snowden se opřel do Solany

Nejznámější whistleblower světa Edward Snowden dal ve svém vstupu na singapurské konferenci Token2049 Solanu za příklad toho, jak nevytvářet blockchain.

Solanu Snowden zkritizoval za to, že její přístup je centralistický, že sice využívá dobré nápady, ale centralizuje je, aby byl protokol rychlejší a levnější. Tím se z něj stává systém, který vám kdokoliv může jednoduše vzít.

Dodal ale taky, že pro mocné není zatím Solana příliš zajímavá, protože její použití se omezuje spíše na memecoiny a podvody než na cokoliv, co by pro ně mělo hodnotu.

Já dodávám, že kromě výš řečeného se Solana proslavila taky dlouhými výpadky, takže není třeba Snowdena, aby se jí člověk raději vyhýbal.

Robinhood spustil krypto převody i v Evropě

Populární investorská platforma Robinhood spustila převody kryptoměn i pro evropské zákazníky a umožňuje jim tak vkládat i vybírat digitální aktiva. Tyto služby byly zatím dostupné jen v USA a evropští zákazníci byli omezeni na obchodování pouze v rámci platformy, nemohli své kryptoměny přesouvat na externí burzy nebo do vlastních peněženek.

Podle tiskové zprávy aktualizace umožňuje od 1. října uživatelům převádět přibližně dvacet kryptoměn, včetně těch hlavních, jako jsou bitcoin, ethereum, solana nebo stablecoin USDC.

Jak jistě pravidelný čtenář Týdne v kryptu ví, jakákoliv kryptoměna uložená mimo jeho peněženku není technicky jeho, takže do této změny se nedalo o nákupu kryptoměn v aplikaci Robinhood fakticky mluvit. Je dobře, že i mainstreamová aplikace, jako je Robinhood, už přispívá k propagaci ukládání krypta do vlastní peněženky.

Rychlovka pod čarou: Za týden se koná v Ostravě pátý ročník bitcoinové konference ChainCamp. Pořadatelé fanoušky překvapili oznámením, že tento ročník bude taky poslední.

Tomáš Krause

