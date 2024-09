Probudil se Satoshi Nakamoto? Konec daně z bitcoinu se blíží. Týden v kryptu

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 28. 9. 2024

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny souhlasí s tím, aby byl při projednávání implementace nových evropských předpisů v Česku přijat pozměňovací návrh, který mimo jiné mění i danění zisku z prodeje kryptoměn a staví je na roveň většině investičních aktiv.

Za prvé návrh obsahuje osvobození od placení daní, když příjmy z prodeje krypta nepřesáhnou ve zdaňovacím období (standardně kalendářní rok) sumu sto tisíc korun. To by mělo znamenat konec nesmyslného danění každé kávy placené bitcoinem – což by se mělo podle platných zákonů dít.

Ještě zajímavější je ale další bod, který by měl přinést tolik očekávaný časový test. Daň z prodeje by se neměla platit, „přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto kryptoaktiva při jeho úplatném převodu dobu tří let“. Přeloženo do češtiny: pokud budete bitcoin či jiné krypto držet tři roky a pak ho prodáte, neplatíte žádnou daň.

Návrh samozřejmě nemusí projít nebo může projít v jiné podobě – nic ještě není jisté. Sázím ale na to, že poslanci mají bitcoin také nakoupený a nebudou mít důvod zmíněné body měnit.

Hledáte výhodný firemní úvěr? Klikněte ZDE.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Probral se Satoshi?

Na bitcoinových adresách patřících lidem, kteří bitcoin těžili už v dobách, kdy ho ještě pakticky nikdo neznal, byl minulý týden zaznamenán pohyb. Neznámý těžař, který vytěžil bloky číslo 2247, 2401, 2455, 2486 a 2690, přesunul celkem 250 bitcoinů (necelých 371 milionů korun).

Jde o bitcoiny vytěžené na přelomu ledna a února roku 2009, takže to samozřejmě vyvolalo spousty otázek. Včetně té, jestli to nemůžou být bitcoiny samotného Satoshiho Nakamota. Tenkrát se o bitcoin zajímal jen on a pár nadšenců okolo něj.

Proč to Satoshi nejspíš není, skvěle vysvětluje na Michal Novák na síti X. Zjednodušeně řečeno: vytěžený blok obsahuje některé doplňkové informace, ze kterých jde poměrně přesně určit, které bloky kdo těžil, respektive které těžila jedna osoba. Dokážeme tak určit, které pravděpodobně těžil Satoshi – a ty diskutované do daného vzorce nezapadají.

Mnohem pravděpodobnější jsou tedy teorie, že někdo mohl najít svůj starý disk, že se někdo probudil po 15 letech z kómatu anebo že prostě někdo prokázal mimořádně pevnou vůli a celou dobu bitcoiny hodloval.

Samourai Wallet žije dál

Skupina vývojářů oznámila, že provedla fork kódu peněženky Samourai Wallet a vydala první verzi peněženky, která vychází z práce týmu Samourai, pod novým názvem Ashigaru Open Source Project.

„Věříme, že každý by měl mít možnost zapojit se do mírumilovného, dobrovolného a soukromého obchodování na internetu bez sledování, dohledu nebo cenzury,“ říkají vývojáři Ashigaru. Sami sebe označují za bývalé uživatele Samourai Wallet bez vazby na její vývojáře.

Připomeňme, že vývojáři a zakladatelé Samourai Wallet byli v dubnu 2024 zatčeni kvůli obvinění z praní špinavých peněz. Podle ministerstva spravedlnosti USA provedli nezákonné transakce v hodnotě více než dvě miliardy dolarů (45 miliard korun) a umožnili transakce za víc než sto milionů dolarů (2,25 miliardy korun), které byly předmětem praní špinavých peněz. To všechno proto, že peněženka umožňovala zvyšovat soukromý transakcí tím, že mince takzvaně mixovala. Podle úřadů jsou zkrátka autoři softwaru zodpovědní za to, co s ním uživatelé dělají.

Ellisonová dostala dva roky za krach FTX

Caroline Ellison byla v USA odsouzena ke dvěma letům vězení za svou roli při krachu krypto burzy FTX, který je označován za jeden z největších finančních podvodů v historii Spojených států. Devětadvacetiletá Ellisonová byla ve firmě vysoce postavenou manažerkou a je také bývalou přítelkyní zakladatele Sama Bankmana-Frieda. Ten sám už dřív dostal 25 let vězení.

V rámci dohody o přiznání viny se Ellisonová přiznala k obviněním včetně podvodů a praní špinavých peněz a svědčila proti Bankmanovi-Friedovi. Jejím obhájcům se ale nepovedlo přesvědčit soud, aby ji neposílal do vězení a spokojil se s podmínkou. Na druhou stranu jsou dva roky výrazně lepší, než 110 let, které jí hrozily.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci investovat

Chci rezervu pro děti

Chci si plnit sny Chci dobře investovat

Soudce Lewis Kaplan sice označil její spolupráci s prokurátory za pozoruhodnou, ale zároveň řekl, že se těžce provinila a že její pomoc a lítost nad zločiny by neměly být propustkou z vězení.

Z vězení jde naopak na svobodu zakladatel Binance Changpeng Zhao (Čchang-pcheng Čao) známý jako CZ. Propuštěn má být v neděli, ale je možné, že kvůli víkendu se dostane na svobodu už v pátek po uzavírce tohoto textu. Sedmačtyřicetiletý CZ si odpykal svůj čtyřměsíční trest, který nastoupil v červnu, ve federálním nápravném zařízení v kalifornském Lompocu.

PayPal umožní nákup, držení a prodej kryptoměn na firemních účtech

Společnost PayPal oznámila, že umožňuje na amerických firemních účtech nakupovat, držet, prodávat a převádět podporované kryptoměny přímo ze PayPal účtů a rozšiřuje tak svou nabídku kryptoměn pro obchodníky.

„Od doby, kdy jsme spustili možnost, aby spotřebitelé služeb PayPal a Venmo mohli nakupovat, prodávat a držet kryptoměny ve svých peněženkách, jsme se získali hodně informací o tom, jak chtějí své kryptoměny používat,“ řekl Jose Fernandez da Ponte, senior viceprezident pro blockchain, kryptoměny a digitální měny v PayPalu. „Majitelé firem stále častěji vyjadřují touhu míst stejné možnosti, jako mají spotřebitelé. Máme radost, že můžeme tuto poptávku uspokojit.“

PayPal tak navazuje na spuštění krypto služeb pro soukromé osoby v roce 2020 a na spuštění vlastního stablecoinu PayPal USD, krytého americkým dolarem v roce 2023.

Rychlovka pod čarou: Dvaačtyřicet amerických kongresmanů vyzvalo předsedu americké Komise pro cenné papíry (SEC) Garyho Genslera, aby umožnil bankám nabízet úschovu kryptoměn. Nyní to není prakticky možné kvůli nařízení SAB 121, které vyžaduje, aby banky uváděly kryptoaktiva svých klientů ve svých rozvahách, což banky od správy krytptoaktiv odrazuje.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem