Bitcoin za 13 milionů dolarů? Ether ho už nestíhá. Týden v kryptu

Bitcoin v posledních týdnech zrovna nezáří, ale Michael Saylor, zakladatel a šéf firmy MicroStrategy, bitcoinerům stále vlévá optimismus do žil. V pondělí v televizi CNBC mluvil až takhle odvážně:

„Moje dlouhodobá předpověď je, že bitcoin se během 21 let dostane na 13 milionů dolarů [skoro 300 milionu korun –pozn. red.]. Teď představuje desetinu procenta světového kapitálu a já myslím, že se dostane na sedm procent.“

Saylorova MicroStrategy je největší veřejný držitel bitcoinu. Vlastní přes procento celkové nabídky. A Saylor se neustále snaží přesvědčit ostatní společnosti, aby přijaly stejnou strategii. Optimistou tedy asi být musí.

Každopádně do roku 2045 se může stát cokoliv. A nezapomeňte, že jestli někdo před deseti lety předpovídal, že dneska bude bitcoin za šedesát tisíc dolarů, taky se na něj asi většina lidí koukala jako na blázna.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Je ether mrtev? Nebo jen spí?

Dominance bitcoinu na trhu s kryptem roste a jasně ukazuje, jak bitcoin posiluje vůči všem altcoinům. Zaostává i dvojka mezi kryptoměnami.

Cena etheru vůči bitcoinu se pohybuje kolem 40měsíčního minima. Jeho cena v dolarech je pak prakticky stejná jako v lednu, ačkoli bitcoin je o 36 procent výš. Poptávka po etheru klesá, investoři prý jednoduše dávají přednost bitcoinu.

Na ethereovém blockchainu klesá počet aktivních adres, což je rychlý a spolehlivý ukazatel poptávky po podkladovém tokenu. Současný měsíční průměr 430 250 denně aktivních adres je o 7,7 procenta nižší než před 90 dny a ani zdaleka se neblíží hodnotě 686 350 zaznamenané v květnu 2021. Data tak poměrně jasně ukazují, že uživatelé ethereového blockchainu provádějí míň a míň transakcí a zájem o měnu upadá.

Vývoj ceny etheru Zdroj: peníze.cz

Monero pořád anonymní. Když se přičiníte

Monero je považované za absolutně anonymní minci a na té pověsti si zakládá. Ze společnosti Chainalysis, která se zabývá analyzováním blockchainů, ale před několika dny uniklo video, na kterém má být vidět, jak se společnosti podařilo vysledovat monerové transakce.

Jenže ono to asi nebude tak žhavé.

Csilla Brimerová z Monera na serveru Decrypt vysvětlila, že firma byla schopna vysledovat transakce monera jen díky tomu, že vytvořila vlastní „falešné proxy uzly“, které sbíraly IP adresy uživatelů.

Brimerová zdůraznila, že soukromí uživatelů blockchainu monera zůstává bez ohrožení, pokud provozují vlastní monero uzly nebo používají anonymizační nástroj jako Tor, který skryje jejich IP adresu. Ochrana je tedy jednoduchá.

Csilla Brimerová už v minulosti vyvracela zprávy o prolomení anonymity monera, i tehdy podle ní šlo o nedostatečnou opatrnost uživatelů.

Vývoj ceny monera Zdroj: peníze.cz

Británie zavádí kryptověci třetí kategorie

Vláda Spojeného království předložila parlamentu návrh zákona, který upravuje právní postavení digitálních aktiv včetně kryptoměn, nezaměnitelných tokenů (NFT) a tokenizovaných reálných aktiv (RWA).

Podle návrhu se tato aktiva budou považovat za osobní majetek. Zákon má poskytnout zákonný rámec, kterým se bude právo řídit v případě sporů vlastnictví kryptoaktiv.

Ústředním bodem návrhu je zavedení nové kategorie majetku. Anglické právo, vycházející ze starého common law, zná dva typy věcí, které může člověk vlastnit. Jednak ty, které přímo drží, jako peníze nebo auto - těm se říká things in possession. Jednak ty, které zakládají nějaký nárok, tedy pohledávky, things in action – to jsou třeba dlužní úpisy nebo akcie. O krpytoaktivech návrh mluví jako o „věcech třetí kategorie“, third cateogry things.

Bitcoin na dresech ve švýcarské lize

Švýcarská krypto směnárna Relai se stala sponzorem hokejového týmu EHC Biel a kromě loga Relai bude na dresech týmu v druhé nejvyšší švýcarské soutěži i ikonické oranžové logo bitcoinu.

„Je čas uvést bitcoin na velké jeviště a dostat ho k co nejětšímu počtu očí. Proto jsme navázali spolupráci s EHC Biel a zasponzorovali jejich hokejový tým, aby v nadcházející sezoně byla loga bitcoinu a Relai viditelná v každém zápase,“ stojí v prohlášení směnárny.

Nechci našim českým směnárnám nějak napovídat, ale hokej u nás taky docela frčí…

Rychlovka pod čarou: Minulou sobotu to byly přesně tři roky, co se se Salvador stal první zemí na světě, která přijala bitcoin jako oficiální měnu. Salvador nezkrachoval, jak mu někteří předpovídali a nakupuje od té doby jeden bitcoin denně. Dnes drží bitcoiny v hodnotě asi 343 milionů dolarů.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

