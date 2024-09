Co se děje

| rubrika: Co se děje | 21. 9. 2024

Cena bitcoinu se v pátek dotkla 64 tisíc dolarů (1,44 milionu korun), což je cena, na které byl naposledy před měsícem; v mezidobí klesl až pod 53 tisíc dolarů (1,19 milionu korun). Od lokálního dna je tak cena vyšší už o víc než 20 procent.

Bitcoinu tento týden pomohlo, když americká centrální banka konečně snížila (hned o půl procentního bodu) úrokovou sazbu, i to, že Bank of England snižování sazeb zastavila a Bank of Japan sazby neměnila.

Pozitivně naladění jsou i obchodníci. Údaje společnosti CoinGlass ukazují, že od úterý došlo ke skokovému nárůstu sázek na bitcoin o téměř pět miliard dolarů, což je známkou rychlého vstupu nových peněz na trh. Že jsou obchodníci nakloněni sázkám na vyšší ceny, ukazuje poměr aktivního objemu nákupů a aktivního objem prodejů.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Louisiana bere krypto

Správce financí spojeného státu Louisiana John Fleming oznámil, že místní občané budou moct státu platit pomocí vybraných kryptoměn. A rovnou dodal, že první taková platba už proběhla – šlo o pokutu udělenou louisianským úřadem pro divokou přírodu a rybolov, uhrazená byla v bitcoinu pomocí nadstavby Lightning Network.

Hledáte výhodný firemní úvěr? Klikněte ZDE.

Platby na státní účty se dají uskutečnit díky spolupráci se společností Bead Pay a dalšími partnery, stát ale nedostává přímo krypto, to si nechá u Bead Pay převést na dolary.

Pro bitcoin je to samozřejmě hezká reklama, ale z hlediska uživatele nedává smysl platit státu tvrdými penězi, jako je bitcoin. Rozumnější přece je dát mu inflační fiat peníze.

Salvador má vyrovnaný rozpočet – díky bitcoinu

„Oznamuji, že 30. září tohoto roku předložíme zákonodárnému shromáždění poprvé po desetiletích plně vyrovnaný rozpočet, aniž bychom se kvůli běžným výdajům museli zadlužit byť jediný cent,“ řekl prezident Nayib Bukele minulou neděli během oslav 203 let nezávislosti Salvadoru.

„Salvador už nebude utrácet víc, než ročně vyprodukuje,“ pokračoval. „Nebudeme si ani půjčovat peníze na splácení úroků z dluhů, které jsme zdědili, dokonce je budeme splácet z vlastní produkce.“

Výnosné investice do nemovitostí? Poradíme! Najdeme vám nejvýhodnější nemovitostní fondy se stabilními výnosy. O nic se nestaráte a své peníze chráníte před inflací. Chci investovat

Chci spořit pro sebe

Chci si plnit sny

Chci rezervu pro děti Chci chytře investovat

Rozpočet na rok 2024 měl deficit 338 milionů dolarů a v roce 2019, kdy se Bukele stal prezidentem, činil schodek dokonce 1,2 miliardy dolarů.

Salvador nemůže tisknout peníze na financování výdajů, protože v roce 2001 přijal jako zákonné platidlo americký dolar. V roce 2021 pak země slavně přidala jako zákonné platidlo i bitcoin. Bukele sice minulý měsíc připustil, že „bitcoin neměl tak široké přijetí, jak jsme doufali“ a že „mohl fungovat lépe a pořád je potřeba nějakých vylepšení, ale jeho zavedení nevedlo k ničemu negativnímu“.

Oficiální dokumenty o salvadorských nákupech bitcoinů neexistují, podle webové stránky NayibTracker ale středoamerická země drží 5874 bitcoinů v celkové hodnotě asi 370 milionu dolarů (8,3 miliardy korun).

Revolut chystá stablecoin

Revolut, který v červenci získal bankovní licenci ve Velké Británii a jehož hodnota byla na začátku letošního roku vyčíslena na 45 miliard dolarů (bilion korun), je prý podle dobře informovaných zdrojů v přípravě vlastního stablecoinu už poměrně daleko.

Mluvčí společnosti Revolut uvedl, že společnost chce rozšířit svou nabídku kryptoměn a zaujmout přístup zaměřený především na dodržování předpisů a stát se bezpečným přístavem pro celou kryptoměnovou komunitu. „Kryptoměny jsou velkou součástí naší víry v bankovnictví bez hranic a máme jasný cíl stát se nejbezpečnějším a nejdostupnějším poskytovatelem služeb v oblasti kryptoaktiv,“ dodal mluvčí.

V lukrativním sektoru stablecoinů, jemuž dominuje USDT společnosti Tether s tržní kapitalizací přibližně 119 miliard dolarů (2,7 bilionu korun), nové mince rychle přibývají. Na druhém místě je USDC společnosti Circle, který má proti USDT přibližně třetinovou velikost. V loňském roce začala vydávat stablecoin i platební společnost PayPal, v příštích týdnech se hodlá připojit vydavatel tokenu XRP firma Ripple a na začátku týdne oznámila na konferenci Token2049 v Singapuru plánované uvedení na trh i společnost BitGo.

Rekordní bitcoinové výpalné

Hackeři, kteří zaútočili na distributora léků Cencora Inc., obdrželi od firmy celkem 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun), což je asi největší známá platba za kybernetické vydírání.

Podle lidí obeznámených se záležitostí proběhla platba vyděračům v březnu ve třech splátkách, a to v bitcoinech. Počáteční požadavek vyděračů byl prý 150 milionů dolarů, jestli se spokojili s polovinou lze to možná brát za úspěch.

Brett Callow, výkonný ředitel společnosti FTI Consulting, která poskytuje poradenské služby a má rozsáhlou praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale prohlásil, že zaplatit 75 milionů dolarů bylo dříve „nemyslitelné“. Nejvyšší známé kybernetické vydírání předtím činilo 40 milionů dolarů. Tolik v roce 2021 zaplatila pojišťovna CNA Financial Corp, uvedla to tehdy agentura Bloomberg.

„Výplaty na úrovni loterijních jackpotů, jako je tato, činí ze zdravotnického a lékařského sektoru atraktivnější cíl, než jakým už je,“ řekl Callow. „Nemluvíme tu o částkách na koupi Ferrari. Jde o částky, za které si můžete vybudovat vlastní armádu.“

Já jen dodám, že nechat si zaplatit výpalné v bitcoinu není příliš moudré – stačí drobná chyba kdykoliv v budoucnosti a už klepe na dveře FBI nebo CIA.

Rychlovka pod čarou: Americká komise pro cenné papíry (SEC) hlásí drobné vítězství v boji s firmami umožňujícími obchodovat s kryptem. Tentokrát to odneslo i u nás známé eToro, které souhlasilo se zaplacením pokuty 1,5 milionu dolarů (33,7 milionu korun) za urovnání obvinění souvisejících s jeho obchodní platformou, která prý umožňovala nákup a prodej některých kryptoaktiv jako cenných papírů.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem