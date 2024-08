Jako výhra v loterii. Vytěžil bitcoiny za 4,5 milionu. Týden v kryptu

Šance, že se to povede, je malá. Velmi malá. A teď to přišlo v krátké době potřetí. Samostatný bitcoinový těžař našel ve čtvrtek blok číslo 858978. Získal za to odměnu 3,275 bitcoinu, tedy (momentálně) zhruba 200 tisíc dolarů nebo 4,5 milionu korun.

Když se podobný kousek se povedl jinému těžaři loni v prosinci, psalo se, že je to výjimka, která se stává jednou za pět let. Znovu udeřilo zhruba před měsícem a teď tedy můžeme říkat, že je to příhoda, ke které dochází maximálně – kolikrát sestro? – třikrát za pět let.

Z historie toho, kdo jaký blok vytěžil, je jasně vidět, že šance samostatného těžaře vytěžit blok je jen o něco vyšší než šance vyhrát v loterii. Drtivou většinu bloků dneska těží pooly. Tedy sdružení, ve kterých těžaři bitcoin dobývají společně.

Funguje to podobně jako měla fungovat zemědělská družstva: každý dá do placu svůj výpočetní výkon, a když vytěží blok a získají odměnu, podělí si ji podle toho, kolik kdo dal výkonu. Jeden prvních poolů mimochodem – a poslední z těch průkopnických, který dodnes funguje – je český Slash pool, nyní pod názvem Braiins pool.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Před deseti lety odešel Hal Finney

Ve středu jsme si připomněli desáté výročí smrti Hala Finneyho, kryptografa a počítačového vědce, který sehrál klíčovou roli v počátcích bitcoinu. Dost lidí dokonce věří, že právě Finney, který zemřel v roce 2014, by mohl být tajemný Satoshi Nakamoto.

Finney jako jeden z prvních rozpoznal revoluční potenciál nápadu Satoshiho Nakamota, stal se jeho spolupracovníkem a aktivně se na vývoji bitcoinu podílel. Byl taky jednou ze stran vůbec první bitcoinové transakce – Nakamoto byl odesilatel a Finney adresát.

Přestože mu v roce 2009 diagnostikováli ALS a choroba ho postupně připravovala o hybnost, Finney dále do vývoje bitcoinu přispíval. Používal software pro sledování očí a tak pracoval: „Dnes jsem v podstatě ochrnutý. Výživu přijímám jednou hadičkou a dýchat mi pomáhá další hadička,“ psal v březnu 2013 na fórum Bitcoin Talk. O rok později nemoci podlehl.

Můžete si za to sami, že baštíte Elona

Elon Musk a jeho společnost Tesla dosáhli zamítnutí žaloby, která je vinila z manipulace s cenou dogecoinu. Tou prý měli způsobit škodu ve výši 258 miliard dolarů (5,8 bilionu korun). Investoři vinili Muska z toho, že během dvou let zvýšil cenu dogecoinu o víc než 36 000 % a pak ji nechal padnout.

Soudce, který žalobu zamítl, uvedl, že se žalovaní dopustili v tweetech několika „podstatných zkreslení“ – například Muskovo prohlášení, že se stane oficiálním generálním ředitelem dogecoinu a že může umístit dogecoin do SpaceX a letět s ním na Měsíc.

Dodal také ale i to, že „žádný rozumný investor nemůže spoléhat na tweety Elona Muska jako na rozumnou investiční radu”.

Vývoj ceny dogecoinu Zdroj: peníze.cz

Hlídači finančního trhu si chtějí posvítit na NFT

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) se zajímá o OpenSea, populární tržiště s NFT: „Společnost OpenSea obdržela oznámení Wells od SEC, která nám vyhrožuje žalobou, protože se domnívá, že NFT na naší platformě jsou cenné papíry,“ napsal generální ředitel OpenSea Devin Finzer na sociální síti X.

OpenSea není první krypt společnost, která od SEC takové oznámení dostala. V dubnu to byla decentralizovaná burza Uniswap, dřív kryptoburzy Coinbase a Kraken nebo populární obchodní platforma Robinhood.

Jak Finzer upozorňuje, komise vkročila na neprobádané území. Vedla už dřív dva spory kvůli NFT s projekty Impact Theory a Stoner Cats, obě žaloby byly ale urovnány mimosoudně.

Cardano se chystá na obří upgrade

Cardano, které v roce 2017 spustil spoluzakladatel etherea Charles Hoskinson, směřuje ke svému největšímu upgradu za poslední dva roky. Upgrade, známý jako „Chang hard fork“ měl původně proběhnout tento týden, ale Hoskinson oznámil, že byl odsunut na 1. září, aby na něj burzy mohly připravit své systémy.

Hard fork je zásadní změna blockchainu, která zneplatní starší verze. Někdy sporné, ale často plánované a koordinované hard forky můžou uživatelům i vývojářům přinést velké změny, včetně nových funkcí nebo oprav problémů.

Hlavní novinkou bude možnost zavést funkce správy blockchainu. Ti, kteří vlastní ADA, nativní token cardano, budou moci volit zástupce a hlasovat o návrzích na zlepšení i o budoucích technických změnách blockchainu cardana.

Rychlovka pod čarou: Ve volebním programu koalice Spolu v Libereckém kraji se objevila zajímavá věta v kapitole doprava: „Zajistíme možnost platby jízdenek prostřednictvím bitcoinu v krajském dopravci ČSAD Liberec.“

