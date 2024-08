Bitcoin byl ve slevě a nabízí ho první velká banka. Týden v kryptu

Bitcoin byl nejlevnější za poslední půlrok a poradci Morgan Stanley ho smí nabízet klientům. V Brazílii mají ETF na solaně, Ripple zaplatí pokutu „jen“ 125 milionů dolarů a Černá Hora nevydá Do Kwona do USA. Je tu další Týden v kryptu.

Před dvěma týdny stál bitcoin skoro 70 tisíc dolarů (1,62 milionu korun). V pondělí se ale cena zřítila až pod 50 tisíc dolarů (1,16 milionu korun) a bitcoin jste mohli koupit za ceny, které jsme naposledy viděli v únoru. Co se stalo?

Prudký pokles se časově shodoval s propadem akciových trhů po celém světě, které srazily dolů obavy z recese. Vše odstartoval japonský index Nikkei, který spadl o více než osm procent a zaznamenal nejhorší dvoudenní propad od roku 1987.

Rostoucí úrokové sazby, neuspokojivé výsledky technologických společností a známky ekonomické slabosti, jako byla páteční zpráva o zaměstnanosti v USA, otřásly důvěrou investorů. A bitcoin, který se často chová jako technologická akcie, je následoval směrem dolů.

Přestože někteří analytici varují, že pokračující poklesy by mohly signalizovat konec býčího trhu a vést k nastartování medvědí fáze, jiní tvrdí, že jde jen o mírnou korekci před novým historickým maximem.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Morgan Stanley nabídne bitcoinová ETF

Banka Morgan Stanley minulý pátek oznámila svým finančním poradcům, že jim brzy umožní nabízet vybraným klientům bitcoinové ETF, což je první případ mezi velkými bankami na Wall Street. Tento krok jedné z největších světových firem zabývajících se správou majetku je dalším důkazem o přijetí bitcoinu finančním mainstreamem.

Podle lidí obeznámených se situací může zhruba 15 000 finančních poradců firmy od středy nabízet klientům nákup akcií dvou burzovně obchodovaných bitcoinových fondů. Konkrétně má jít o iShares Bitcoin Trust od BlackRocku a Wise Origin Bitcoin Fund od Fidelity. Stejné zdroje dodávají, že Morgan Stanley tak učinila v reakci na poptávku klientů a ve snaze sledovat vyvíjející se trh s digitálními aktivy.

Bitcoin čas od času kritizují velká jména finančního světa jako je banka JPMorgan Chase Jamieho Dimona nebo společnost Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Není tedy až tak překvapivé, že největší společnosti zabývající se správou majetku na Wall Street nové ETF nepřijaly okamžitě a dokonce svým finančním poradcům zakázali aktivně je nabízet. Nejnovější zprávy z Morgan Stanley však ukazují, že ledy pomalu povolují a bude zajímavé sledovat, kdy podobná omezující nařízení zruší i další silné váhy jako Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America nebo Wells Fargo.

Ripple dostal pokutu „jen“ 125 milionů dolarů

Federální soudkyně Analisa Torresová ve středu nařídila společnosti Ripple zaplatit 125 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) na občanskoprávních pokutách a uložila jí zákaz budoucího porušování zákonů o cenných papírech.

Pokutu uložila poté, co zjistila, že 1278 transakcí institucionálního prodeje porušilo zákon o cenných papírech. Pokuta ve výši 125,035 milionu dolarů je ale výrazně nižší než skoro dvě miliardy (přes 46 miliard korun), které Ripplu hrozily. Americká Komise pro cenné papíry a burzy požadovala jednu miliardu dolarů ve vyrovnání a 900 milionů dolarů úroků z prodlení.

Středeční příkaz o nápravných opatřeních následuje po rozhodnutí soudkyně v samotném případu z července 2023, kdy rozhodla, že společnost Ripple porušila federální zákony o cenných papírech přímým prodejem XRP institucionálním klientům, ačkoli zároveň rozhodla, že programový prodej XRP maloobchodním klientům prostřednictvím burz společností Ripple neporušil žádné zákony o cenných papírech.

Soudkyně ve středu společnosti Ripple rovněž zakázala budoucí porušování federálních zákonů o cenných papírech: „Soud celkově shledává, že existuje přiměřená pravděpodobnost budoucího porušení, což si zaslouží vydání soudního příkazu,“ konstatovala.

Že jde pro Ripple spíše o pozitivní rozsudek, ukázala cena XRP. Ta po vynesení rozsudku vyskočila o 25 %.

Vývoj ceny XRP Zdroj: peníze.cz

Brazilská komise pro cenné papíry schválila ETF na solaně

Brazilská komise pro cenné papíry (CVM) schválila burzovně obchodovaný fond (ETF) založený na solaně. Jedná se o jeden z prvních burzovně obchodovaných produktů na solaně na světě. První z nich uvedl na trh švýcarský poskytovatel investičních produktů 21Shares na burze SIX Swiss Exchange v červnu 2021.

Podle databáze CVM je ETF na solaně ve fázi před zahájením provozu, takže jej ještě musí schválit brazilská burza B3. ETF bude nabízet brazilský správce aktiv QR Asset a jeho správcem bude místní fintechová společnost Vortx zaměřená na kapitálové trhy, uvedla zpráva.

V největší jihoamerické zemi se ETFkám daří. V letech 2021 a 2022 uvedla společnost B3 na trh ETF na bitcoin i na ethereum a v březnu letošního roku začala nabízet i americké ETF iShares Bitcoin Trust od BlackRocku.

A o ETF na solaně mají zájem i v USA – v červenci společnost CBOE oficiálně požádala SEC, aby umožnila správcům aktiv VanEck a 21Shares uvést tento produkt na trh.

Černá Hora odmítla žádost o vydání Do Kwona

Odvolací soud Černé Hory vydal rozhodnutí, kterým potvrdil dřívější rozhodnutí soudu nižší instance, Vrchního soudu v Podgorici, poslat Kwona do Jižní Koreje místo USA, které rovněž usilují o jeho vydání.

Obě země chtějí Kwona soudit za trestné činy spojené s krachem ekosystému Terra/LUNA v hodnotě 40 miliard dolarů (924 miliard korun) v květnu 2022. Terra byla první příslovečnou kostkou domina, která spustila další krachy v krypto průmyslu, včetně FTX, druhé největší kryptoburzy na světě.

Kwon se krátce po krachu společnosti Terra dal na útěk. V září 2022 vydal Interpol na Kwona červené oznámení a o šest měsíců později byl zatčen a následně uvězněn v Černé Hoře za pokus o použití falešného pasu. Kwon byl za použití padělaných dokladů původně odsouzen na čtyři měsíce, ale ve vězení zůstal až do března letošního roku, kdy byl propuštěn na kauci bez možnosti opustit Černou Horu. Očekává se, že čtvrteční rozhodnutí ukončí několikaměsíční tahanice o to, zda má být Kwon vydán do Jižní Koreje, která podala žádost o vydání jako první, nebo do USA.

Rychlovka na konec: Mezinárodní měnový fond v úterý uvedl, že v jednáních se Salvadorem bylo dosaženo pokroku, ačkoli přetrvávají sporné otázky, jako je třeba používání bitcoinu. Nicméně přiznal, že některá rizika plynoucí podle MMF z přijetí bitcoinu jako zákonného platidla se zatím nepotvrdila.

