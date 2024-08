Koupím víc bitcoinů, předhánějí se politici. Těžba je nejnáročnější v historii. Týden v kryptu

Bitcoin v budoucnu předstihne zlato, věří Donald Trump. Kupovat ho do strategických rezerv USA chtějí i další politici. Náročnost těžby bitcoinu je na nových maximech, etherová ETF mají za sebou první týden a vydavatel USDT hlásí rekordní zisky. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 3. 8. 2024

Dlouho očekávaný projev Donalda Trumpa na konferenci Bitcoin 2024 v Nashvillu dopadl podle očekávání. Davy šílely a střízlivější pozorovatelé upozorňovali na to, že Trump slíbí komukoliv cokoliv, jen aby dostal jeho hlas.

„Pokud budu zvolen, bude politikou mé administrativy ponechat si 100 % všech bitcoinů, které vláda USA v současné době drží nebo získá do budoucna. To bude sloužit jako jádro strategické národní zásoby bitcoinů,“ řekl Trump.

Během svého projevu Trump také přirovnal trh s bitcoinem k ocelářského průmyslu a dodal, že má k bitcoinové komunitě velký respekt. Svou vizi bitcoinu podpořil tvrzením, že v budoucnu předstihne zlato.

Celkem vtipné je, že data společnosti Arkham Intelligence ukazují, že peněženka označená jako „U.S. Government: Silk Road DOJ“ převedla 29 800 bitcoinů souvisejících s kauzou Silk Road na neoznačenou adresu bez předchozí historie transakcí. Poté tato adresa přeposlala 19 800 bitcoinů a 10 000 bitcoinů na dvě různé adresy. Okamžitě se začalo spekulovat o tom, že stávající vláda se chystá zabavené bitcoiny prodat Trumpovi na truc. Tahle teorie se ale zatím nepotvrdila.

Nakoupí USA milion bitcoinů do strategických rezerv?

Na stejné konferenci představila trochu konkrétnější obrysy bitcoinu jako strategické rezervy USA senátorka Cynthie Lummisová. Nákup bitcoinů by byl podle jejího návrhu zákona částečně financován přeceněním zlata FEDu.

Podle návrhu zákona s pracovním názvem Bitcoin Act of 2024 by ministr financí zřídil decentralizovanou síť bezpečných úložišť bitcoinů rozmístěných po celých USA, přičemž místa by vybíral na základě komplexního posouzení rizik s upřednostněním geografické rozmanitosti, bezpečnosti a dostupnosti.

Ministr financí by pak podle návrhu zřídil „program nákupu bitcoinů“ v objemu až 200 000 bitcoinů ročně po dobu pěti let, což představuje téměř pět procent všech existujících bitcoinů (včetně těch navěky ztracených).

Senátorku na konferenci ale trumfnul další prezidentský kandidát Robert F. Kennedy: „Podepíšu exekutivní příkaz, který nařídí americkému ministerstvu financí nakupovat 550 bitcoinů denně, dokud jich USA neshromáždí alespoň čtyři miliony,“ prohlásil Kennedy. To by mimochodem představovalo téměř 20 procent celkové nabídky bitcoinů.

Náročnost těžby bitcoinu je na novém rekordu

Těžit v dnešní době bitcoin není žádná sranda a náročnost tohoto odvětví dlouhodobě neustále stoupá. Po dvou měsících opět padl rekord – sedmidenní průměr hashratu v bitcoinové síti dosáhl 26. července 667 exahashů za sekundu (EH/s). Tím byl překonán předchozí rekord 657 EH/s z 26. května.

Hashrate označuje celkový výpočetní výkon, který těžaři věnují těžbě nových bloků. Zjednodušeně řečeno – kolik počítačů aktuálně bitcoin těží. Vyšší hashrate znamená větší konkurenci mezi těžaři, díky čemuž je síť odolnější proti manipulaci nebo útoku. Vzrůstající hashrate také odráží důvěru v dlouhodobou životaschopnost bitcoinu.

A těžaři své bitcoiny moc neprodávají. Díky rostoucí ceně a zvýšení příjmů těžařů opadl prodejní tlak a těžaři si vytěžené bitcoiny nechávají. Prodeje těžařů zůstaly v červenci pod 10 000 dolary denně (236 000 korun), což je polovina proti březnovým číslům.

První týden etherových ETF v číslech

Nové americké spotové ETF na ethereum začaly minulý týden rozporuplně: čistý příliv více než jedné miliardy dolarů (23,6 miliardy korun) do osmi fondů převážil čistý odliv jedné a půl miliardy dolarů (35,4 miliardy korun) z fondu ETHE od Grayscale.

V prvních čtyřech dnech obchodování vedl fond ETHA společnosti BlackRock, který vygeneroval čisté přítoky v hodnotě 442 milionů dolarů (10,4 miliardy korun), následovaný fondem ETHW společnosti Bitwise s 265,9 miliony dolarů (6,3 miliardy korun) a fondem FETH společnosti Fidelity s 219,4 miliony dolarů (5,2 miliardy korun). ETF od společností VanEck, Franklin Templeton, Invesco a 21Shares rovněž vygenerovaly čisté přítoky v součtu za 80,4 milionu dolarů (2,1 miliardy korun).

Všechny ETF tak generovaly příliv s výjimkou ETHE společnosti Grayscale, ze kterého odteklo více než 1,5 miliardy dolarů (35,4 miliardy korun). Stejně jako u bitcoinových ETF je u Grayscale problém s poplatky: účtuje si totiž 2,5 %, což nemůže konkurovat 0,19 % až 0,25 % u konkurence.

Vývoj ceny etheru Zdroj: peníze.cz

Tether dosáhl rekordního zisku

Firma Tether, vydavatel největšího stablecoinu USDT s tržní kapitalizací 114,5 miliardy dolarů (2,7 bilionu korun), oznámila své čtvrtletní výsledky, ve kterých se pochlubila rekordním čistým ziskem ve výši 5,2 miliardy dolarů (122,7 miliard korun) za první pololetí. Společnost také ve druhém čtvrtletí dosáhla čistého provozního zisku ve výši 1,3 miliardy dolarů (30,7 miliard korun), a to především díky výnosným investicím a rezervám, informovala v tiskové zprávě.

„Skupina Tether nadále prokazuje svou finanční sílu díky silné a trvalé příjmové základně z investic do tradičních tříd aktiv (především amerických státních dluhopisů),“ napsala firma v prohlášení.

USDT je stablecoin, který by měl být krytý v poměru 1:1 americkými dolary nebo dolarovými ekvivalenty. V minulosti však vyvolával kontroverze, protože nikdy neproběhl oficiální audit jeho rezerv. V únoru 2021 ale nařídil newyorský generální prokurátor firmě zveřejňovat čtvrtletní audity a také zaplatit vyrovnání ve výši 18,5 milionu dolarů (436 milionů korun) za to, že několik let lhala o zajištění stablecoinu.

Rychlovka na konec: MicroStrategy Michaela Saylora si v červenci přikoupila dalších 169 bitcoinů za 11,4 milionu dolarů. Nyní tak už vlastní 226 500 bitcoinů.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem