Etherová ETF odstartovala a Ferrari koupíte za bitcoin už i v Evropě. Týden v kryptu

| rubrika: Co se děje | 28. 7. 2024

V úterý odstartovalo obchodování s etherovými ETF a hned první den se objemy obchodů dostaly nad jednu miliardu dolarů (okolo 24 miliard korun). Podobně jako bitcoinová ETF v první den obchodování v lednu, mají i ta etherová za sebou poměrně slušný start.

Během prvních patnácti minut obchodování zaznamenaly fondy objem 120 milionů dolarů (2,8 bilionu korun). Druhý den už sice tak slavný nebyl, ale někteří analytici se stejně domnívají, že je to teprve začátek a že etherová ETF jsou podhodnocená.

Na druhou stranu však cena etherea na tuto událost nijak zásadně nereagovala a v době uzávěrky našeho článku se ethereum obchodovalo na úrovni 3250 dolarů (76 tisíc korun), což je asi o šest procent níže než při zahájení obchodování s ETF.

Vývoj ceny etheru Zdroj: peníze.cz

Bitcoin měl ale podobný začátek – ETF se obchodovala dobře, ale cena také hned neletěla nahoru. Trvalo několik týdnů, než bitcoin začal prudce růst, a více než měsíc, než dosáhl historického maxima.

Bitcoinová ETF pokořila další rekord

Americká bitcoinová ETF pokořila tento týden další rekord – čistý příliv do fondů dosáhl 17 miliard dolarů (necelých 398 miliard korun).

Podle údajů sledovaných společností Farside Investors se na čistých přílivech podílel především fond IBIT společnosti BlackRock, který sám nashromáždil 18,968 miliardy dolarů (skoro 444 miliard korun). Významně přispěl také fond FBTC od Fidelity s čistým přílivem 9,962 miliardy dolarů (233 miliard korun). Naopak fond GBTC od Grayscalu zaznamenal čistý odliv ve výši 18,694 miliardy dolarů (437 miliard korun).

Tenhle rekordní příliv podtrhuje rostoucí akceptaci a integraci bitcoinu do běžných investičních portfolií. A například hodnota bitcoinů zmíněného BlackRocku se opět dostala nad 20 miliard dolarů (458 miliard korun). BlackRock sice překročil 20 miliard dolarů ve spravovaných aktivech už koncem května, ale tehdy byl bitcoinu za 70 000 dolarů a po jeho poklesu klesla i hodnota fondu.

Dostanou ETF solany zelenou i bez CME futures?

A do třetice ETF. Tentokrát na solaně. Ta zažívá v poslední době prudký růst a jedním z jeho významných faktorů je potenciální schválení jejího ETF bez nutnosti existence futures trhů, jak to navrhl komisař SEC Hester Peirce. Dosud schválení kryptoměnových ETF vždy vyžadovalo existenci futures obchodování na zavedených burzách, jako je například CME.

Návrh Peirce by mohl celý proces zjednodušit. To zvedá vlnu optimismu ohledně žádostí o solanové ETF, které už podaly investiční společnosti VanEck a 21Shares. Na druhou stranu ale návrh u některých analytiků vyvolává i obavy o stabilitu ETFka solany bez tohoto tradičního benchmarku.

Termín případného schválení je nejistý kvůli nadcházejícím volbám v USA. Eric Balchunas z agentury Bloomberg naznačuje, že případné politické změny by mohly ovlivnit postoj SEC ke schvalování dalších ETF.

Ferrari za bitcoin už i v Evropě

Výrobce luxusních sportovních vozů Ferrari oznámil, že od tohoto měsíce rozšíří možnost platit bitcoiny a kryptoměnami do svých evropských prodejen. Tento krok přichází poté, co Ferrari začalo loni na podzim přijímat platby v bitcoinech a kryptu u svých prodejců v USA.

Ferrari uvedlo, že k rozšíření do Evropy dojde do konce července a následně plánuje rozšířit možnost platby bitcoinem i na prodejce po celém světě (tam, kde je krypto legální).

Ferrari i v Evropě pokračuje ve spolupráci se zpracovatelem plateb BitPay, který technicky platby zajišťuje. Stále to funguje tak, že pokud kupující platí bitcoinem, BitPay jej okamžitě převede na fiat měnu a Ferrari do styku s bitcoiny vůbec nepřijde.

Možností platit bitcoinem a dalšími kryptoměnami vychází podle svých slov Ferrari vstříc technicky zdatným zákazníkům, kteří disponují majetkem v kryptu.

Jak se ke kryptu staví Kamala Harris?

Tento týden se ze všech stran probíralo, zda se nějak změní postoje demokratů ke kryptu po odstoupení Joea Bidena z kampaně.

Generální ředitel společnosti Ripple Brad Garlinghouse dokonce rovnou vyzval vyzval Kamalu Harris, aby si ujasnila svůj postoj k regulaci kryptoměn. Výzva souvisí s debatami o politice administrativy USA v oblasti digitálních měn a rozhodnutím Kamaly Harris nezúčastnit se konference Bitcoin 2024, na které vystoupí její konkurent Donald Trump.

„Musíme kandidáty posuzovat spíše na základě jejich politických slibů než na základě jejich stranické příslušnosti,“ řekl Garlinghouse. Ten se sice obává, že by se Kamala Harris mohla přiklonit k názorům zaměřeným proti kryptoměnám (třeba jako názory senátorky Elizabeth Warrenové), zároveň však uznává její široké znalosti Silicon Valley, které by mohly pomoci při řešení právních problémů, jimž odvětví kryptoměn čelí.

Miliardář Mark Cuban zase spekuluje, že Kamala Harris by mohla zaujmout k bitcoinu a umělé inteligenci vstřícnější přístup. Ačkoli to není potvrzeno, její poradci prý naznačují, že by mohla být k těmto odvětvím vstřícnější, než naznačuje její dosavadní politika.

Rychlovka na konec: Populární švýcarská firma Proton stojící za mnoha produkty na podporu soukromí z nichž nejznámější je asi Proton Mail, přidává do svého portfolia nástrojů bitcoinovou peněženku Proton Wallet.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

