Burza Coinbase vylekala uživatele. Můžou o všechno přijít

Největší americká kryptoměnová burza Coinbase, kde mají účty s bitcoinem a dalšími kryptoměnami i mnozí Češi, během včerejšího dne ztratila téměř čtvrtinu své hodnoty. Vykázala totiž čtvrtletní ztrátu ve výši 430 milionů dolarů a 19% pokles uživatelů za měsíc. Špatné výsledky ještě víc umocnily obavy z nevyřešených regulačních problémů.

Akcie Coinbase klesly po ohlášení tržeb, které zaostávají za očekáváním analytiků, o 23 %. Ze zprávy o hospodářských výsledcích za první kvartální období fiskálního roku navíc vyplynulo, že pokud by burza zkrachovala, lidé, kteří u ní mají kryptoměny, by o ně mohli přijít. Na svém webu o tom informuje americký časopis Fortune.

„Kdybychom někdy vyhlásili bankrot, kryptoaktiva, která držíme v úschově jménem našich zákazníků, by mohla být předmětem konkurzního řízení,“ uvedla burza Coinbase ve zprávě, která mezi kryptoměnovými investory způsobila okamžitou paniku.

Uživatelé Coinbase by se tak stali nezajištěnými věřiteli, což znamená, že v řízení nemají právo požadovat jakýkoliv konkrétní majetek burzy. Jinými slovy, ke svým prostředkům by se těžko dostávali. Takhle by to samozřejmě být nemělo, obzvláště pak u burzy, která na zákaznických účtech ve všech měnách drží přes 256 miliard dolarů.

Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong se olamžitě snažil situaci zklidnit na Twitteru, kde se omluvil za špatnou komunikaci a vysvětlil, že Coinbase žádné riziko bankrotu nehrozí. Ujasnil, že informaci o případném bankrotu museli zveřejnit kvůli novým pravidlům, která stanovila komise pro cenné papíry a burza USA pro veřejné společnosti, které jménem ostatních drží kryptoaktiva.

Zdůraznil také, že prostředky uživatelů jsou na Coinbase v bezpečí a společnost nabízí také vlastní peněženku s názvem Coinbase Wallet, ve které uživatelé znají svůj soukromý klíč a která při obchodování na Coinbase není vyžadována. Jak ale uvádí deník Fortune, Coinbase tak připouští, že kryptoaktiva nejsou v případě bankrotu bezpečná. Na rozdíl od bank, jejichž vklady jsou v případě bankrotu pojištěny, kryptoburzy stejnou ochranu nenabízejí. Kryptonadšenci proto investorům doporučují, aby raději svou kryptoměnu drželi v osobní peněžence než na burze.

Coinbase také čelí regulačním překážkám. Jak uvádí deník Financial Times, Armstrong během úterního hovoru s analytiky prohlásil, že společnost pozastavila své služby v Indii jen několik dní po uvedení na trh kvůli „neformálnímu tlaku“ ze strany Rezervní banky Indie.

Akcie Coinbase se ovšem letos kvůli tlaku, kterému čelí celý kryptoměnový trh, propadly o mnohem více. Od začátku roku ztratily 67 % své hodnoty, přičemž jejich cena poprvé od vstupu společnosti na burzu v dubnu loňského roku klesla pod 100 dolarů (2403 korun). V době IPO přitom měly akcie Coinbase hodnotu 381 dolarů (9157 Kč).

Prudký pokles za sebou mají i další kryptoměny. Například bitcoin v tomto týdnu poprvé od července 2021 klesl pod 30 tisíc dolarů.

Kurz bitcoinu Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Burza Coinbase dlouho kopírovala trendy na kryptotrzích a těžila z boomu spekulativního obchodování drobných investorů v první polovině loňského roku. Po nedávném zvýšení úrokových sazeb ale začali investoři z nejrizikovějších koutů globálních finančních trhů utíkat k jistějším aktivům. V důsledku toho nastal krypto-medvědí trh, který odborníci označují za nejnovější „kryptozimu“.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem